Reportage Temperaturmessen, Gemütlichkeit und virtuelles Völkerball: So geht es am Olma-Ersatz Pätch zu und her Die Pätch ist kein Stimmungsersatz für die Olma. Sie kann Besucher jedoch mit ihrem vielfältigem Ausstellungsangebot unterhalten. Ein Rundgang und Reaktionen. Meret Bannwart 10.10.2020, 17.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Michel Canonica

Kein Gedränge vor den Olmahallen am Samstagmittag. Wo normalerweise bereits früh Jung und Alt in Gruppen auf Einlass ins Olmagelände warten, ist jetzt eintreten ohne Warten garantiert.

Corona-konform musste das Ticket für die «Olma light» vorab online bestellt werden, beim Eintritt wird Temperatur gemessen. Von Coronaangst ist auf dem Gelände aber weit und breit nichts zu spüren. Wer dachte, an den Ständen gäben die Aussteller Getränke und Häppchen mit Masken aus, hat sich geirrt.

Mini-Jahrmarkt statt Säulirennen

Dort, wo sonst zur Belustigung der Zuschauer Säuli um die Wette rennen, findet dieses Jahr der Mini-Jahrmarkt statt. Doch es ist herbstlich kalt und regnet in Strömen. Die Gokart-Autos und das Karussell bleiben vorerst unangerührt. Die Ponys können anstatt mit Kindern auf dem Rücken im Kreis zu trotten, der lärmenden Partymusik aus den Lautsprechern der Gokart-Bahn zuhören.

Chilbi-Attraktionen wie Gokart-Autos und Riesenrad werden auch dieses Jahr nicht fehlen. Bild: Michel Canonica

Wenn man die Halle 3 betritt, riecht es leicht nach frittiertem Essen. Viele Besucherinnen und Besucher hat es um 12 Uhr nicht. Vornehmlich Paare mittleren Alters schlendern zwischen den Ständen durch, Junge sind noch wenige zu sehen. Ausgestellt ist alles, von Bügelbrettern über Matratzen bis hin zu Essensspezialitäten.

Es ist so ruhig, dass einige Aussteller gelangweilt auf ihren Handys tippen oder in Gespräche untereinander vertieft sind. Nähert sich aber einer der potenziellen Kunden, werden die Gespräche sofort unterbrochen und bereitwillig wird Auskunft über die Produkte erteilt. Mit dem Gewusel an der Olma hat dies wenig zu tun. Darauf angesprochen bestätigt ein Aussteller:

«Es ist fast nichts los. Die Pätch ist eine komplett andere Messe.»

Kein Event für Partygänger

Es ist kein Geheimnis, dass die Olma für viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer auch Jahreshöhepunkt ihres Bier- und Weinkonsums ist. Das Interesse an den Degustationshallen ist jeweils ausgesprochen hoch. Diesbezüglich wird die Pätch keine Abhilfe verschaffen. 2020 bleiben die Degustationshallen geschlossen.

Während an der Olma oftmals bereits am Mittag ordentlich gebechert wird, schlürfen an der Pätch erst einige wenige um diese Uhrzeit an einem Bier. Klar ist: Die Pätch ist definitiv kein Party-Event. Ganz ohne Alkohol muss man an der «Olma light» aber selbstverständlich nicht auskommen. Einige Wein-Aussteller sind gekommen und in den verschiedenen Hallen verteilt. Auch Tessiner Schnaps kann man degustieren.

Zwar ist die Pätch definitiv kein Party-Event, ganz ohne Alkohol müssen die Besucher aber nicht auskommen. Bild: Michel Canonica

«Pätch erinnert eher an die Offa»

Ruth Blum und Erika Menzi sind eingefleischte Olma-Besucherinnen. Auf die Frage, ob sie manchmal an die Olma gehen, antworten die beiden wie aus der Pistole geschossen: «Immer». Als richtige St.Galler müsse man fast an die Olma-Messen gehen. Diese könne man jedoch nicht mit der Pätch vergleichen.

Zu unterschiedlich seien die beiden Events. Die Pätch erinnert die zwei Frauen eher an die Offa. Im Zentrum ständen die verschiedenen Angebote der 150 Händler, es sei aber keine Grossausstellung oder Festveranstaltung. Blum und Menzi können der Pätch durchaus Positives abgewinnen:

«Wir finden es sehr angenehm hier. Es ist definitiv weniger Gedränge als an der Olma.»

Gekommen seien sie, um die Aussteller und Marktleute zu unterstützen und etwas zu «gwundern», erklären die beiden, während sie ihr Mittagessen vom asiatischen Foodtruck drinnen in der Wärme geniessen.

Völkerball mit virtuellem Geschütz

Anders eine junge Familie mit zwei Töchtern, die sich draussen an einen Tisch gesetzt hat. Während der Vater das Essen am Stand holt, sagt die Mutter:

«Wir gehen nie an die Olma seit wir Kinder haben. An die Pätch sind wir gekommen, da der Jahrmarkt mit dem Ponyreiten und den Bahnen dieses Jahr hier ist.»

Der Regen hat Anfang Nachmittag aufgehört, die Kinder sitzen auf dem Karussell und den Ponys. Eine weitere Attraktion für Kinder und Technik-begeisterte Erwachsene ist in der Halle 9.1.2 zu finden: Das Augmented Reality Game «HADO».

Das VR-Völkerball «HADO» zielt auf Technik-Begeisterte Besucher ab. Bild: Michel Canonica

Vom Prinzip her funktioniert es wie Völkerball, nur braucht man keine realen Bälle. Man trifft die Gegner mit virtuellem Geschütz und kann auch virtuelle Schutznetze zur Verteidigung aufziehen. Gespielt wird in Gruppen bis zu drei Personen. Man kann aber auch 1 gegen 1 antreten. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können das, was die Spieler sehen, auf einer grossen Leinwand beobachten und mit einem Team mitfiebern.

Anfang Nachmittag strömen deutlich mehr Besucher und Besucherinnen als noch am Mittag zwischen den Ständen hindurch. Junge und Party-Begeisterte bleiben immer noch weg, doch immer mehr junge Familien sind auf dem Gelände angekommen und freuen sich über Magenbrot, Schokoküsse und virtuelles Völkerball.