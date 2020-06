Suizidversuch auf der A1 mit 210 km/h:

32-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss ungebremst in die Mittelleitplanke Ein Schweizer war angeklagt, mit seiner halsbrecherischen Raserfahrt einen Unfall mit möglichen Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen zu haben. Der Mann erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und muss sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Claudia Schmid 25.06.2020, 05.00 Uhr

Der Schweizer versuchte, mit erhöhter Geschwindigkeit auf der A1 seinem Leben ein Ende zu setzen. Symbolbild: Getty

Wegen seines Suizidversuchs musste sich der 32-jährige Schweizer vor dem Kreisgericht St.Gallen erklären. Er war angeklagt, mit seiner halsbrecherischen Raserfahrt einen Unfall mit möglichen Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen zu haben. Zum Zeitpunkt des Geschehens stand er unter Drogeneinfluss.

Im abgekürzten Verfahren angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hatte den Beschuldigten auf Antrag des Verteidigers im abgekürzten Verfahren angeklagt. Möglich machte dies, weil der Mann sein fehlbares Verhalten zugab und Einsicht zeigte. Die Parteien einigten sich auf Schuldsprüche wegen mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand und qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung.

Das Strafmass enthielt im gegenseitigen Einverständnis eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren und – in Verbindung mit einer früheren Strafe – eine Gesamt-Geldstrafe von 19 200 Franken sowie eine Busse von 300 Franken. Im Strafantrag wurde zudem festgehalten, dass für die Dauer der Probezeit von drei Jahren Bewährungshilfe angeordnet wird und sich der Beschuldigte in psychotherapeutische Behandlung begeben muss.

Wagen überschlug sich mehrmals

Das Kreisgericht St.Gallen hatte an der Gerichtsverhandlung zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das abgekürzte Verfahren erfüllt sind und das Strafmass angemessen ist. Dazu befragte es den Beschuldigten unter anderem über die Gründe der Raserfahrt. Schon vor Jahren sei ihm eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit impulsiven Tendenzen und emotionaler Instabilität diagnostiziert worden, erklärte er. Dies sei der Grund, weshalb er auf schwierige Situationen oft mit grosser Emotionalität reagiere.

Am Tag des Unfalls sei er wegen beruflicher Schwierigkeiten «aus der Bahn» geraten. Er habe Drogen konsumiert und seinem Leben auf der Autobahn ein Ende setzen wollen. Laut Anklageschrift fuhr er mit weit übersetzter Geschwindigkeit. Er überholte zahlreiche Fahrzeuge, und zwar im Slalom über mehrere Spuren links- und rechtsseitig. Schliesslich fuhr er in suizidaler Absicht ungebremst frontal in die Mittelleitplanke, wodurch sich sein Auto mehrfach überschlug und inmitten der Fahrbahn liegen blieb.

Dankbar für die neue Chance

Heute habe er sein Leben wieder im Griff, betonte der 32-Jährige. Er sei froh und dankbar, dass durch seine Raserfahrt keine Menschen zu Schaden gekommen seien. Im Gegensatz zu früher habe er eingesehen, dass er an einer psychischen Krankheit leide und deshalb Therapie brauche. Er sei aber felsenfest davon überzeugt, dass er sich trotz seiner Krankheit eine Zukunft als erfolgreicher Unternehmer und Ehemann aufbauen könne.

Das Kreisgericht St.Gallen kam zum Schluss, dass alle Bedingungen für ein abgekürztes Verfahren erfüllt sind. Es erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil.

Lassen Sie sich helfen Sie glauben, eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen zu können? Das müssen Sie auch nicht. Lassen Sie sich helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind - vertraulich und kostenlos. Die Dargebotene Hand: Telefonnummer 143, www.143.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch