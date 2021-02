SUCHTERKRANKUNGEN «Solange ich die Gruppe daheim habe, schaffe ich auch Corona»: Für Suchtkranke und ihre Angehörigen sind virtuelle Selbsthilfegruppen oft der einzige Halt Nie gab es weniger Ausweichmöglichkeiten für Suchtkranke, nie war es schwieriger, dem Griff zum Suchtmittel zu widerstehen. Um sich der Sucht nicht allein auszusetzen, satteln immer mehr Ostschweizer Selbsthilfegruppen auf Onlineformate um. Was für die Anonymen Alkoholiker funktioniert, ist auch für Angehörige ein Segen. Viola Priss 23.02.2021, 12.00 Uhr

Neumitglieder der Anonymen Alkoholiker trifft Bruno B. die ersten Male persönlich. Seit der Pandemie nicht mehr in den Gruppenräumen, dafür dreht er eine Runde am See. Für viele, sei es das erste Mal seit langer Zeit, das ihnen wieder richtig in die Augen gesehen werde.



Bild: Arthur Gamsa

«Allein? Ich bin seit elf Jahren nicht mehr allein», sagt Bruno B., 56, alleinstehend, von daheim aus arbeitend, seit Monaten nur eine Handvoll Menschen treffend. Dennoch betont der gelernte Spediteur, er sei an keinem Tag seit Ausbruch der Pandemie einsam gewesen: «Im Gegensatz zu früher.» Damals, als er an jedem Abend weg war, Skifahren, im Ausgang, auf dem Fussballplatz, verheiratet – «da gab es keinen Tag, an dem ich mich nicht elendig einsam gefühlt hätte». Es sei vorgekommen, dass er inmitten einer Fasnachtsrunde am Tisch in Tränen ausbrach, weil er sich nicht verstanden fühlte. Dieses Leben des Alkoholikers Bruno B. begann bereits mit 14 Jahren. Extrem schüchtern sei er gewesen, erst betrunken habe er reden, Frauen ansprechen, unter Menschen aus sich herausgehen können. Der Beginn eines jahrzehntelangen Teufelskreises, der Lehre, Klinikaufenthalte, Therapien überdauerte. Es brauchte viel, am Ende erbrach er Blut, bis er begriff: «Entweder ich gehe diesen Schritt und gehe in diese Gruppe oder ich überlebe das nicht.» Dieser Moment war der Beginn seines zweiten Lebens, das des Ex-Alkoholikers Bruno B.

Er zückt sein Handy, öffnet seine Kontaktliste, scrollt, und scrollt und scrollt, lauter Einträge, die mit «A» beginnen. «Hier, das sind jetzt meine Freunde. Und falls einer von ihnen jetzt anruft – da lasse ich alles stehen und liegen.»

AA – Anton, AA – Hussein, AA – Ramona – die Personen, deren Nachname weder in Brunos Handy noch sonst irgendwo stehen, sind Bruno B.s neue Freunde. Und sie sind alle Anonyme Alkoholiker.

Er halte sich streng an die Vorgaben des Bundes, sagt er. Das habe er lernen müssen: Dass es Regeln gibt. Deshalb war schon im ersten Lockdown für den gebürtigen Rorschacher klar: keine physischen Treffen mehr. Dabei seien gerade diese in den letzten elf Jahren zu Stützen geworden, die ihm Halt gäben. In dieser Zeit habe es zwar Krisen, nie aber einen Rückfall gegeben. «Der Alkohol war mein bester Freund, er war immer da. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Jetzt sind da alle meine Freunde. Selbst wenn ich weiss, ich brauche sie nicht mehr, stützen sie mich. Sie sind das unsichtbare Netz, das ich in meinem Rücken weiss.»

Neumitglieder trifft Bruno B. aber auch an Tagen wie diesem, mit zweistelliger Minustemperatur an einem Weiher unweit seiner Wohnung. Er verleiht damit nicht nur der Gruppe ein Gesicht, sondern stärkt auch die Absicht des Betroffenen, sich von der Sucht zu lösen. «Weil man sich in die Augen schauen kann», sagt er. Zum einen wegen der Verbindlichkeit, um «wieder etwas zu verlieren haben», ausserdem, um den anderen zu spüren: «Ich bin wie du, du bist nicht allein. Und: Schön, bist du hier.»

In den Onlinegruppen bekommen die Namen Gesichter, Abend für Abend bei allein regional zwanzig verschiedenen Onlineterminen der Anonymen Alkoholiker. «Wenn ich wollte, könnte ich jeden Abend zu einem Treffen», sagt Bruno. Am Sonntag erst hätten sie Geburtstag gefeiert, einen 30., auch wenn der Betroffene sich anfangs schwergetan habe mit dem virtuellen Zeug. Mit 30 Jahren? «Nicht so ein Geburtstag», korrigiert Bruno B.: «Wir AAs haben immer zwei Geburtstage: Der, an dem uns das Leben geschenkt wurde, und der Tag, an dem wir aufgehört haben zu trinken – und damit begonnen haben zu leben.» Auch wenn er im Urlaub sei, besuche er die Treffen online: «Solange ich die Gruppe im Skype daheim habe, schaffe ich auch Corona.»

Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe

Bild: Michel Canonica

Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen, bekommt seit März 2020 die Coronamassnahmen direkt in ihrem Berufsalltag zu spüren. Insbesondere am Telefon sei ihr Team seit Ausbruch der Pandemie gefragter denn je. Sie schätzt, dass die Gespräche im vergangenen Jahr phasenweise um 20 Prozent zugenommen haben.

«Besonders schlimm ist es im Moment, da das eigene Daheim oft gleichzeitig auch Konsumort ist.»

Dort trinkt der Alkoholiker, dort verspielt der Onlinespielsüchtige sein Geld, dort ringen Angehörige mit ihren Ängsten, weiss die Sozialarbeiterin.

Eine Suchterkrankung betreffe immer die ganze Familie. Hätte bei einigen Klientinnen und Klienten im ersten Lockdown noch eine gewisse Exotik des Ausnahmezustands für mehr Ruhe gesorgt, schlage die zweite Welle umso heftiger zu. Die Betroffenen schilderten einen subjektiven Kontrollverlust: «Weil kein Ende absehbar ist. Und weil das Wetter anders als im ersten Lockdown zusätzlich die Ausweichmöglichkeiten minimiert.» Der Griff zur Flasche, zur Pille, zur Computermaus und zum Geldspiel liege dann eben im wahrsten Sinne oft «zum Greifen nah».

Konnte früher heimlich getrunken, gespielt und gedealt werden, ist im Lockdown kaum mehr Kaschieren möglich: «Es ist unglaublich hart für Angehörige, wenn sie so nah mitbekommen, wie tief jemand in der Sucht steckt. Und unglaublich schwer, sich davon zu distanzieren, wenn alles in den eigenen vier Wänden passiert», sagt Rust. Die Gedanken «Arbeitet er? Verzockt er gerade noch mehr Geld? Geht sie einkaufen oder trinkt sie?», all das sei auf Dauer kaum alleine zu stemmen.

Viele Gruppenangebote wurden in den virtuellen Raum verlegt. Dort treffen sich jedoch nicht nur Direktbetroffene. In Kooperation mit der Selbsthilfestelle St.Gallen und Appenzell ist auch eine Onlinegruppe für Angehörige von Suchtkranken entstanden. Die Nachfrage habe die bestehenden Gruppen gesprengt. In Kürze werden sie ihr erstes Zoom-Meeting abhalten, sagt Rust. Eine, die sich schon jetzt darauf freut, ist Jolanda T.

Sonne tanken, sich etwas Gutes tun und anrufen, wenn ihr alles zu viel wird: Dinge, die Jolanda T. in der Selbsthilfegruppe «Angehörige von Drogenabhängigen» erst lernen musste. Bild: Arthur Gamsa

Eine von ihnen ist Jolanda T. Es ist drei Jahre her, als sich die 55-jährige Juristin eingestehen musste: «Wenn das so weiter geht, verliere ich meinen Sohn durch die Drogen.» Damals war ihr Erstgeborener Anfang 20. Damals glaubte Jolanda T. alles getan zu haben, um gegen eine solche Familiengeschichte gefeit zu sein. Die Urlaube, in die sie zu viert fuhren, die Sportevents, zu den sie den Junior chauffierte, die gesunde Ernährung, die vielen Gespräche im Familienkreis und die finanzielle Sicherheit: All das sollte ihre Schützlinge davon abhalten, «auf die falsche Bahn zu geraten».

«Es mir einzugestehen, zu kapitulieren, war ein erster Schritt, Hilfe anzunehmen.» Entscheidend aber war der Austausch mit anderen, denen es ähnlich erging. Endlich nicht mehr vorzugeben, als sei alles gut, endlich zu erfahren, dass das in allen möglichen Familienkonstellationen vorkomme, sei eine enorme Erleichterung gewesen:

«Da sass die Professorin neben der Arbeiterin, Jung neben Alt, und alle sassen wir im selben Boot. Und hatten das Gefühl, uns immerhin gegenseitig Schutzwesten zuwerfen zu können.»

Ihr Sohn lebt teilweise bei ihr, teilweise im betreuten Wohnen. Mit dem ersten und insbesondere seit dem zweiten Lockdown stiegen ihre Sorgen um einen möglichen Rückfall. Er werde von Möglichkeiten und Angeboten, an Drogen zu kommen, überrannt. Dagegen fehle der Kontakt zu neuen Menschen ausserhalb des Milieus, etwa im Studium, völlig.

«Für Menschen wie ihn ist die Abstinenz ein einziger Kraftakt. Und ich leide mit.»

Mitleiden, Mitfühlen und, wenn möglich, Mittragen, darum geht es im Austausch der Selbsthilfegruppe, zu der sie mit ihrem Mann geht. Seit Oktober treffen sich die Dutzend Mitglieder erneut online. «Es ist auch immer wieder ein Kraftakt, sich vor den Bildschirm zu setzen und mit dem zu konfrontieren, was so sehr belastet. Man könnte stattdessen auch einen Film anschauen und endlich mal abschalten. Und doch passiert im Austausch so viel. Nur hier erfahren wir keine Stigmatisierung mehr.» Der Grossteil der Teilnehmenden seien Mütter. Väter, berichtet sie, scheuten die Auseinandersetzung, woran Familien häufig zerbrächen: «Reden ist der erste Schritt in Richtung Genesung. Ich wünschte, wir würden alle mehr reden.»

Um abzuschalten, geht Jolanda T. gerne nach draussen, an den Weiher und fotografiert die Landschaft mit ihrer alten Leica-Kamera. Manchmal gelingt es ihr besser, manchmal muss sie sich dazu zwingen. Auch etwas, an das sie sich gegenseitig erinnern in der Gruppe: «Tu dir Gutes, sonst opferst du dich auf.» Das hilft. Genau wie das Wissen, dass sie nur ihr Handy zücken müsste, um jemanden aus der Gruppe anrufen. Zur Not wurde ihr auch mal eine Auszeit in der Wohnung anderer angeboten, als die Sorge um den süchtigen Sohn zu gross wurde: «Sonst kommst du einfach zu uns.»

Ihr Smartphone hält sie in der Jackentasche wie einen Handwärmer. Eine Bekannte kommt vorbei, grüsst, fragt nach dem Befinden, es folgt das übliche Geplänkel. Jolanda T. geht ein paar Schritte ausser Hörweite, ehe sie sagt: «Es kann Kraft kosten, die Fassade zu wahren, zu lächeln, wenn einem zum Heulen zumute ist. Aber es ist okay. Ich weiss ja jetzt, hinter den Masken sieht es häufig ganz anders aus.»