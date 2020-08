Quiz

Tagblatt-Quiz – Runde 6: Wie gut kennen Sie das «Textilland» Ostschweiz?

Lange galt die Textilindustrie als wichtigster Wirtschaftszweig der Ostschweiz. Aufgrund einer Krise brach die Branche zusammen. Doch St.Galler Stickerei ist noch heute sehr beliebt und wird von zahlreichen Modedesignern verwendet. Welche Persönlichkeiten haben sich in Kleidern mit St.Galler Stickerei gezeigt? Und wie viel wiegt denn so eine Handstickmaschine? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Textil-Quiz.