Streit um Zuckerrüben «Ein Schlag ins Gesicht»: Bundesbern plant weitere Staatshilfen und Schutzzölle für inländischen Zucker – die Grünen und die Schokoladehersteller sind sauer Die Zuckerproduktion in der Schweiz leidet unter starkem Preisdruck und hartnäckigen Schädlingen. Ohne weitere Staatshilfe sei das Geschäft bald aus, warnt die Branche, die auch in der Ostschweiz stark verwurzelt ist. Das Bundesparlament arbeitet an einem Rettungspaket – die Unterstützungsmassnahmen sind aber umstritten. Adrian Vögele 19.05.2021, 05.00 Uhr

Zuckerfabrik in Frauenfeld: Die Branche hofft darauf, dass die Schutzzölle und Beiträge für den Anbau auch nach 2021 beibehalten werden. Bild: Donato Caspari

Die Zeiten sind nicht gut für den Schweizer Zucker. Der Preisdruck aus dem Ausland ist massiv gestiegen, zudem erschweren Schädlinge den Anbau der Zuckerrüben – im vergangenen Jahr beklagten Zuckerbauern Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent. Immer mehr Landwirte steigen aus dem Geschäft aus. Seit 2013 ist die Zahl der Zuckerrübenpflanzer von 6000 auf 4500 gesunken, die Anbaufläche schrumpft und schrumpft.

In den betroffenen Kantonen – Thurgau, Waadt und Bern beispielsweise – steht die Frage im Raum, ob die einheimische Zuckerproduktion überhaupt noch überlebensfähig ist. Die aktuelle Regelung für die finanzielle Unterstützung durch den Bund läuft Ende Jahr aus. Die Standortgemeinden der beiden Schweizer Zuckerfabriken, Frauenfeld und Aarberg, haben die Flucht nach vorne angetreten und die wirtschaftliche Bedeutung der Fabriken wissenschaftlich untersuchen lassen. In Frauenfeld geht es um 200 Arbeitsplätze und 54 Millionen Franken Wertschöpfung. Die Botschaft der Branche ist klar: Der Staat muss weiterhin helfen – wenn er das nicht tut, werden immer weniger Rüben angepflanzt und die Zuckerherstellung in der Schweiz lohnt sich schon bald nicht mehr.

Importzoll und Kulturbeiträge sollen ins Gesetz

Allerdings: Die Zuckerproduktion ist umstritten, unter anderem wegen der Ökobilanz. Zu viele Pestizide und Maschinen seien im Spiel, sagen Umweltschützer. Die Branche kontert, importierter Zucker sei aus ökologischer Sicht weit bedenklicher. Entsprechend heiss diskutierte der Nationalrat Anfang Mai die künftige Unterstützung für den Schweizer Zucker. Das Pendel schlug dann aber zu Gunsten der Zuckerbranche aus: Zum Schutz des inländischen Zuckers gilt schon heute ein Mindestzoll von 70 Franken auf importierten Zucker – dieser Wert soll nach dem Willen des Nationalrats nun fix ins Gesetz geschrieben werden.

Ausserdem scheiterte der Antrag, die sogenannten Einzelkulturbeiträge für den Rübenanbau von 2100 auf 1500 Franken pro Hektare zu reduzieren. Die Mehrheit des Nationalrats will an den 2100 Franken festhalten, zumindest für die nächsten fünf Jahre. In dieser Zeit, so die Hoffnung, sollen Rübensorten gezüchtet werden, die resistenter sind gegen Schädlinge.

SP und Grüne auf Kollisionskurs

Diese Lösung ist noch nicht in Stein gemeisselt, im Juni entscheidet der Ständerat. Bereits im Nationalrat waren die Meinungen geteilt. CVP und SVP sprachen sich klar für die Rettung des Schweizer Zuckers aus, die FDP war aus marktwirtschaftlichen Überlegungen gegen das Gesetz, die Grünen und die GLP lehnten es vor allem aus ökologischen Gründen ab. In der SP gab es intensive interne Diskussionen. Am Ende sprach sich eine Mehrheit der Fraktion für die erwähnte Lösung aus – mit dem Kompromiss, die Beiträge auf fünf Jahre zu beschränken.

«Ein Nein wäre der Todesstoss»

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

«Der Entscheid war für unsere Fraktion nicht einfach», sagt Edith Graf-Litscher (SP/TG). Aus ökologischer Sicht habe sich beim Zuckeranbau tatsächlich noch nicht viel bewegt. Dennoch befürwortet Graf-Litscher die nun vorgesehene befristete Lösung, auch mit Blick auf die Produktion in der Ostschweiz.

«Die Zuckerrüben und die Zuckerfabrik gehören zum Thurgau.»

Werde das Gesetz abgelehnt und die Unterstützung nicht fortgesetzt, dann bedeute das zumindest für eine der beiden Zuckerfabriken «den Todesstoss innert kürzester Zeit». Graf-Litscher erwartet nun aber auch Fortschritte beim Anbau. «Jetzt müssen Taten folgen.»

Kurt Egger, Thurgauer Grünen-Nationalrat. Bild: Donato Caspari

«Biologisch produzieren kann man auch im Ausland»

Kurt Egger (Grüne/TG) hat das Gesetz als einziger Thurgauer Nationalrat abgelehnt. «Die Warnung der Branche, dass es für die Zuckerproduktion schwierig werden könnte, teile ich», sagt er. Jedoch sei es entscheidend, dass die Zuckerrübenproduktion umweltfreundlicher werde, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung vom 13. Juni über die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative.

«Wie bisher kann es nicht weitergehen.»

Die Zuckerrübe sei aus Sicht des Umweltschutzes eine schwierige Kultur. «Nebst dem grossen Pestizideinsatz wird beispielsweise auch der Boden stark verdichtet.» Deutlich mehr Anreize für die Herstellung von Biozuckerrüben seien nötig. «Die biologische Produktion ist heute nur marginal.» Und was sagt Egger zum Argument, importierter Zucker sei ökologisch noch bedenklicher als Schweizer Zucker? «Es ist Zeit, dass wir auf Importzucker – wie bei anderen Produkten auch – gleiche Standards wie in der Schweiz einfordern. Biologisch produzieren kann man im Ausland genauso gut wie in der Schweiz.» Egger nimmt auch an, dass der Zuckerkonsum in der Schweiz eher abnehmen wird. «Wir essen viel zu viel Zucker.»

Ritter: «Ob es Frauenfeld treffen würde, kann ich nicht sagen»

Markus Ritter, Bauernpräsident und St.Galler CVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Anders klingt es bei der SVP und den Bauern: Zucker sei ein Grundnahrungsmittel, dessen Herstellung die Schweiz sicherstellen müsse. Diese Haltung hat sich denn auch im Nationalrat durchgesetzt – Bauernpräsident Markus Ritter (Die Mitte/SG) verbucht einen Etappensieg. Auch mit der zeitlichen Befristung der Unterstützung zeigt er sich einverstanden.

«Eine Standortbestimmung in vier bis fünf Jahren macht Sinn.»

Auch wenn der Ständerat Ja sage zum Gesetz, sei die Zukunft der inländischen Zuckerproduktion ungewiss. Der Grenzschutz von 70 Franken für Importzucker sei «sehr tief», darum werde vieles auch vom Weltmarktpreis für Zucker abhängen. «Zudem brauchen wir eine erfolgreiche Forschung, die in der Lage ist, neue Zuckerrübensorten zu züchten, die in der Tat resistenter sind gegen Krankheiten.»

Falls der Ständerat den Entwurf des Nationalrats ablehne, würde die angebaute Fläche an Zuckerrüben nochmals empfindlich zurückgehen, sagt Ritter. «Eine der beiden Zuckerfabriken wäre akut gefährdet. Ob es dabei Frauenfeld treffen würde, kann ich im Moment nicht sagen.»

Schokoladehersteller wehren sich

Währenddessen sind die Umweltparteien nicht die Einzigen, die das Zuckergesetz kritisieren. Chocosuisse, der Verband der Schweizer Schokoladefabrikanten, wehrt sich vehement dagegen, dass der Importzoll für Zucker gesetzlich festgeschrieben wird. Das sei ein Schlag ins Gesicht der Schokoladenbranche, heisst es in einer Mitteilung des Verbands. Und das just in der Coronakrise – im vergangenen Jahr sank der Branchenumsatz um über 20 Prozent.

Christoph Birchler, CEO Maestrani Schweizer Schokoladen AG. Bild: PD

Die Flawiler Schokoladeherstellerin Maestrani verarbeitet jährlich rund 1200 Tonnen Schweizer Zucker, wie CEO Christoph Birchler auf Anfrage sagt. Hinzu kämen 150 Tonnen Spezialzucker, die in der Schweiz nicht erhältlich seien – etwa Rohrzucker für bestimmte Bio-Fair-Trade-Schokolade. «Wir stehen zum Schweizer Zucker und finden auch die staatliche Unterstützung des Anbaus wichtig.» Einzelkulturbeiträge seien hierfür aber der bessere Weg. Schutzzölle hingegen würden indirekt auch den Preis für Schweizer Zucker beeinflussen – man müsse mit Preiserhöhungen bei den Rohstoffen rechnen. «Das grundsätzliche Problem ist, dass hier ein weiterer struktureller Nachteil bei den Rohstoffen für die Lebensmittelverarbeiter in ein Gesetz geschrieben würde.» Schon heute aber seien die Nachteile erheblich.

«Vor allem für den Export wird die Produktion von Schokolade in der Schweiz immer schwieriger und ist preislich nur begrenzt konkurrenzfähig.»

Laut Chocosuisse kostet der Mindestzoll auf Importzucker die Branche 10 Millionen Franken pro Jahr – oder umgerechnet 2000 Franken pro Arbeitsplatz.

Stark ruft nach Pestiziden

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Andrea Stalder

Eine ganz andere Idee hat Ständerat Jakob Stark (SVP/TG) schon im vergangenen Jahr vorgebracht: Um den Zuckerbauern zu helfen, soll die Schweiz notfallmässig bestimmte Pflanzenschutzmittel, die sie bereits verboten hat, vorübergehend wieder zulassen. Die Diskussion im Ständerat dürfte lebhaft werden. Das Zuckergesetz und die Motion Stark sind am 3. Juni traktandiert – zehn Tage vor der Abstimmung über die Pestizid-Initiative.