Warum stehen am Bahnhof Salez Blumen? Welcher Fall wurde letztes Jahr neu aufgerollt? Und welches ist der grösste Prozess in der Thurgauer Strafprozess-Geschichte? In diesem Quiz geht es um einige der tragischsten Verbrechen der Ostschweiz.

Stephanie Martina 16.11.2020, 19.00 Uhr