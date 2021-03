Teststrategie Nur knapp ein Prozent aller St.Galler Unternehmen wollen ihre Mitarbeitenden regelmässig testen lassen – IHK St.Gallen-Appenzell kritisiert unnötige Hürden Der Kanton St.Gallen hat bei den regelmässigen Tests für Unternehmen nachgebessert. Doch die Resonanz bleibt klein. Bislang haben sich nur 320 Firmen angemeldet. Nächste Woche startet der Kanton mit Pilotbetrieben, nach Ostern geht es dann in allen angemeldeten Unternehmen los. Regula Weik 26.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Speichelproben in Röhrchen sind zur Auswertung bereit. Bild: Peter Schneider / Keystone

Am Montag geht es los mit den Massentests in St.Galler Unternehmen – zunächst in einigen Pilotbetrieben. 320 Firmen haben sich bislang für das regelmässige präventive Testen ihrer Mitarbeitenden angemeldet. 38'700 Unternehmen gibt es im Kanton. Das breite Testen stösst demnach auf kein allzu grosses Interesse. Woran liegt das? Sind die Hürden für die Unternehmen zu hoch, der Aufwand zu gross?

Felix Keller, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen. Bild: PD

Felix Keller, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands, sagt:

«Für kleine Betriebe ist das Testkonzept zum Teil nur schwer umsetzbar.»

Für kleinere und mittlere Unternehmen sei es einfacher, «Mitarbeitende, die Symptome zeigen, zeitnah vom Hausarzt oder in einer Apotheke testen zu lassen», als sich an regelmässigen Massentests zu beteiligen. Keller kennt die Liste der teilnehmenden Betriebe nicht. «Doch es dürften nur ganz wenige KMU sein.» Die Mitarbeiterzahl der angemeldeten Unternehmen geben dem Geschäftsführer des Gewerbeverbands recht: Die 320 Betriebe zählen fast 24'000 Mitarbeitende.

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK). Bild: PD

Die geringe Resonanz ist also nicht oder nicht nur dem Desinteresse der Betriebe geschuldet. «Der Grossteil unserer Mitglieder begrüsst eine ambitionierte Teststrategie», sagt denn auch Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK).

«Doch viele fühlen sich von der konkreten Umsetzung abgeschreckt oder warten vorerst ab.»

Der Kanton habe zwar Anpassungen vorgenommen, doch noch immer bestünden «unnötige Hürden». So lässt St.Gallen nur Firmen mit mindestens 20 Mitarbeitenden an den regelmässigen Tests teilnehmen. 34'500 Unternehmen im Kanton haben weniger als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – «damit ist der überwiegende Teil der Unternehmen und der Mitarbeitenden von hiesigem Testregime ausgeschlossen», sagt Bänziger. Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell hat die Zugangshürde von 20 Mitarbeitenden schon früh kritisiert – bislang erfolglos. «Wir sind in regelmässigem Austausch mit dem Gesundheitsdepartement», sagt Bänziger. Dabei sei auch die Untergrenze ein Thema; der Kanton führe logistische Argumente dafür an.

Bei positivem Poolergebnis: Ab zum PCR-Test in einer Arztpraxis

Für die Testreihen in Betrieben lässt der Bund keine Selbstschnelltests zu. Dazu sagt der IHK-Direktor:

«Das stösst bei den Unternehmen auf wenig Verständnis.»

Auch für ihn ist die Zurückhaltung gegenüber Selbsttests nicht nachvollziehbar. Das repetitive und präventive Testen sei nur dann erfolgreich, wenn in den Betrieben und der Bevölkerung eine hohe Beteiligung erreicht werde. «Dies ist nur möglich, wenn der Bund Selbstschnelltests rasch validiert und auch für Betriebe zulässt», ist der IHK-Direktor überzeugt. Derzeit sind sie nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.

So kommen im Kanton St.Gallen in den Unternehmen denn auch gepoolte PCR-Speicheltests zum Einsatz – also Tests, bei denen die Proben von zehn Mitarbeitenden gleichzeitig im Labor analysiert werden. Ursprünglich war geplant, dass die Unternehmen die Speichelproben zusammenfügen und Kuriere sie dann ins Labor bringen. Hier hat der Kanton nachgebessert: Das Pooling wird neu an einer zentralen kantonalen Stelle durchgeführt. Fällt das Resultat positiv aus, müssen alle Mitarbeitenden aus dem Pool nochmals zu einem PCR-Test in einer Arztpraxis. Bänziger sagt:

«Zielführender wäre, wenn die Labors anhand individueller Rückstellproben rasch und zuverlässig die infizierte Person ermitteln könnten – ohne dass ganze Abteilungen zu Nachtests aufgeboten werden müssen.»

Aus Kapazitätsgründen sei es nicht möglich, mit Rückstellproben zu arbeiten, begründet der Kanton. Doch: Mitarbeitende aus dem positiven Pool dürfen bis zum endgültigen zweiten Testresultat weiterhin ihrer Arbeit nachgehen – «unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen und Tragen einer Maske», wie der Kanton schreibt. Gewerbeverband und IHK sind sich einig: Dass eine positive Poolprobe keine Gruppenisolation mehr zur Folge hat – wie ursprünglich geplant –, sei für die Unternehmen positiv.

Testkonzept und Testtempo – dafür sind die Kantone zuständig

Nächsten Montag startet der Kanton St.Gallen mit dem präventiven Testen in einigen Pilotbetrieben. Nach Ostern geht es dann in allen Unternehmen im Kanton los, die sich dafür angemeldet haben. Interessierte Firmen können sich bis 1. April anmelden; der Kanton hat die Frist verlängert. Auch Appenzell Ausserrhoden startet in den nächsten Tagen mit einem Pilotprojekt; die Erkenntnisse und Erfahrungen sollen dann die regelmässigen Tests in Betrieben einfliessen. Appenzell Innerrhoden erarbeitet aktuell noch das Konzept für das Testen in Unternehmen.

Der Bund hat zwar entschieden, für die Kosten der Massentests in Unternehmen aufzukommen. Doch für die konkrete Umsetzung der Tests sind die Kantone zuständig. Testkonzept und Testtempo können denn auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein. So ist etwa im Kanton Zürich derzeit noch unklar, wie die Unternehmen an Massentests teilnehmen können. Bis Ende Woche soll es Klarheit geben. Das Bundesamt für Gesundheit sei zufrieden mit dem Start der Massentests, zitiert der «Tages-Anzeiger» Chefin Anne Lévy. 22 Kantone hätten ein Konzept eingereicht, zwei würden bereits testen, in dreien liefe ein Pilotversuch.

Wie beurteilt die IHK das St.Galler Vorgehen im Vergleich mit den anderen Kantonen? Die Schweiz und der Kanton St.Gallen im Speziellen seien beim Testen lange sehr zögerlich unterwegs gewesen. Bänziger sagt:

«Wir hätten uns ein ambitioniertes Vorgehen gewünscht – zumal es beim Impfen nur langsam vorangeht.»

Ein Ranking der Kantone sei aber wenig zielführend. Entscheidend sei vielmehr, dass die Ostschweizer Kantone ihre Testkonzepte und Massnahmen untereinander koordinierten.