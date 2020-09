Tag 1 nach den St.Galler Spitalschliessungen: «Jede Region soll bekommen, was sie braucht und nicht, was wir ihr aufdrängen» — Gesundheitschef Bruno Damann zu den geplanten Gesundheits- und Notfallzentren Die vier St.Galler Gemeinden, die ihr Spital verlieren, erhalten ein Gesundheits- und Notfallzentrum. Einzelne Ideen sind weit gediehen. Die Zentren warfen zweiten Tag der Spitaldebatte im Kantonsparlament einige Fragen auf. Regula Weik 18.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil: Diese vier Gemeinden stehen in wenigen Jahren ohne Spital da, Rorschach vermutlich bereits nächstes Jahr. So hat das St.Galler Kantonsparlament am Mittwoch entschieden. In der Debatte wurde wiederholt gefordert: Die Gesundheitsversorgung muss auch künftig im ganzen Kanton gesichert sein – nicht nur im Grossraum St.Gallen, «dem Schlaraffenland in Sachen Spitalversorgung», wie ein Sarganserländer Kantonsrat anmerkte.

«Kommission nicht nochmals bemühen»

So ist es schon länger angedacht: An den vier Standorten der bisherigen Landspitäler soll es Gesundheits- und Notfallzentren geben, ausgestattet mit einem umfassenden ambulanten Leistungsangebot. Bloss: Die betroffenen Regionen trauen der Sache nicht so richtig.

Die Grünen verlangten deshalb, ein Mindestangebot müsse gesetzlich festgelegt werden. Mit ihrem Antrag, das Geschäft nochmals in die Spitalkommission zurückzugeben, um die noch offenen Fragen zu klären, scheiterten sie allerdings. SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagt:

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber. Regina Kühne

«Wir müssen die Kommission nicht nochmals bemühen. Es wird vage bleiben.»

Die Bürgerlichen widersprachen nicht – im Wissen, dass Angebote, Organisation und Trägerschaft der Zentren tatsächlich noch ungeklärt sind. Dies bringt jedoch ihr Ansatz mit sich: Die Zentren sollen nämlich von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten betrieben werden, sie kennen die jeweilige Region am besten. Die Spitalverbunde springen dann ein, wenn es Lücken gibt – oder sich keine Private finden, welche die Zentren führen.

Gesundheitschef Bruno Damann betonte einmal mehr: Die Zentren sollen den Bedürfnissen der jeweiligen Region angepasst sein.

Gesundheitschef Bruno Damann Bild: Benjamin Manser

«Jede Region soll bekommen, was sie braucht und nicht, was wir ihr aufdrängen».

Und weiter sagt Damann:

«Es gibt nicht viermal dasselbe Gesundheits- und Notfallzentrum. Es wird vier verschiedene geben.»

Klar ist: Die Zentren werden keine Mini-Spitäler sein. Es sind dort keine Betten geplant, «die Ärzteschaft wehrte sich vehement dagegen», sagte Damann.

So sehen die Pläne für Flawil, Wattwil, Rorschach und Altstätten aus:

Die betroffenen Regionen haben sich längst Gedanken gemacht, wie ihr Spital umgenutzt werden könnte – ergänzend zu den Gesundheits- und Notfallzentren, die kaum sämtliche, heute bestehenden Räume belegen werden. Einzelne Ideen sind weit gediehen.

Spital Flawil. Ralph Ribi

Das private Pflegeunternehmen Solviva drängt in die Ostschweiz. Für seine Pläne hat es einen prominenten Partner: Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil will Flawil zur Ostschweizer Aussenstelle für die ambulante Versorgung von Menschen mit einer Querschnittslähmung machen. Zudem soll ein Weaningcenter aufgebaut werden, in welchem Patientinnen und Patienten, die beatmet werden mussten, vom Beatmungsgerät «entwöhnt» werden. Schliesslich wird das Kantonsspital St.Gallen die Palliativstation und die Schmerztherapie in Flawil noch fünf Jahre weiter betreiben – solange das Spitalareal in St.Gallen eine Grossbaustelle ist. Gemeinde und Kanton stehen hinter den Plänen. Die Zusicherung der verschiedenen Partner lägen vor, sagt Gesundheitschef Damann.

Spital Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger (wattwil, 29. Juni 2020)

Die Solviva AG hat auch Pläne für Wattwil – und zwar schon länger. Geplant ist dort ein Zentrum für hochspezialisierte Langzeitpflege. Ihre Angebote in Flawil und Wattwil würden sich ergänzen, nicht konkurrenzieren, erklärte Willi Gyger, Gründer und Verwaltungsratspräsident des Familienunternehmens, gegenüber dieser Zeitung. Den Unterschied bringt er auf den einfachen Nenner: stationäre Langzeitpflege in Wattwil, ambulante Kurzzeitpflege in Flawil. Bereits länger bekannt ist, dass die etablierte Alkoholkurzzeittherapie weitergeführt wird. Und auch die Psychiatrie St.Gallen Nord kann sich einen Umzug des psychiatrischen Ambulatoriums an den heutigen Spitalstandort vorstellen.

Spital Rorschach. Ralph Ribi

Die Lage des heutigen Spitals Rorschach ist für das geplante Gesundheits- und Notfallzentrum nicht ideal, es gehört ins Zentrum. Der Stadtrat hat schon früh signalisiert: Er will einen Neubau in der Nähe des Stadtbahnhofs – sollte das Spital aufgegeben werden. Niedergelassene Ärzte sollen sich für den Betrieb des Zentrums interessieren wird gemunkelt. Nun haben die beiden Goldacher Kantonsräte Dominik Gemperli und Sandro Wasserfallen in einem Vorstoss auf die geschlossene Privatklinik St.Georg hingewiesen und die Möglichkeit, diese wiederzubeleben. Es soll auch bereits Interessenten für die Klinik in Goldach geben.

Spital Altstätten. Ralph Ribi

Die Rheintaler haben im Kantonsparlament bis zuletzt für ihr Spital gekämpft – erfolglos. Auch ihr alternativer Vorschlag eines Alterszentrums mit einer Akutgeriatrie fand keine Mehrheit. Die Idee eines Zentrums mit Angeboten für ältere Menschen ist jedoch noch nicht gestorben – zumal in Altstätten Alters- und Pflegeheim in unmittelbarer Nähe des heutigen Spitals sind.