SVP St.Gallen schlägt Wurmmittel Ivermectin gegen Covid-19 vor

Kantonsrat Vergiftungen, Zitteranfälle und Halluzinationen: SVP St.Gallen schlägt Wurmmittel Ivermectin zur Covid-19-Behandlung vor In einer Interpellation im Kantonsrat schlägt die St.Galler SVP-Fraktion unter anderem das Medikament Ivermectin als Prophylaxe und zur Behandlung von Sars-CoV-2 vor. Kürzlich hat die Heilmittelbehörde Swissmedic vor dem Medikament gewarnt. Alain Rutishauser 3 Kommentare 23.11.2021, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Fläschchen des vermeintlichen Corona-Wundermittels Ivermectin. Die Behörden in den USA und der Schweiz raten vom Medikament zur Behandlung von Covid-19 ab. Bild: Eyeem / Alamy

Bereits mehrfach gingen Meldungen zu vermeintlichen Wundermitteln zur Behandlung von Covid-19 durch die Medien und um die Welt. Jüngst ist ein Hype um das Entwurmungsmittel Ivermectin ausgebrochen. Angefangen in den USA, ist die Nachfrage nach dem Medikament, das eigentlich zur Behandlung von Parasiten bei Pferden, Schafen oder Rindern gedacht ist, nun auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz stark angestiegen. Besonders bei Impfverweigerern ist das vermeintliche Wundermittel beliebt, obwohl Ivermectin in keinem der genannten Ländern zur Vorbeugung von Covid-19 zugelassen ist.

Heilmittelbehörde warnt vor Ivermectin

Anfang November sprach die Heilmittelbehörde Swissmedic eine öffentliche Warnung aus. Wer Ivermectin unkontrolliert einnehme, gefährde seine Gesundheit, schreibt Swissmedic. So würden derzeit viele Privatpersonen das Medikament im Internet bestellen. Auch Thomas Veitschegger, Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer, rät auf dem Portal «OÖ Nachrichten» dringend von Ivermectin ab:

«Sie nehmen die weitaus höhere Dosis, die eigentlich für Pferde gedacht ist.»

In den USA berichtete die nationale Gesundheitsbehörde FDA von Vergiftungen, Zitteranfällen und Halluzinationen bei Patienten und Patientinnen, die eine zu hohe Dosis des Wurmmittels einnahmen. Teilweise mussten sie tagelang im Krankenhaus behandelt werden.

SVP St.Gallen schlägt Ivermectin zur Covid-19-Behandlung vor

Trotzdem taucht das umstrittene Medikament auch in einer Interpellation vom 20. September der St.Galler SVP-Fraktion im Kantonsrat an die St.Galler Regierung auf. «Wie steht die Regierung zu einer möglichst baldigen Marktzulassung von Ivermectin sowie anderer Covid-Medikamente?» Ivermectin sei von Forschern des Pasteur-Instituts als wirksames Medikament in der Prophylaxe und zur Behandlung von Covid-19 wissenschaftlich anerkannt, steht im Vorstoss, der von der gesamten SVP-Fraktion unterzeichnet ist.

Tatsächlich wies das französische Institut Pasteur in einer Publikation vom 12. Juli eine Linderung der Sars-CoV-2-Infektion bei Einnahme von Ivermectin nach, allerdings nur an einem Tiermodell. Eine Wirkung des Medikaments am Menschen konnte nicht nachgewiesen werden.

«Wer Ivermectin unkontrolliert einnimmt, gefährdet seine Gesundheit», schreibt das Schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic. Bild : EPA

Am 2. November beantwortete die St.Galler Regierung die Interpellation der SVP, ohne spezifisch auf Ivermectin einzugehen:

«Die Zulassung eines Medikaments durch das unabhängige Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) erfolgt nach international anerkannten Kriterien in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit.»

Damit ein Medikament von der Grundversicherung vergütet werde, müssten Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Präparats bestätigt werden. Dieser Prozess zeige, dass bei der Zulassung und Anwendung von Medikamenten die Patientensicherheit im Vordergrund stehe. Die Regierung schreibt abschliessend: «Welche medikamentösen Therapien zugelassen werden, ist darum richtigerweise ein wissenschaftlicher Entscheid und kein politischer.»

Christoph Gull, Fraktionspräsident der St.Galler SVP und Gemeindepräsident von Flums. Bild: Ralph Ribi

Christoph Gull, Fraktionspräsident der St.Galler SVP, sagt in einer Stellungnahme vom 19. November, es gehe darum, sich Gedanken über alternative Behandlungsmöglichkeiten zu machen.



«Wir schlagen weder alleinig noch explizit Ivermectin vor. Unser Bestreben ist es, dass sich Zulassungsstellen auch konkret Gedanken über alternative Heilmittel machen; wobei wir keinesfalls Stimmung gegen die Schulmedizin machen wollen.»

Er bedauere die ausweichenden Antworten der Regierung. «Und so warten wir weiter auf konkrete wissenschaftliche – und eben nicht politische – Fakten, welche die Coronamassnahmen rechtfertigen», sagt Gull.

SVP verlangt Vorher-Nachher-Analyse bei Impfungen

Doch nicht nur Ivermectin ist ein Thema in der Interpellation. Weiter behauptet die SVP St.Gallen: «Die derzeit zur Anwendung gelangenden Covid-Impfstoffe haben lediglich eine bedingte Zulassung, zumal sie die grundsätzlich erforderlichen klinischen Prüfphasen nicht vollständig absolviert haben.»

Die Regierung antwortet, dass die verwendeten Impfstoffe durchaus eine reguläre Zulassung hätten. «Das Zulassungsverfahren war lediglich beschleunigt. Das heisst: Alle notwendigen Prüfphasen wurden durchgeführt.» Aufgrund der Dringlichkeit seien diese aber nicht nacheinander, sondern teilweise parallel durchlaufen worden.

Weiter sieht die SVP St.Gallen dringenden Bedarf für eine Vorher-Nachher-Analyse bei Impfungen. In ihrer Interpellation schlägt die SVP sogenannte D-Dimere- oder gleichartige Tests zur Impfkontrolle vor. «Angesichts der Impfdurchbrüche und bekannten Nebenwirkungen erachten wir es für eminent wichtig, den Gründen auf die Spur zu kommen», erklärt Fraktionspräsident Gull.

In ihrer Antwort schreibt die Regierung, die Frage nach der Durchführung von D-Dimere-Tests im Zusammenhang mit der Impfung erschliesse sich der Regierung nicht: «D-Dimere werden bei Verdacht auf eine Lungenembolie, eine übermässige Blutgerinnung oder eine Beinvenenthrombose bestimmt. Sie liefern wichtige Hinweise darauf, ob sich im Körper Blutgerinnsel gebildet haben.» Somit sei es nicht klar nachvollziehbar, warum solche Tests vor oder nach der Impfung durchgeführt werden sollten.