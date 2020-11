Lernen vom Gotthard und viel Neuland betreten: Das sagt ein Tunnelbauer zur Idee einer unterirdischen Schneesportanlage im Sarganserland Der Kanton St.Gallen lässt abklären, ob im Versuchsstollen Hagerbach in Flums eine unterirdische Schneesportanlage möglich wäre. Ein Tunnelbau-Experte vor Ort äussert sich optimistisch. Hans Bärtsch 15.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Könnten im Versuchsstollen Hagerbach in Flums künftig Wintersportler trainieren? Hierzu läuft eine Studie. Bild: PD

Bruno Röthlisberger aus Walenstadt ist offiziell im Ruhestand. Unruhestand ist aber wohl der zutreffendere Begriff. Sein ehemaliger Arbeitgeber, die auf Untertagebau spezialisierte Firma Amberg Engineering, hat Röthlisberger erneut mit einer Aufgabe betraut: Für das Projekt «Sportvision Ost» soll er klären, ob eine Indoor-Schneesportanlage im Versuchsstollen Hagerbach realisierbar wäre. Den Stollen kennt Röthlisberger als Tunnelbauer wie seine Westentasche. Wie der Kanton St.Gallen vor zwei Wochen bekanntgab, sind im Hagerbach Anlagen für die Sportarten Langlauf, Biathlon, Ski alpin und Bob/Skeleton/Rodeln angedacht.

Ist so eine Anlage aber mehr als bloss denkbar? «Technisch ja», sagt Röthlisberger im Brustton der Überzeugung. Während es in ganz Europa einige wenige oberirdische Betonkanäle gebe für Ganzjahrestrainings und Tests in den Bereichen Langlauf und Biathlon, sei solches in der Schweiz aus verschiedenen Gründen schlicht nicht realisierbar – vom Landschaftsbild her etwa, aber auch energietechnisch. Auch bestehende Militäranlagen wären nicht ideal, denn solche brächten geologisch wie geografisch nicht zwingend die richtigen Voraussetzungen. Deshalb: «Warum nicht auf der grünen Wiese etwas Neues realisieren», fragt Röthlisberger rhetorisch. Und meint mit der grünen Wiese den Fels im Versuchsstollen Hagerbach bei Flums.

Sportvision Ost (av) Im Kanton St.Gallen soll unter dem Namen «Sportvision Ost» ein grosses Sportnetzwerk entstehen, das die Initiativen der privaten Vereine Netzwerk Sport und Campus Ostschweiz zusammenführt. Geplant sind unter anderem zwei Leistungszentren: Auf dem Gründenmoos-Gelände in der Stadt St. allen ist ein Angebot für den Outdoorsport vorgesehen, in Sargans ein Campus mit einer unterirdischen Indooranlage für Wintersportarten. Für eine Machbarkeitsstudie hat die St.Galler Regierung 250'000 Franken gesprochen. Die Resultate sollen im Herbst 2021 vorliegen.

Erfahrungen aus dem Gotthard könnten helfen

Obwohl vertiefte Abklärungen noch ausstehen, wiederholt Röthlisberger, dass ein zwei bis drei Kilometer langer Tunnel technisch machbar wäre. Ebenso eine Alpinsportanlage, welche allerdings wiederum ganz andere Querschnitte im Fels benötigen würde. Ein kleines «Aber» bringt Röthlisberger an: Die technische Machbarkeit müsse natürlich Hand in Hand gehen mit einem vernünftigen Sicherungsaufwand im Fels.

Beim Weiterdenken am Projekt «Sportvision Ost» sei es auch um die Sportart Bob gegangen. Zwar gebe es mehrere Outdoorbahnen, auf denen der Anschub trainiert werden könne; eine solche steht etwa in Kerenzerberg. Dabei handle es sich aber um Betonpisten mit eingelassenen Schienen, sodass just das wichtige Einsteigen und Steuern auf den ersten Metern nicht geübt werden könne. Auch hierfür stellt sich Röthlisberger unter Tage eine Anlage mit richtigem Eis vor – und den Möglichkeiten, den ganzen Start üben zu können, der im Bobsport das A und O für den Erfolg ist. Für das Herunterkühlen von Felskavernen von normal 13 bis 15 Grad auf -2 bis -3 Grad würde Röthlisberger auf Erfahrungen im Gotthard-Basistunnel zurückgreifen. Dort musste man die Lufttemperatur zwar «nur» auf 28 Grad herunterbringen, dies aber von 45 Grad Felstemperatur aus.

Dreistelliger Millionenbetrag

Natürlich bedeute der Bau solcher Sportanlagen in gewissen Punkten auch für den Hagerbach Neuland, räumt Röthlisberger ein. Hier könne man aber von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Versuchsstollens profitieren. Gegenseitige Synergien seien denkbar.

«Es ist eine höchst spannende Reise, auf die wir uns hier begeben.»

Es wäre, ausgehend vom Campus-Gedanken Sarganserland im Bildungsbereich, ein «riesiger Wurf», wie Röthlisberger sagt. Ein Leuchtturm, der weit über die Region hinaus Strahlkraft hätte.

Die Region selber, davon ist Röthlisberger überzeugt, würde ebenfalls stark profitieren, nicht zuletzt im touristischen Bereich. Zu den Kosten des Ganzen mag sich zurzeit noch niemand äussern. Röthlisberger widerspricht allerdings nicht, wenn man einen dreistelligen Millionenbetrag vermutet für die im Hagerbach nötigen Investitionen für alle genannten Sportarten.