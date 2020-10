Teure Erinnerung an die Kroatien-Ferien: 1000 Prozent Aufschlag auf Parkbusse für Thurgauer Autofahrer Zwei Jahre nach dem Besuch der kroatischen Insel Hvar soll Max Zuberbühler 13 Euro für eine Parkbusse zahlen. Dazu kommen 154 Euro für Spesen. Thomas Wunderlin 14.10.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Zuberbühler erinnert sich nicht an die Parkbusse aus Stari Grad; eine Mahnung hat er auf jeden Fall zuvor nie erhalten. Bild: Andrea Stalder

Max Zuberbühler ärgert sich über eine Rechnung, die ihm Ende September ein Anwalt aus dem kroatischen Pula geschickt hat. Er treibe Parkbussen ein, erklärte der Absender. Seine Mandantin sei ein öffentliches Parkhaus- und Stellplatz-Unternehmen der Stadt Stari Grad auf der Insel Hvar. Dem Einschreiben lagen Fotos bei, die gemäss einem Vermerk vom 8. August 2018 stammten. Darauf zu sehen ist Zuberbühlers Kia in Stari Grad. Unter dem Scheibenwischer klemmt ein Papier, offenbar eine Parkbusse.

Der Anwalt verlangte von Zuberbühler, ihm innert acht Tagen 167,82 Euro zu überweisen. Sonst behalte es sich seine Mandantin vor, rechtliche Schritte bei einem kroatischen Gericht einzuleiten «ohne eine weitere an Sie gerichtete Vorwarnung». Die eigentliche Busse beträgt lediglich 13,70 Euro, was 100 kroatischen Kuna entspricht.

Die restlichen 154,12 Euro stellt der Anwalt für seine Aufwendungen in Rechnung. Diese bestehen aus 85,62 Euro für die «Beschaffung von Informationen über den Schuldner», dazu 34,25 Euro für «die Übersetzung von einem bestellten Gerichtsdolmetscher» und nochmals 34,25 Euro «Postgebühren und Verwaltungskosten».

An die Busse kann sich Zuberbühler nicht erinnern

Zuberbühler, ein Vermögensverwalter aus Ermatingen mit Jahrgang 1977, war 2018 tatsächlich in Stari Grad gewesen, «während einer wochenlangen Reise mit Freunden». Das Auto auf dem Foto sei seines. An die Parkbusse könne er sich nicht erinnern. Er habe aber vor allem nie eine Mahnung erhalten.

«Wenn ich eine Mahnung erhalten hätte, dann hätte ich die Busse bezahlt.»

Die Rechnung und das Begleitschreiben empfinde er als Erpressung, sagt Zuberbühler. Der Anwalt habe offenbar mit der Busseneintreibung ein Geschäftsmodell entdeckt. Die Spesen entsprächen einem Aufschlag um 1000 Prozent.

Wie Zuberbühler aufgrund einer Internetrecherche weiss, beauftragen kroatische Städte ohne Zwischenschritt teure Anwaltskanzleien mit der Einforderung von Parkbussen im gesamten Schengenraum. Nach vorherrschender Lehrmeinung wäre die erste Mahnung nicht kostenpflichtig. Aber statt einer günstigen Kontaktaufnahme und Einholung der Halterdaten würden die Kosten massiv aufgebläht.

Alles anzeigen

Die Übersetzung der Vollmacht werde hundertfach kopiert, aber jedes Mal mit dem einmaligen Preis verrechnet. In seinem Fall hätte die Stadt Stari Grad auch «relativ problemlos» eine Halterauskunft erhalten können, ist sich Zuberbühler sicher. Eine Halterauskunft über die Website des Thurgauer Strassenauskunft kostet einen Franken. Tatsächlich wurde Zuberbühlers Kontrollschild am 19. Oktober 2019 abgefragt, wie der Chef des Strassenverkehrsamts auf Zuberbühlers Anfrage mitteilte. Über die Identität des Abfragers dürfe er aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft erteilen.

Schweizer Botschaft in Zagreb empfiehlt zu zahlen

Auf der Schweizer Botschaft in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist das Vorgehen der kroatischen Städte bekannt. In den vergangenen Jahren seien verschiedene diesbezügliche Anfragen eingegangen, antwortete die Botschaftsmitarbeiterin Danijela Busic auf eine Anfrage Zuberbühlers. Es handle sich immer um zwei bis fünf Jahre alte Tagesparkingbussen aus den Regionen Istrien und Dalmatien.

Der Antrag auf Vollstreckung beruhe auf den beglaubigten Geschäftsbüchern der einzelnen Parkfirmen, und der gerichtliche Vollstreckungsbeschluss werde fast ausnahmslos von einem Rechtsanwalts- und Notariatsbüro aus Pula umgesetzt. Die Botschaftsmitarbeiterin rät Zuberbühler:

«Generell sollten Parkbussen bezahlt werden.»

Sonst riskiere er «in Zukunft vielleicht noch höhere Kosten und Probleme an den diversen EU-Grenzen».

Gegen Busse wehren ist selten erfolgreich

Der Vertrauensanwalt der Botschaft habe ihr erklärt, die vielfach höheren Bussen seien vielleicht «amoralisch», aber legal. Es sei vorgekommen, schreibt Botschafsmitarbeiterin Busic, dass die Notariate die Pfändungsklagen zurückgezogen hätten. In diesen Fällen hätten die involvierten Schweizer mit Hilfe des Strassenverkehrsamts nachweisen können, dass sie zu der angegebenen Zeit gar nicht Besitzer des Fahrzeugs waren.

Zuberbühler bezeichnet sich als «begeisterten Kroatienreisenden» und will das Land an der Adria weiterhin besuchen. Die Rechnung des Anwalts hat er nicht bezahlt. Stattdessen hat er sich direkt an die Stadt Stari Grad gewendet, um ihr die Busse direkt bezahlen zu können.

Die kroatische Botschaft in Bern und das kroatische Konsulat in Zürich antworteten nicht auf eine Anfrage dieser Zeitung.