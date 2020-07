Tankstellenshops, McDonald’s und Erotiksalon überfallen: Täter fordert Freispruch vor Kantonsgericht St.Gallen – er muss aber in Haft bleiben

Ein Räuber wollte seine Entlassung aus dem Gefängnis erwirken. Der 33-Jährige hatte Tankstellenshops in Bronschhofen und Wil, eine McDonalds-Filiale in Wil und einen Erotiksalon in St.Gallen überfallen. Stattdessen bleibt er in Haft.

Claudia Schmid 27.07.2020, 08.53 Uhr