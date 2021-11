Pannen: Bei den Notrufdiensten ist die Swisscom das Nadelöhr

Swisscom-Panne Notruf im Sommer nach Unwettern stundenlang nicht erreichbar: St.Galler Regierung fordert «Null-Fehler-Toleranz» Die Ausfälle der Swisscom geben noch immer zu reden: Nach Starkregen und Überschwemmungen im Sommer waren die Notfallnummern 112, 117, 118 und 144 stundenlang nicht erreichbar. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 09.11.2021, 12.00 Uhr

Blick in die kantonale Notrufzentrale. Bild: Gian Ehrenzeller/

KEYSTONE

Volle Keller nach sintflutartigen Regengüssen und Überschwemmungen sowie Notrufnummern, die in 17 Kantonen teilweise über Stunden nicht funktionierten: In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli kam vieles zusammen. Auch die Notrufzentrale im Kanton St.Gallen war von der Störung in einem Datencenter der Swisscom betroffen, die eine Monopolstellung innehat. Für die St.Galler Regierung sind Ausfälle bei den Notrufdiensten «schwerwiegende Pannen». Diese seien «nicht akzeptabel», schreibt sie in der Antwort auf eine Einfache Anfrage von Jascha Müller, EVP-Kantonsrat, Milizfeuerwehr-Kommandant und Feuerwehr-Instruktor in St.Gallen.

Jascha Müller, Milizfeuerwehr-Kommandant in St.Gallen und EVP-Kantonsrat. Bild: Ralph Ribi

Auch wenn es nach menschlichem Ermessen keine absolute Sicherheit gibt: Die Regierung fordert nun eine «Null-Fehler-Toleranz» bei den Notrufdiensten, denn schon im Frühling 2020 hatte es vier Störungen bei der Swisscom gegeben.

Nationale Notrufplattform wird von Swisscom betrieben

Wie funktionieren diese Notrufe? Der Ablauf ist komplex. Er fällt fast gänzlich in die Zuständigkeit des Bundes und der Telefonanbieter, wie Judith Widmer, die stellvertretende Generalsekretärin im Sicherheits- und Justizdepartement, sagt:

Wer eine Notrufnummer 112 (europaweite Rufnummer für alle Notrufdienste), 117 (Polizei), 118 (Feuerwehr) oder 144 (Sanität) wählt, wird von den rund 200 Telefonanbietern im Land an eine nationale Notrufplattform weitergeleitet, die von der Swisscom betrieben wird. Diese übergibt den Notruf an die geografisch zuständige Notrufzentrale, die ihn dann bearbeitet – in diesem Fall die Kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen. «Diese hat einzig auf die zügige Abwicklung der Notrufe Einfluss.»

Macht diese Abhängigkeit von Providern und Swisscom das Absetzen der Notrufe nicht sehr pannenanfällig, gerade auch im Falle eines Stromausfalls, wie dies Feuerwehr-Kommandant Müller in seinem Vorstoss antönt? Die Regierung führt aus: «Falls die Notrufnummern ausfallen, funktioniert der beschriebene Ablauf nicht mehr.»

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Kantone setzten daher auf alternative Telefonnummern, die über die Alertswiss-App publiziert oder über lokale Medien verbreitet werden, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Die Bürgerinnen und Bürger müssten dann darüber einen Notruf auslösen, der direkt zur Kantonalen Notrufzentrale geht, die bei der Kantonspolizei angesiedelt ist.

Erreichbarkeit mehrfach abgesichert

«Die Notrufleitungen 112, 117, 118 und 144 sind überwacht und mit Notstromaggregaten abgesichert. Gehen über eine gewisse Zeit keine Notrufe mehr ein, checkt das System, ob das sein kann», sagt Krüsi. Wenn der Hauptprovider Swisscom nicht erreichbar ist, weichen die St.Galler auf Sunrise aus und wenn es auch hier Probleme gibt schliesslich auf Nothandys der Provider bluNET und Swisscom Mobile.

Bei der Migration der analogen Telefonsysteme der Notrufzentrale auf Internet-Rechnernetze im Mai 2019, sogenannte Voice-over-IP-Netze, waren auch diese Ausfallszenarien skizziert worden. Das machte sich im Juli bezahlt: Beim jüngsten Ausfall wurden in 15 Minuten alternative Telefonnummern geschaltet und veröffentlicht – dadurch konnten wieder Notrufe entgegengenommen werden. «Wir haben keinen einzigen Notruf während dieser Unterbrüche verloren», sagt Krüsi.

Im Kanton St.Gallen wurden 166 Notfalltreffpunkte eingerichtet. Bild: PD

166 Notfalltreffpunkte im Kanton eingerichtet

Bei einem Stromausfall und bei leerem Akku funktionieren Festnetz und Handy nicht mehr – auch telefonische Notrufe können nicht mehr abgesetzt werden. In diesem Fall verweist die Regierung auf die neuen Notfalltreffpunkte, wie sie auch in den Kantonen Aargau, Bern, Nidwalden, Schaffhausen, Solothurn und Zürich sowie in der Stadt Zug betrieben werden. Sie sollen der Bevölkerung bei akuten Ereignissen als Anlaufstelle für die Meldung von Notfällen dienen.

Jeder der über 166 Notfalltreffpunkte im Kanton St.Gallen ist mit einem Notstromaggregat sowie einem Polycom-Funkgerät ausgerüstet, sie sind inzwischen offiziell mit Signaltafeln gekennzeichnet. Das Polycom-Netz, das auch die Kantonale Notrufzentrale für die Koordination der Einsatzorganisationen nutzt, verfügt laut Regierung über eine «Stromautonomie von wenigstens 72 Stunden».

Blick in die Notrufzentrale im Calatrava-Gebäude in St.Gallen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der diensthabende Pikettoffizier in der Kantonalen Notrufzentrale hatte im Juli eine ähnliche Lösung gewählt. Er liess sämtliche Feuerwehrdepots im Kanton St.Gallen besetzen: Damit hatten die Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle für ihre Notfallanliegen. «Gut reagiert», kommentiert Jascha Müller heute. Besser aber wäre es gewesen, wenn die Notfallnummern 112, 117, 118 und 144 zuverlässig funktionierten. «Und noch besser, wenn die Swisscom für die in dieser Nacht geleisteten Hunderten von Mannstunden aufgekommen wäre.» So aber hätten die St.Galler Gemeinden den nächtlichen Einsatz abgelten müssen.

Feuerwehr-Direkt-Alarm über Notrufbox Das Feuerwehrdepot in Teufen hat als Erstes in der Schweiz eine öffentliche Alarmbox. Die Ausserrhoder Gebäudeversicherung Assekuranz AR, der Kantonale Feuerwehr-Inspektor und die Firma Swissphone Wireless AG stellten das System eine Woche nach der Swisscom-Störung im Juli vor. Bei Bränden und anderen Notfällen kann ein grosser roter Knopf gedrückt werden, um die Feuerwehrleute über Pager, also über ein Funknetz, direkt zu alarmieren. Das System funktioniert unabhängig von den Notrufnummern. (cz)