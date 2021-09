Summerdays Festival Arbon «Wir haben uns extra für das Konzert von Jethro Tull impfen lassen»: Ausser Zertifikat und Desinfektionsmittel ist Corona am Summerdays kein Thema Das einzige grosse Open Air in der Ostschweiz ist am Freitag gestartet. Trotz Corona und 3-G ist die Stimmung wie in den Vorjahren. Eine Reportage vom Festivalgelände in Arbon. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 03.09.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freude herrscht! Das Summerdays findet statt. Bild: Raphael Rohner

Das Gelände ist noch leer. Nur die Helfer und Staff-Mitglieder stehen an den verschiedenen Ständen und auf der Wiese. Einige sonnen sich direkt am Seeufer. Es ist gleich 14 Uhr, dann wird das Gelände eröffnet. Vor dem Haupteingang hat sich eine kleine Schlange gebildet. Wie immer sind mehrere Stationen eingerichtet, um den Festivalbatch zu scannen. Das Securitypersonal führt eine Gepäckkontrolle durch. Eines ist anders als in den Vorjahren: Die ungeimpften Besucher werden vor dem Gelände getestet, Geimpfte müssen ihr Covid-Zertifikat vorweisen.

Diese zwei Superfans haben sich extra für Jethro Tull impfen lassen. Bild: Raphael Rohner

Besucher machen einen Schnelltest im Zelt vor dem Summerdays-Gelände. Bild: Ralph Ribi

Der Stimmung tut Covid aber keinen Abbruch. Die Leute lachen, bekannte Gesichter begrüssen sich, die Hygienemasken dürfen nach Einlass abgestreift werden. Kurz nach 14 Uhr sind die ersten Besucher auf dem Gelände, zwei davon sind Norbert und Anita. Bedenken wegen Corona haben sie keine, sie sind geimpft. Und auch schon seit vielen Jahren am Summerdays dabei. «Aber wir sind froh, dass eine Impf- und Testpflicht gilt. Sonst wären wir nicht hier», sagt Norbert. Hätten sie einmal das Zertifikat vorgewiesen, sei es wie früher. Sie sind vor allem hier, weil sie viele bekannte Gesichter sehen, es sei ein Volksfest. Musikalisch freuen sich die beiden am meisten auf Jethro Tull und 77 Bombay Street.

Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi

Viele Gäste zieht es gleich vor die Bühne, wo sie sich mit Campingstuhl und Decken einen guten Platz sichern. Andere steuern auf den Schützengarten-Stand zu, um ihren Durst zu löschen. Hungrige werden im Wallister Stübli oder am Schnitzelbrot-Stand verpflegt.

«Endlich läuft wieder einmal etwas»

Vereinzelt sind auch jüngere Gäste anwesend, so beispielsweise Jenny und Yves. Sie sind 19 beziehungsweise 25 Jahre alt und müssen erst ihre Getränke austrinken, bevor sie aufs Gelände gelassen werden. «Endlich läuft wieder einmal etwas», freut sich Jenny. Vor allem auch, weil das Frauenfeldli kürzlich abgesagt wurde. Das Summerdays liessen sich die beiden nicht nehmen, vor allem auch, weil man nicht wisse, wie es weitergeht mit Corona. «Es ist schon weniger Stimmung, man ist nicht mehr im Ausgangsflow», fügt Yves an. Für beide ist es fast surreal, dass sie 2021 ein Festival besuchen dürfen. Musikalisch freute sich Jenny eigentlich auf die Red Hot Chili Peppers. Es scheint, als habe sie das Line-up nicht genau durchgelesen, Denn statt der amerikanischen Rockband, spielen die Red Hot Chilli Pipers, eine Coverband mit Dudelsäcken.

Trotz Corona ist die Stimmung am diesjährigen Summerdays-Festival fröhlich. Bild: Raphael Rohner

Peter und Bea hingegen sind fast schon Veteranen, seit vielen Jahren sind sie hier. Auch schon bei dem Vorgänger des Summerdays, dem Open Air Tufertschwil im Toggenburg von 1995 bis 2006, waren sie dabei. Sie haben ihre Tickets bereits seit zwei Jahren, noch vor dem Ausbruch des Coronavirus. «Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch gekommen wären, wenn wir die Tickets nicht schon gehabt hätten», vermutet Peter. Von der Stimmung her merken die beiden keinen Unterschied, auch wenn sie sich mit gemischten Gefühlen auf dem Gelände bewegen. «Bei den Personen, die einen Schnelltest machen, muss man davon ausgehen, dass auch ganz wenige infizierte Personen dabei sind», sagt er. Immerhin sei der Schnelltest nicht die zuverlässigste Methode, um Covid-19 nachzuweisen. In Festivalstimmung sind die beiden trotzdem, ihre Highlights sind Peter Maffay, Jethro Tull und am Samstag Patent Ochsner. «Und natürlich auch den ein oder anderen Arbeitskollegen oder Schulschatz zu treffen», fügt Bea an.

In einer freien Minute lesen zwei Besucher die «Thurgauer Zeitung». Bild: Raphael Rohner

Superfans impfen sich für Jethro Tull

Dass Jethro Tull zu den absoluten Highlights der diesjährigen Ausgabe des Summerdays gehören, beweisen auch Dominik Hutter und Tamara Milenkovic. Die beiden guten Freunde anfang 60 sind schon jahrelange Fans der Band, haben Jethro Tull schon knapp zehn Mal in verschiedenen Ländern gesehen. «Wir haben uns extra für das Konzert von Jethro Tull impfen lassen», erklärt Hutter. Sie sind überglücklich, dass das Open Air stattfindet und dass sie nochmals die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsband live zu sehen. Unter den gegebenen Umständen und auch im Hinblick auf das Alter der Musiker – Frontmann Ian Anderson wurde im August 74 Jahre alt – sei dies nicht mehr selbstverständlich.

Müsste man sich am Eingang nicht testen lassen oder das Zertifikat vorweisen, und stünden auf dem Gelände nicht vereinzelte Stationen mit Desinfektionsmittel herum, wüsste man nicht, dass die Corona-Fallzahlen derzeit munter ansteigen. Das Summerdays Festival wirkt wie eine farbenfrohe, neutrale Zone, in der man Corona für einige Stunden vergessen kann. Und das wird jedem einzelnen der 12'000 Besucher guttun.