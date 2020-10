Reportage Stundenlang allein im Wald: «Pilzeln in der Ostschweiz ist ein regelrechter Hype dieses Jahr» Bilder: Raphael Rohner In Ostschweizer Wäldern sind immer mehr Pilzbegeisterte unterwegs. Zwei Pilzler geben Einblicke in eine Welt, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Raphael Rohner 15.10.2020, 19.11 Uhr Drucken Teilen

In einer dreiteiligen Reportage-Serie tauchen wir ein in die Welt der Pilzsammler. Sie lesen hier nun Teil 1.

«Kein Wunder gibt es immer mehr Pilzler, wenn die Leute Bücher wie ‹Die dunkle Seite des Mondes› lesen», sagt Eva Stieger und steigt aus ihrem Subaru Impreza, den sie gerade parkiert hat. Sie schnappt sich das Messer mit der Bürste und den Korb aus dem Kofferraum, um in einem nahe gelegenen Waldstück in St.Gallen einige Pilze zu suchen.

«Bücher, wie das von Martin Suter haben der Pilzsuche zwar einen schlechten Ruf gegeben, doch hat es viele Leute auch auf den Geschmack gebracht sich auf die Suche nach Speisepilzen zu begeben. Vor allem jüngere Leute durchkämmen die Wälder nach Pilzen aller Art.» Das sei gut so. Auch die derzeitige Situation mit dem Virus habe viele junge Leute dazu gebracht mit der Pilzsuche anzufangen. Auf Instagram und weiteren Plattformen sind Pilzfotos und selbstgemacht Pilzgerichte der letzte Schrei:

«Pilzeln ist ein regelrechter Hype geworden!»

Was es zum Pilzeln im Wald braucht: Korb, Pilzmesser mit Bürste, Lupe, Pilzbuch und Notizmateral um den Fundort zu dokumentieren.

Per Zufall zur Pilzkunde

Die erfahrene Pilzerlin freut sich an der wachsenden Beliebtheit ihres Hobbys: «Pilze sind etwas magisches und faszinierendes. Es gibt Tausende Arten und man kann jeden Tag so viel Neues lernen von der Natur.» Auch sie fand per Zufall zur Pilzkunde. Sie war völlig in einer anderen Welt daheim und ständig mit der Arbeit beschäftigt.

Eines Tages habe sie gesehen, wie der Appenzeller Pilzkontrolleur Franz Mock Pilze unterscheiden konnte und sich dahinter eine geheimnisvolle Welt verbirgt. «Ab diesem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, dass ich diese Welt auch kennenlernen muss.» Emsig las sich Stieger in die Pilzkunde ein, verbrachte wie heute ihre Freizeit im Wald, bestand die Prüfung zur Pilzkontrolleurin und ist mittlerweile Präsidentin des St.Galler Pilzkundevereins.

Fundierte Pilzkenntnisse kommen über die Jahre

Eva Stieger läuft nun entschlossen in ein St.Galler Waldstück, wo es Pilze haben soll. «Klar behalten wir unsere besten Plätzli geheim, aber einigen Leuten verrate ich schon wo es die schönsten Pilze gibt», sagt sie und lächelt geheimnisvoll.

Ihr geübter Blick fliegt über Wurzeln, moosige Baumstümpfe und durch Laubhaufen an die Stellen, wo sie Täublinge oder Röhrlinge vermutet. Sie schiebt einige Blätter auf die Seite und schon erscheint der erste Pilz. Stieger greift den Pilz gekonnt und hält sich den schmutzigen Schirm an die Nase. Sie atmet tief ein und sagt:

«Der riecht köstlich, nicht wahr? Der kommt mit.»

Sie säubert den Pilz noch etwas und legt ihn dann behutsam ins Körbchen, wo sie auch ein Pilzbuch mit sich trägt. «Ich kann nicht jeden Pilz eindeutig erkennen. Wenn mir auch die Literatur nicht weiterhelfen kann, nehme ich den Pilz mit zum wöchentlichen Bestimmungsabend unseres Vereins.»



Im Video erklärt Stieger mehr über Pilze und über Bauchweh:

Einige Meter weiter bleibt Stieger plötzlich stehen, schliesst die Augen und zieht die kühle Waldluft in die Nase: «Irgendwas stinkt hier grauenhaft, nicht?» Ein süsslich, stechender Geruch verdrängt den erdigen Duft des Waldes. Es riecht bestialisch nach Aas und Ammoniak.

Die erfahrene Pilzsammlerin findet den Verursacher des Gestanks bei einem Baumstumpf: «Da, eine echte Stinkmorchel, auch ‹phallus impudicus› genannt.» Ein etwa 30 Zentimeter langes Gewächs, dass einem Penis ähnlich sieht, wächst da aus dem Boden. Stieger erklärt:

«Der Pilz nutzt den Gestank um Fliegen anzulocken – essen kann man aber nur den innersten Teil, das sogenannte Hexenei.»

Sie macht sich auf zum nächsten Plätzli im Wald.



Pilze fotografieren, statt sie zu essen

Während Eva Stieger den nächsten Pilz in ihr Körbli packt, sucht oben im Waldstück noch jemand nach Pilzen. Der 24-jährige St.Galler Marc Keller will die Pilze jedoch nicht pflücken oder essen, sondern sie Fotografieren. «Manchmal ist der Weg beschwerlich und man braucht viel Glück um einen schönen Pilz zu finden», sagt er und zeigt einige Bilder auf seinem Smartphone.

Die Pilze haben es Keller angetan: «Früher lief ich durch den Wald und habe sie nicht einmal bemerkt. Dann zeigte mein Vater mir und meinem Bruder, dass überall Pilze wachsen und kaufte uns unser erstes Makro-Objektiv. Mit diesem kommen wir sehr nah ran.»

Mindestens einmal in der Woche streift der Fotograf seither durch die Wälder. Jetzt sieht Keller eine umgefallene Esche mitten im Wald, doch der Weg dahin führt durch dornige Sträucher. Abhalten lässt er sich davon jedoch nicht: «Dort hinten hat es bestimmt etwas zu fotografieren», sagt er. Tatsächlich. Nach einigen geübten Blicken, findet Keller erst zwei kleine weisse Pilzlein und dann auf einem losen Holzstück einen braunen Pilz.

«Ich reisse die Pilze niemals aus, das wäre schade um sie. Zudem weiss ich ja auch nicht, was das für eine Sorte ist.»

Der 24-jährige Fotograf Marc Keller. Bild: Raphael Rohner

Pilze zu erkennen und zu bestimmen ist schwierig

Behutsam nimmt der Fotograf das Holzstück mit dem Pilz vom Boden und legt es vorsichtig auf einen Holzstumpf auf einer Lichtung. «So ein Glück habe ich auch nicht immer», sagt er und beginnt seine Kameraausrüstung aufzubauen. Die Kamera mit dem Makro-Objektiv montiert er auf einem Stativ und beginnt anschliessend Fotos zu machen. Es dauert fünf Minuten bis er den Auslöser das erste mal drückt und kurz aufschaut:

«Das ist eine faszinierende Welt, die sich da versteckt. Nur wenige Menschen nehmen diese Welt wahr.»

Rund eine halbe Stunde sitzt Keller da und pröbelt herum. Dann nickt er zufrieden und legt den Pilz vom Holzstück wieder an seinen Platz zurück. Der 24-Jährige fotografiert die Pilze vorerst für sich und will die Bilder später ausdrucken und aufhängen. Einige Sujets stellt er auch auf sein Instagram-Profil.

Bild: Marc Keller

Bild: Marc Keller

Die Pilze zu bestimmen und kennenzulernen, könnte sich Keller gut vorstellen: «Ich fände es sehr interessant, herauszufinden was da so im Wald ist.» Er bricht wieder auf und geht mit einem suchenden Blick weiter in den Wald hinein — ohne zu wissen, was er da gerade fotografiert hat. Schon bald will der St.Galler aber an einen Bestimmungsabend des Pilzkundevereins teilnehmen und seine Bilder mit den erfahrenen Pilzlern besprechen.



Lesen Sie im zweiten Teil der Reportage-Serie, wie Pilze erkannt werden und wie man einen Speisepilz von einem Giftpilz unterscheiden kann. Zudem erklären uns erfahrene Pilzler, wie man die über 9000 verschiedenen Pilzarten unterscheiden kann.