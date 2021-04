Taucherin verunglückt «Ich bin mit allen aus der Besatzung in täglichem Kontakt»: Das sagt der Chef der Schifffahrtsgesellschaft zum Tauchunglück in Diessenhofen Die Ermittlungen zum tödlichen Tauchunfall vom Ostersonntag laufen auf Hochtouren. Die Besatzung des Kursschiffs verarbeitet das Unglück. Die Tauchaktion war wohl unbewilligt. Alain Rutishauser 08.04.2021, 17.44 Uhr

Auf Höhe der Rheinbrücke in Diessenhofen wurde der leblose Körper der Taucherin geborgen. Bild: Coralie Wenger

Sonntagvormittag, Kurs auf Diessenhofen: «Wir waren mit dem Kursschiff von Schaffhausen nach Stein am Rhein unterwegs», sagt Remo Rey, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Als das Schiff kurz nach 10:20 Uhr bei Diessenhofen anlegen will, sieht die Besatzung einen Taucher aus dem Wasser steigen. «Da wir von keinem Tauchgang Kenntnis hatten, haben wir sogleich die Seepolizei informiert, so wie es vorgeschrieben ist», berichtet Rey. Fast zeitgleich, um 10:28 Uhr, geht bei der Kantonspolizei Thurgau ein Notruf ein: Eine 29-jährige Taucherin wird im Rhein auf Höhe Diessenhofen vermisst. An derselben Stelle, wo kurz davor das Schiff durchgefahren ist.