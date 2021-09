Taxigesetz Navi statt Ortskenntnisse: Neues St.Galler Taxireglement hilft Anbietern wie Uber – verärgert aber städtische Fahrer Unternehmer Samuel Holenstein von Herold Taxi kritisiert das neue Taxireglement der Stadt St.Gallen, das derzeit überarbeit wird: Es sei schwammig formuliert und enthalte sinnlose Vorschriften. Er bedauert auch, dass bei der Taxifahrerprüfung keine Ortskenntnisse mehr vorausgesetzt werden.

Das grösste Taxiunternehmen der Ostschweiz: David (von links) und Samuel Holenstein haben Herold Taxi von ihrem Vater Daniel übernommen. Die Firma besitzt 50 Taxis und 35 Kleinbusse und beschäftigt 170 Leute. Bild: Ralph Ribi

Wie komme ich mit dem Taxi am schnellsten vom Bahnhof zur Kathedrale? Diese und andere Prüfungsfragen muss beantworten, wer in St.Gallen Taxifahrer werden will. Zum Klosterplatz fahren ist wegen der vielen Fahrverbote eine Knacknuss. Auch die Strassen auf dem Weg dorthin muss der angehende Chauffeur aufzählen.

In Zukunft könnte der Prüfling davon verschont werden. Denn es ist ein neues St.Galler Taxireglement in Arbeit, das nächstes Jahr in Kraft treten soll. Das jetzige Reglement ist 26 Jahre alt und gilt als veraltet. «Voraussichtlich fällt die Ortskenntnisprüfung weg, weil wir der Ansicht sind, dass ein Navigationsgerät die Ortskenntnisse ersetzen kann», sagt Stadträtin Sonja Lüthi. Die Taxifahrer würden aber weiterhin eine Prüfung ablegen müssen, in welcher sie etwa zur Taxigesetzgebung befragt werden.



Samuel Holenstein führt mit seinem Bruder David die St.Galler Firma Herold Taxi. Mit 170 Angestellten, 50 Taxis und 35 Kleinbussen ist sie die grösste Taxifirma der Ostschweiz. Holenstein ist der Ansicht, dass die Ortskenntnisprüfung beibehalten werden sollte. «Wer immer aufs Navi schauen muss, ist abgelenkt», sagt er.

«Die wichtigsten Gebäude – Olma, Uni, Bahnhof – sollte man als Taxichauffeur schon kennen. Und wissen, wie man sie anfahren kann.»

Wenn ein Tourist im Auto sitze, solle ihm der Taxifahrer eine Auskunft geben können. «Gut geschulte Taxifahrer sind eine Visitenkarte der Stadt.»

Schwammige Formulierungen und viele Fragen

Es ist nicht der einzige Punkt, der Holenstein stört. Die Stadt hat den Taxiunternehmen am 2. September einen 34-seitigen Entwurf überreicht, der auf einem Gutachten der Universität Luzern basiert. Die Betreiber haben nun bis Ende September Zeit, darauf zu reagieren. Das sei zu kurz, sagt Holenstein. Er hat vier Seiten voller Fragen notiert. Das Gutachten sei

«schwammig und nichtssagend formuliert».

Die wichtigste und wohl auch umstrittenste Änderung im Taxiregelement: Neu sollen auch appbasierte Personenbeförderungsdienste wie Uber oder Taxi go zugelassen werden. Bis jetzt kann man die Uber-App in Basel, Genf, Lausanne, Winterthur, Zug, Baden, Luzern und Zürich nutzen. Um St.Gallen machte das US-Unternehmen mit Sitz in San Francisco bislang einen Bogen – unter anderem wegen der hohen Anforderungen an die Chauffeure in Sachen Deutschkenntnisse, Ortskenntnisse und Ruhezeiten. Man gehe davon aus, dass sich zu wenige Fahrer finden würden, die diese Hürden meistern wollen, kommunizierte Uber einmal. Das könnte sich nun aber ändern, wie eine Uber-Sprecherin auf Anfrage bestätigt:

«Unter dem neuen Reglement wäre ein Start von Uber in St.Gallen durchaus möglich.»

Noch gebe es dazu aber keine konkreten Details. Holenstein befürchtet, dass appbasierte Fahrdienste Sonderrechte erhalten. Klassische Taxibetriebe müssten hingegen hohe Anforderungen erfüllen und etwa energieeffiziente Autos vorweisen, die regelmässig zur Motorfahrzeugkontrolle müssen, wo Motor, Bremsen, Licht und Rost begutachtet werden. «Das ist für uns ein Kostenpunkt.» Auch die Versicherungen würden ins Geld gehen, etwa eine Insassenversicherung. Sie stellt beispielsweise sicher, dass Kunden im Falle eines Unfalls das kaputte Gepäck vergütet würde.

Es sei stossend, dass Fahrdienste wie Uber in der Preisgestaltung frei sind. Wenn nichts los ist, würden die Fahrer ihre Dienste billiger anbieten, zu Stosszeiten wie an Silvester würden sie die Preise hingegen verdoppeln.

«Auch Uber sollte Fixpreise haben, damit die Fahrer nicht die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt St.Gallen ausnehmen.»

Der Taxibetreiber findet, dass Uber-Fahrer an ihren Fahrzeugen gut sichtbare Fixpreise anbringen sollten. «Es sollten dieselben Regeln für alle gelten.»

Es sei jedem Taxiunternehmen freigestellt, wie es seine Preise gestaltet, sagt die Stadträtin dazu. «Wir machen keine Vorgaben, aber erwarten einen Taxometer.» Bei appbasierten Diensten erhält der Fahrgast bereits vor der Bestätigung der Bestellung einen Pauschalpreis.

Gefährdet das neue Taxigesetz Arbeitsplätze?

Das jetzige Reglement habe gut funktioniert, sagt Samuel Holenstein. Eine Änderung sei unnötig. Zumal im Entwurf wichtige Angaben fehlen würden, wie die Anzahl der zu vergebenden Fahrzeuglizenzen und die Anzahl der Standplatzbewilligungen für öffentliche Taxistandplätze. Darauf angesprochen, sagt Sonja Lüthi: «Es noch nicht alles definiert, weil wir in der Vernehmlassungsphase sind.» Die Totalrevision sei «notwendig, damit wir wieder eine zeitgemässe Taxigesetzgebung haben». Die jetzige Rechtsgrundlage datiert aus dem Jahr 1995.



Die Standplätze am Bahnhof und am Bohl sind begehrt. Holenstein hofft, «dass alle Taxihalter die gleiche Anzahl Lizenzen wie bisher erhalten, damit es nicht zu Entlassungen kommt». Neu sollen die Standplatzbewilligungen auf maximal sechs Jahre befristet werden. Holenstein plädiert für eine unbefristete Bewilligung wie bisher: «Ein Taxifahrer, der nicht weiss, ob er seinen Standplatz in ein paar Jahren noch hat, kauft sich eher eine günstige Occasion als ein Auto, das energietechnisch auf dem neuesten Stand ist.»



Laut Lüthi hat die Stadt nur eine beschränkte Anzahl an öffentlichen Taxistandplätzen, weshalb die Anzahl Taxis begrenzt werden müsse. «Es soll möglichst vermieden werden, dass es auch bei den Taxis zu Suchverkehr für öffentliche Standplätze kommt.» Für die Vergabe der Bewilligungen werde es Auswahlkriterien geben, die noch nicht definiert seien.



Die Limousinen und der Unsinn

Manche der neuen Vorschriften würden keinen Sinn machen, moniert Holenstein. Etwa wird vorgeschrieben, dass Limousinen nach jeder Fahrt zurückfahren müssen an den Betriebssitz. Dies, um zu verhindern, dass sich appbasierte Personentransporte treuwidrig als Limousinendienst ausgeben und so eine Bewilligungspflicht unterlaufen. «Das kann die Polizei kaum kontrollieren. Ausserdem hat sie Besseres zu tun», sagt der Taxibetreiber. Limousinendienste zeichnen sich dadurch aus, dass die Fahrzeugmiete und das Chauffeurhonorar auf der Rechnung separat ausgewiesen werden.

Nach Ende der Vernehmlassung bei den Taxiunternehmen Ende September kommt das Geschäft in den Stadtrat. Sobald dieser die definitive Version verabschiedet hat, bestimmt das Parlament voraussichtlich im Frühjahr 2022 über das neue Taxireglement.