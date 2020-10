Superspreader-Event in Schwellbrunn: Hochzeitspaar weiss von infiziertem Gast – und feiert trotzdem Appenzell Ausserrhoden hat besonders hohe Corona-Zahlen und deshalb am Sonntag als erster Kanton in der Ostschweiz strengere Corona-Massnahmen beschlossen: Jetzt gilt Maskenpflicht in Büros und ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Schuld an diesem Negativrekord ist Fehlverhalten an einer Hochzeitsfeier, wie es unter anderem an einer Medienorientierung der Regierung heisst. 26.10.2020, 10.34 Uhr

Das Brautpaar wusste vom infizierten Gast, informierte den Kanton jedoch nicht. Bild: Keystone

(chs) An einer Medienorientierung der Ausserrhoder Regierung äussert sich Kantonsärztin Franziska Kluschke zur momentanen Coronalage im Kanton:

«Die Lage verschärft sich massiv. Wir haben fünfmal so viele Infektionen pro 100'000 Einwohner wie Deutschland.»

197 Fälle seien in den letzten 7 Tagen im Kanton Ausserrhoden registriert worden, zwei Personen seien am Virus gestorben.

Positiver Gast an Hochzeitsfeier

In Schwellbrunn verzeichne man einen besonders hohen Anstieg an Fällen. Über 1000 Fälle pro 100'000 Einwohner seien dort registriert worden. Ein Fehlverhalten sei laut Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer denn auch in Schwellbrunn festgestellt worden, das zum grossen Anstieg an Fällen führte: «In Schwellbrunn hat eine Hochzeit mit über 200 Gästen stattgefunden. Ein Gast soll positiv an der Veranstaltung teilgenommen haben. Abstand- und Hygienemassnahmen wurden nicht eingehalten. Obwohl das Brautpaar von den positiven Tests wusste, hatte es uns nicht kontaktiert.» Erst zwei Wochen nach der Hochzeit habe man zufälligerweise davon erfahren.

Gewisse Gäste hätten dann später auch noch an einem Oktoberfest teilgenommen und an anderen Aktivitäten. «Ich bin verärgert und entsetzt über dieses Verhalten», sagt Balmer. Viele Personen hätten von dem Vorfall gewusst, aber es nicht dem Kanton gemeldet. «Ich habe kein Verständnis, wenn ein solches Verhalten uns noch Wochen beschäftigt und uns Nachtschichten beschert.»

Im Rahmen dieser Hochzeitsfeierlichkeit in Schwellbrunn sei unter den Gästen vereinbart worden, sich nicht testen zu lassen, um eine mögliche Quarantäne zu umgehen. «Ein solches Verhalten lässt mich verärgert und entsetzt zurück», sagt der Gesundheitsdirektor.

«Findet diese Verantwortungslosigkeit Nachahmer, bricht unser Gesundheitssystem zusammen.»

Optimismus schwingt in den Ausführungen des Gesundheitsdirektors denn aber doch noch mit. So sagt er: «Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und uns an die Massnahmen halten, bin ich zuversichtlich, dass wir ein normales Weihnachtsfest feiern können.»

Hospitalisationen verdoppeln sich wöchentlich

Binnen zwei Wochen soll es gemäss Task-Force zur Auslastung der Versorgungskapazität kommen. Der Bund werde Mitte Woche Massnahmen treffen. «Wir müssen aber jetzt Massnahmen treffen, damit es nicht so weit kommt», sagt die Kantonsärztin.

«Mit den Fallzahlen steigen auch die Hospitalisationen», erläutert Kluschke weiter an der Medienorientierung. Diese würden sich aktuell wöchentlich verdoppeln. «Nicht nur die Hospitalisierungen stellen ein grosses Problem dar, sondern auch das Contact Tracing.» Die Belastungsgrenze sei überschritten, der Ablauf müsse angepasst werden.

«Viele Ketten sind nicht mehr eindeutig rückverfolgbar.»

Entscheidend sei jetzt die Mithilfe der Bevölkerung. Patienten seien aufgefordert, sich in Selbstisolation zu begeben bis zum Erhalt des Testresultats und alle engen Kontakte der letzten 48 Stunden vor auftreten der Symptome informieren.