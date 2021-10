Kein Zertifikat bei Firmentests in St.Gallen: Gewerbe ist empört

Tests am Arbeitsplatz «Sturm der Entrüstung»: St.Gallen stellt keine Zertifikate aus bei repetitiven Covid-Tests in Firmen – Wirtschaftsvertreter sind verärgert Sollen Personen, die in der Firma auf Corona getestet wurden, ein Zertifikat bekommen? Nein, sagt der Kanton St.Gallen. Das Gewerbe reagiert empört. Adrian Vögele und Regula Weik Jetzt kommentieren 27.10.2021, 12.00 Uhr

Gepoolter Covid-Speicheltest. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit September können sich Firmen im Kanton St.Gallen wieder für repetitive Coronatests anmelden. Die Pooltests werden von der Hirslanden-Gruppe durchgeführt, die Kosten übernimmt der Bund. Über 200 Firmen, Betriebe und Institutionen haben sich bislang dafür angemeldet. Das Hauptziel aus Sicht der Gesundheitsbehörden ist, dass man Infizierte - vor allem solche ohne Symptome - rascher findet und Übertragungsketten sofort unterbrechen kann.

Felix Keller, Geschäftsführer Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen. PD

Nun ist aber eine andere Frage in den Vordergrund gerückt: Gibt es für solche Tests ein Zertifikat? Diese Frage überlässt der Bund den Kantonen. Und: St.Gallen nun entschieden, dies nicht zu tun. Der kantonale Gewerbeverband (KGV) bedauert das, wie Geschäftsführer Felix Keller schreibt. «Der KGV hat den Kanton mehrfach auf den dringenden Wunsch der Betriebe hingewiesen, dass ein Zertifikat bei der Teilnahme am repetitiven Testen ausgestellt wird.»

Kantonsärztin: Die Impfung hat Priorität

Danuta Zemp, St.Galler Kantonsärztin. Bild: Michel Canonica

Kantonsärztin Danuta Zemp äusserte sich in einer Antwort an den KGV zum Entscheid: «Hauptgründe sind einerseits die Tatsache, dass das Erlangen des Zertifikates nicht zu den Hauptzielen des repetitiven Testens gehört und andererseits das Impfen die prioritäre Handlungsoption in der Bewältigung der Sars-CoV-2-Pandemie darstellt.»

Mit anderen Worten: Die Betriebstestungen sollen aus Sicht des Kantons nicht als Hintertür für ungeimpfte und nicht genesene Personen dienen, um kostenlos ein Zertifikat zu erhalten.

«Sehr viele empörte Rückmeldungen»

Der Gewerbeverband hat seine Mitglieder sofort über den negativen Entscheid des Gesundheitsdepartements informiert. Deren Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. «Der Entscheid löste einen Sturm der Entrüstung aus», sagt Keller. «Wir haben sehr viele empörte Rückmeldungen erhalten.» Das Unverständnis sei gross.

Die Nichtabgabe des Zertifikats dürfte nicht ohne Folgen bleiben: Etliche Betriebe hätten geschrieben, dass damit ein wichtiger Grund für die Teilnahme an den repetitiven Firmentests entfalle. «Damit wird nun genau das Gegenteil vom eigentlich angestrebten Ziel erreicht und die Eindämmung der Pandemie verzögert», bedauert der Geschäftsführer.

Der Gewerbeverband ist bereits erneut aktiv geworden. Er hat Gesundheitschef Bruno Damann einen Brief geschrieben mit der Bitte, den Entscheid nochmals zu überdenken. «Im Interesse einer möglichst effizienten Bekämpfung der Pandemie sollte eine Revision des St.Galler Standpunkts in Betracht gezogen werden», so der Verband. Verschiedene Nachbarkantone hätten sich anders entschieden. Im Thurgau und in Graubünden würde den Getesteten, respektive den Betrieben auf Wunsch auch ein Zertifikat ausgestellt, sagt Keller.

Dobler: «Start-ups können sich Zertifikate nicht leisten»

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Haltung des St.Galler Gesundheitsdepartements stösst nicht nur beim Gewerbeverband auf Kritik. «Der Entscheid ist KMU-feindlich», sagt FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Es gebe Mitarbeitende, die beispielsweise im Aussendienst arbeiten und darum beruflich auf das Zertifikat angewiesen seien. Jedoch:

«Viele kleine KMU und Start-ups können es sich finanziell nicht leisten, ihre Angestellten ständig testen zu lassen.»

Bund übernimmt Kosten für Ausstellung des Zertifikats

Dobler setzte in der Gesundheitskommission des Nationalrats die Forderung durch, dass der Bund auch die administrativen Kosten für die Ausstellung von Zertifikaten bei repetitiven Betriebstestungen übernehmen soll und das Testen für die Mitarbeiter zu einem Zertifikat führen soll. Anfang Oktober kündigte dann auch der Bundesrat an, die Ausstellung von Zertifikaten werde neu vom Bund finanziert - «als Anreiz für das repetitive Testen».

Darüber zeigten sich damals auch Arbeitnehmerorganisationen erfreut: Es sei ineffizient, wenn sich Arbeitnehmende im Betrieb testen lassen würden und danach noch privat einen Covid-Test machen müssten, um ein Zertifikat zu erhalten, schrieb etwa die Gewerkschaft Travail Suisse.