Live Tag zwei der Spitaldebatte: Weitere Entscheide stehen an Nachdem der Rat gestern über die Standorte der St.Galler Spitäler abgestimmt hat, geht es heute vor allem um Geld. Zur Diskussion stehen unter anderem Beiträge für die neue Notfallversorgung. Adrian Lemmenmeier 17.09.2020, 09.13 Uhr

08:58 Uhr

SP-Fraktionspräsisdentin Bettina Surber. Bild: Benjamin Manser (4. Juni 2020)

Die GLP stellt sich gegen den Antrag der Grünen. Die SP ebenso. «Sie werden für die Landbevölkerung nichts gewinnen, wenn sie die Kommission nochmals bemühen», sagt Fraktionspräsidentin Bettina Surber. Auch die SVP lehnt den Antrag ab. «Jetzt zurückzuweisen und zu erwarten, dass wir in der Novembersession die genaue Ausrichtung der GNZ kennen, ist eine Illusion», sagt Karl Güntzel. Die FDP pflichtet bei. Auch Regierungspräsident Damann (CVP) spricht sich dagegen aus. Man müsse den Inhalt der GNZ auf regionaler Ebene klären. Die Grünen ziehen ihren Antrag zurück.

08:47 Uhr

Vonseiten der CVP entgegnet Peter Boppart, dass die Kommission nicht die fachliche Kompetenz habe, um die Aufgaben der Notfallzentren detailliert zu definieren.

08:45 Uhr

Jeannette Losa (Grüne) aus Mörschwil doppelt nach. Die Gesundheitszentren sollen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zugeschnitten sein. «Ein medizinischer Notfall ist komplex. Dem können Sie in einem sogenannten GNZ nicht Rechnung tragen.» Deshalb müsse man konkretisieren, was genau in diesen Notfallzentren angeboten werden solle.

08:40 Uhr

Margot Benz (Grüne) will geklärt haben, was genau in den vier Gesundheits- und Notfallzentren angeboten werden soll. Bild: Benjamin Manser

Die Grünen beantragen, den Gesetzesnachtrag über die Spitalverbunde an die vorberatende Kommission zurückzuweisen. Zwar habe man über die Standorte der Spitäler befunden. Nicht aber über den genauen Inhalt der Notfallzentren in Wattwil, Flawil, Rorschach und Altstätten. «Damit diese Notfallzentren nicht wie Seifenblasen platzen, weil sich keine privaten Investoren finden lassen, braucht es eine verbindliche Lösung», sagt Fraktionssprecherin Margot Benz.

08:32 Uhr

Klingeling, Ratspräsident Bruno Cozzio eröffnet die Sitzung, gratuliert FDP-Kantonsrat Robert Raths zum Geburtstag - und geht zur Tagesordnung über.

08:27Uhr

Guten Morgen und willkommen zum vierten Tag der Septembersession - und zum zweiten der Spitaldebatte. Gestern wurde es amtlich: Flawil, Rorschach, Wattwil und Altstätten verlieren ihr Spital. Mehr dazu lesen Sie hier. Heute geht es vor allem um finanzielle Aspekte der Spitalvorlage.