Super League «Dass der VAR hier eingreift, ist wahnsinnig!»: Fussballexperte und FCSG-Anhänger können Schiedsrichter-Entscheid nicht verstehen

Es gab nur ein Thema nach dem gestrigen Spiel des FC St.Gallen gegen Servette Genf: Die zurückgezogene rote Karte gegen Gaël Ondoua. FCSG-Fans zeigen sich fassungslos, Fussballexperte Rolf Fringer sagt: «Zu Recht.» 04.03.2021, 10.13 Uhr

(tn/mas) Was war passiert? In der 70 Minute zieht St.Gallens Jérémy Guillemenot in der eigenen Hälfte los, Gaël Ondoua kann ihm nicht folgen, ohne Chance auf den Ball fährt er Guillemenot von hinten in die Beine und bringt ihn zu Fall. Schiedsrichter Lukas Fähndrich zieht sogleich die Rote Karte.

Nun greift aber der VAR ein: Nur Gelb für Ondoua, entscheidet Fähndrich nach Konsultation der Bilder. Doch darf sich der VAR überhaupt einmischen?

«Dass er ihn nicht trifft, darf die Entscheidung nicht beeinflussen»

«Nein», sagt Fussballexperte Rolf Fringer. Der ehemalige Trainer des FC St.Gallen war am Mittwoch im Studio von «Blue+» und hat den Match am Fernseher mitverfolgt. Fringer teilt die erste Einschätzung des Schiedsrichters:

«Der Servettien springt Guillemenot von hinten in die Beine. Das ist eine klare Rote Karte, er nimmt die Verletzung des Gegner vorsätzlich in Kauf.»

Dass er ihn schliesslich nicht voll trifft und schwer verletzt, sei Glück, dürfe aber die Entscheidung des Unparteiischen nicht beeinflussen. Wenn ein Spieler in vollem Sprint seinem Gegner von hinten in die Beine springt, sei das Rot, Ende der Diskussion. Die Rücknahme des Platzverweises kann sich Fringer nicht erklären:

«Dass sich der VAR in dieser Situation einschaltet, ist wahnsinnig!»

Dieser dürfe sich nur bei Schiedsrichter Lukas Fähndrich melden, wenn es ein klarer Fehlentscheid war, was in diesem Fall nie und nimmer der Fall gewesen sei.

VAR-Eingriff sei ein Skandal

Auch die Fans sind alles andere als begeistert. Schon während des Spiels tauschen sie sich im FCSG-Forum aus, als der VAR zum Einsatz kommt. Es sei eine Fehlentscheidung und klar eine Rote Karte, heisst es. Darüber scheinen sich die Fans einig zu sein.

Der VAR-Eingriff sei ein absoluter Skandal, auch am Tag danach, schreibt ein User im Fanforum. Entrüstung macht sich breit, denn ein paar sind der Auffassung, dass der VAR beim FC St.Gallen oft im negativen Sinne zum Einsatz komme.