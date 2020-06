Swiss-Guest-Award: Diese sieben Ostschweizer Restaurants haben es in die Top 50 geschafft Wo wird am besten gespiesen in der Schweiz? Mit rund 70'000 Bewertungen soll diese Frage geklärt werden. Und siehe da: Die Ostschweiz ist mit fünf Restaurants in den Top 10 vertreten. Tim Naef 23.06.2020, 12.41 Uhr

Anders als bei anderen Gastro-Preisen entscheidet beim Swiss-Guest-Award, wie es der Name schon sagt, nicht eine Fachjury, sondern der Gast selbst. Dies verspricht zumindest der Gastroanbieter Lunchgate.

Und wenn es nach den Gäste-Meinungen geht, ist die Ostschweiz eine Gastro-Hochburg. Nicht weniger als fünf Ostschweizer Restaurants haben es in der Bewertung unter die ersten Zehn geschafft.

«Quellenhof» in Rapperswil «bestes» Ostschweizer Restaurant

«Das beste Restaurant der Schweiz liegt in Ottikon bei Kemptthal», schreibt Lunchgate in einer Medienmitteilung. Rund 100 Bewertungen von echten Gästen würden die Wirtschaft «zur Traube» zu dem Restaurant machen, welche in allen vier bewerteten Kategorien (Essensqualität, Servicequalität, Ambiente und Preis/Leistungsverhältnis) am besten abgeschnitten habe.

Für die Region Ostschweiz geht die Krone an den «Quellenhof» in Rapperswil. Lunchgate sieht das Restaurant schweizweit auf Platz 3; gefolgt von drei weiteren Ostschweizer Lokalitäten auf den Plätzen 4

bis 6.

Die Ostschweizer Restaurants im Ranking

Platz 3: Quellenhof, Rapperswil (SG)

Platz 4: Bluemä, Uznach (SG)

Platz 5: Giusi's Bistro, Weinfleden (TG)

Platz 6: Lindenhof, Alstätten (SG)

Platz 9: Krone, Lommis (TG)

Platz 14: Truube, Gais (AR)

Peter und Paul - Wildpark, St.Gallen (SG)

40 Restaurants mit der Höchstbewertung

Insgesamt zeichnete Lunchgate in diesem Jahr 385 Betriebe mit dem Swiss Guest Award aus. Über 40 Restaurants haben dabei die Höchstbewertung von 4.9 Punkten erreicht, während im letzten Jahr noch 19 Betriebe diese Top-Wertung einholten.

Lunchgate sieht in dieser Zunahme einen sehr positiven Trend zu einer gesteigerten Professionalisierung der Gastronomiebranche in der Schweiz:

«Die Schweizer Gastronomen sind bemüht, sich kontinuierlich in den vier Bewertungskategorien zu verbessern – und die Gäste scheinen diesen Effort auch zu belohnen.»

Über den Swiss Guest Award 2020 Mit dem Swiss Guest Award 2020 werden Restaurants ausgezeichnet, welche im Jahr 2019 eine Mindestanzahl an Gästebewertungen über das Reservationssystem forAtable erhalten haben und deren Durchschnittsbewertung bei mindestens 4.5 Sternen liegt. Mit der Koppelung an das Reservationssystem stellt die Betreiberin Lunchgate sicher, dass nur Gäste das Restaurant bewerten können, welche effektiv im Restaurant gegessen haben.