Ein verunfallter Mercedes, rosa gefärbtes Brunnenwasser, ein Eklat im St.Galler Stadtparlament: Was wissen Sie noch von den Ostschweizer Ereignissen im Juni?

In einem Monat passiert viel – und vieles vergisst man wieder. Testen Sie jetzt in unserem neuen Monatsquiz, was Ihnen vom Juni geblieben ist.