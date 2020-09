Swiss Skills in der Ostschweiz statt in Bern? «Non», sagt Bundesrat Guy Parmelin – und die Mehrheit des Nationalrats ist seiner Meinung Es ist ein schlechter Moment, um die Schweizer Berufsmeisterschaften vom zentralen Standort Bern zu lösen und auf Wanderschaft zu schicken: Das zeigt sich im Nationalrat. Die Ostschweizer Forderung nach wechselnden Austragungsorten wird abgelehnt. Adrian Vögele aus Bern 17.09.2020, 11.38 Uhr

Er will am Standort Bern für die Swiss Skills festhalten – auch wegen der «Nähe zur Sprachgrenze»: Der Waadtländer SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Es geht auch anders: Das zeigt sich im Coronajahr 2020 immer wieder. So können auch die Schweizer Berufsmeisterschaften (Swiss Skills) nicht in der gewohnten Art und Weise stattfinden, ein fünftägiger nationaler Grossanlass mit über 100'000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Berner Messegelände ist ausgeschlossen. Stattdessen wird das grosse Kräftemessen der jungen Berufsleute dieses Jahr gestaffelt und an verschieden Orten im Land ausgetragen.

Aus Ostschweizer Sicht hat das eine gewisse Ironie: Denn vor zwei Jahren, als die letzten Swiss Skills stattfanden, stellten Ostschweizer Bundesparlamentarier den fixen Austragungsort Bern grundsätzlich in Frage. Warum eigentlich, so hiess es damals, können die Berufsmeisterschaften nicht an wechselnden Standorten in der Schweiz stattfinden – zum Beispiel in St.Gallen? Nicolo Paganini (CVP/SG) startete einen Aufruf an den Bundesrat, sich für wechselnde Austragungsorte einzusetzen: «Die Swiss-Skills-Euphorie auch in andere Landesteile tragen», so lautete der Titel des Postulats, das Ostschweizer Nationalräte von links bis rechts unterzeichneten. Auch Diana Gutjahr (SVP/TG), Verena Herzog (SVP/TG) und Hansjörg Brunner (FDP/TG) setzten sich damals für eine Austragung der Swiss Skills in der Ostschweiz ein. Eine Bewerbung von Kanton und Stadt St.Gallen für den Anlass lag bereits vor, unterstützt von der Ostschweizer Regierungskonferenz.

Der Berner Schneider-Ammann verteidigte Bern

Johann Schneider-Ammann, alt Bundesrat (FDP) Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Der damalige Wirtschafts- und Bildungsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) hielt allerdings nicht viel von der Idee. Die Infrastruktur in der Bundesstadt sei bestens geeignet, und ohnehin obliege der Entscheid über den Durchführungsort der Stiftung Swiss Skills, und nicht der Regierung. Zudem entstand bei den Ostschweizern der Eindruck, dass Schneider-Ammann als Berner einen Wegzug der Swiss Skills aus regionalpolitischen Gründen erst recht nicht forcieren wollte. Darum keimte Hoffnung auf, als Karin Keller-Sutter (FDP) in den Bundesrat gewählt wurde. Würde die St.Gallerin das Wirtschaftsdepartement übernehmen und dann ganz nebenbei die Swiss Skills in die Ostschweiz holen? Es kam anders: Der Waadtländer Guy Parmelin (SVP) erhielt den Posten.

Paganini appelliert an Bund als Geldgeber

Als das Ostschweizer Postulat am Mittwochabend endlich im Nationalrat behandelt wurde, hatten sich die Aussichten somit nicht verbessert. Nicolo Paganini versuchte es trotzdem: Es sei erwiesen, dass Jugendliche die Berufsmeisterschaften eher besuchen würden, wenn diese in der Nähe stattfänden, sagte der St.Galler Nationalrat in seinem Votum.

«Dieses Privileg soll nicht nur Jugendlichen aus der Hauptstadtregion zukommen.»

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Förderung der dualen Berufsbildung sei in Basel, Genf, Lugano, Luzern oder St. Gallen genauso wichtig wie in Bern. Entsprechende Infrastrukturen seien vorhanden, so der ehemaliger Olma-Direktor. Natürlich sei es die Stiftung Swiss Skills, die über den Durchführungsort entscheide. «Aber wer zahlt, befiehlt – oder redet zumindest ein gewichtiges Wort mit. Der Bund leistete 2018 mit 9 Millionen Franken den grössten Anteil an das Budget der Swiss Skills. Es gibt keinen Grund, weshalb er sich nicht für die Berücksichtigung anderer Landesteile bei der Durchführung einsetzen sollte.»

Parmelin behagt «die Nähe zur Sprachgrenze»

Parmelin hatte dafür kein Gehör. Und er lieferte ein stichhaltiges Argument aus der Branche: Eine Evaluation der Swiss-Skills-Austragung 2018 habe gezeigt, dass der zentrale Standort Bern bei den mitwirkenden Verbänden und Organisationen sehr gut akzeptiert sei, sagte der Bundesrat. Der fixe Standort erleichtere die Planung. Bern dränge sich auch aufgrund seiner guten Erreichbarkeit auf – «und aufgrund seiner Nähe zur Sprachgrenze». Spätestens jetzt war klar: Als Romand hat Parmelin noch weniger Interesse an einer Berufsmeisterschaft in der Ostschweiz als sein Vorgänger Schneider-Ammann.

Acht zu acht zu vier: Selbst die Ostschweizer sind uneins

Mit seiner Haltung war der Bundesrat nicht allein. Der Nationalrat lehnte das Postulat mit 104 zu 63 Stimmen bei 23 Enthaltungen ab. Nur die Mitte-Fraktion und die Grünliberalen befürworteten den Vorstoss deutlich. Keine einzige Ja-Stimme gab es hingegen bei SP und FDP, und auch in der SVP waren die Gegner in der Mehrheit.

Selbst die Ostschweizer waren sich nicht einig: 8 stimmten Ja, 8 Nein und 4 enthielten sich. 6 SVP-Parlamentarier unterstützten die Linie ihres Bundesrats, nur Diana Gutjahr und Verena Herzog sagten Ja. Weiter lehnten Edith Graf-Litscher (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) den Vorstoss ab. Enthalten haben sich Clauda Friedl (SP), Barbara Gysi (SP), Kurt Egger (Grüne) und Marcel Dobler (FDP). Die Ostschweizer CVP-Nationalräte stimmten zu, ebenso Franziska Ryser (Grüne) und Thomas Brunner (GLP).