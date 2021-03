Teststrategie IHK St.Gallen-Appenzell kritisiert hohe Testhürde für Unternehmen – St.Gallen lässt nur Firmen mit mindestens 20 Mitarbeitenden teilnehmen Unternehmen können ihre Belegschaft ab dieser Woche regelmässig testen – auf Kosten des Bundes. So sieht es die neue Teststrategie des Bundesrats vor. Bis Dienstag müssen sich interessierte St.Galler Betriebe beim Kanton melden. Doch einige sind per se ausgeschlossen: Der Kanton hat eine Untergrenze für die Teilnahme von mindestens 20 Mitarbeitenden definiert. Regula Weik 16.03.2021, 05.00 Uhr

Speichelproben in Röhrchen sind zur Auswertung bereit. Bild: Peter Schneider / Keystone (Bern, 8. März 2021)

Nun geht es also los mit dem wiederholten Testen in Unternehmen – auch im Kanton St.Gallen. Auslöser dafür ist die neue Testoffensive des Bundesrats. Seit Montag dürfen sich in der Schweiz alle gratis testen lassen – egal, ob sie Symptome haben oder nicht. Und auch Unternehmen können ihre Belegschaft ab dieser Woche regelmässig testen – auf Kosten des Bundes.

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher

Bis Dienstag müssen sich St.Galler Unternehmen beim Kanton melden, wenn sie ihren Betrieb oder einzelne Abteilungen regelmässig testen lassen wollen. 38'700 Unternehmen gibt es im Kanton. Wie viele sich beteiligen werden, ist offen. Auch für Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK), ist eine Prognose schwierig. Er hat unterschiedliche Aussagen von Unternehmen gehört – von «wir sind parat» bis «Testen ist Staatsaufgabe». Die IHK empfiehlt ihren Mitgliedern mitzumachen – denn:

«Die wiederholten Tests in Betrieben sind zwar kein Allheilmittel, aber sie sind ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Pandemie.»

Erst ab 20 Mitarbeitenden Zugang zu wiederholten Tests

Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Doch um den gewünschten epidemiologischen Erfolg zu haben, sollten idealerweise die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Abteilung mitmachen. Das angestrebte Ziel ist denn auch 80 bis 90 Prozent. So geht es aus dem Schreiben das Kantonsarztamtes an die Unternehmen hervor. Und: Die Firmen und Betriebe sollten das wöchentliche Testen mindestens über zwölf Wochen planen.

Doch dann gibt es noch eine Einschränkung: Es können nur Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitenden am wiederholten Testen teilnehmen. Auf die Frage, ob so nicht ein grösserer Teil der St.Galler Unternehmen ausgeschlossen ist, antwortet Bänziger:

«Genau das ist der Fall und das geht gar nicht.»

Bänziger nennt nur eine Zahl: 34'500 Unternehmen im Kanton haben weniger als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – will heissen: Der überwiegende Teil der Betriebe im Kanton sind kleine und mittlere Unternehmen und haben wegen der Zugangshürde von 20 Mitarbeitenden per se keinen Zugang zu den neuen regelmässigen Testmöglichkeiten.

Bänziger sagt denn auch:

«Wir haben die Unternehmen aufgefordert, sich trotzdem zu melden.»

Denn für ihn ist klar: Alle Unternehmen ab fünf Mitarbeitenden müssen zugelassen werden – «so wie es auch die Bündner vorbildlich machen». Hat der Kanton ein offenes Ohr dafür? «Wir sind im Austausch.» Dann fügt er an:

«Es muss durch alle Ebenen ein Ruck gehen, Behörden, Betriebe, Belegschaften. Abwarten bis zur Durchimpfung ist keine Option.»

Unternehmen motivieren – Anreize schaffen

Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell hat schon früh Massentests für Unternehmen gefordert. Und sie hat vergangene Woche gemeinsam mit allen Schweizer Handelskammern nochmals an den Bundesrat appelliert, die Unternehmen stärker als «Teil der Lösung» zu sehen. Sie hätten regelmässig Zugang zu einem Grossteil der Bevölkerung und könnten so als «Frühwarnsystem» agieren.

«Das funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Unternehmen mitmachen», sagt Bänziger. Es sei daher wichtig, Betriebe für eine Teilnahme zu motivieren – nicht zuletzt, indem sie davon auch einen Vorteil haben. Die vom Bundesrat in Aussicht gestellten gelockerten Quarantäneregeln, wenn sich 80 Prozent der Mitarbeitenden regelmässig testen lassen, seien ein solcher Anreiz. Doch der IHK-Direktor würde dabei noch weiter gehen:

«Für Betriebe, die wiederholt und umfangreich testen, soll auch die Homeofficepflicht aufgehoben, minimal in eine Empfehlung umgewandelt werden.»

Das Arbeiten im Homeoffice sei ein «probates Instrument, aber auch eine Einschränkung».

Der Bundesrat hat am Freitag signalisiert, für eine «nächste Phase» stehe eine Lockerung vor allem für Unternehmen mit regelmässigen Tests zur Diskussion. Doch bis April bleibt die Homeofficepflicht erst einmal bestehen.

«Ohne Schnelltests nicht möglich»

Frühstens im April dürften auch die Selbstschnelltests für zu Hause verfügbar sein – anders als in Deutschland und Österreich, wo sie bereits zugelassen sind. So kommen im Kanton St.Gallen derzeit gepoolte PCR-Speicheltests zum Einsatz – also Tests, bei denen die Proben von zehn Mitarbeitenden gleichzeitig im Labor analysiert werden. Die Unternehmen müssen die Speichelproben zusammenfügen, Kuriere bringen sie dann ins Labor.

Lässt sich die neue Teststrategie in den Unternehmen ohne Schnelltests überhaupt umsetzen? Bänziger braucht keine zwei Sekunden zu überlegen: «Nein.» Wegen der reinen Menge und weil schnelle Resultate nötig seien. Das Verfahren mit PCR-Speichelpooltests werde wegen der Logistik und der Laborkapazitäten rasch an Grenzen stossen, ist Bänziger überzeugt.

«Die Resultate dürften zeitlich verzögert bei den Getesteten eintreffen und daher wesentlich an Aussagekraft einbüssen. »

Die Zurückhaltung gegenüber Selbsttests ist für ihn nicht nachvollziehbar. Ihr Einsatz ist in der neuen Teststrategie einzig für den privaten Gebrauch vorgesehen. «Weshalb?», fragt der IHK-Direktor. «Der Bund sollte diese Tests möglichst rasch validieren und auch für Betriebe zulassen.»