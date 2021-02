Streit um Kantonsfinanzen Viel mehr Nationalbankgeld als erwartet: Jetzt will die St.Galler SP das geplante Sparpaket erst recht streichen Fast eine Viertelmilliarde Franken erhält der Kanton St.Gallen von der Nationalbank. Die SP verlangt nun, dass das Parlament die Pläne für ein Sparpaket sofort stoppt. Die Finanzkommission hatte den Umfang des Pakets zuvor von 60 auf 120 Millionen Franken verdoppelt. Adrian Vögele 05.02.2021, 14.15 Uhr

Dank der Gewinnausschüttung der Nationalbank dürfte das Eigenkapital des Kantons St.Gallen auf rund 1,5 Milliarden Franken anwachsen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Es ist nichts Neues, dass der Kanton St.Gallen mehr Geld von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erhält, als er budgetiert hat. Jetzt aber sind die Unterschiede besonders gross. Im Budget 2020 waren 55 Millionen Franken eingerechnet. Doch am vergangenen Freitag zeigte sich: Der Kanton St.Gallen erhält 240 Millionen Franken.

Das birgt politischen Zündstoff – denn die Regierung hat vor dem Hintergrund der Coronakrise und hoher Defizite im Finanzplan ein Entlastungspaket im Umfang von 60 Millionen Franken angekündigt. Die bürgerliche Mehrheit der Finanzkommission will noch mehr sparen: Sie hat in ihrem Antrag den Umfang des Programms auf 120 Millionen Franken verdoppelt. Mitte Februar entscheidet das Kantonsparlament darüber.

Bürgerliche Parteien sollen eine Kehrtwende machen

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin.

Bild: Regina Kühne

Die SP hat sich von Beginn an gegen das Entlastungsprogramm ausgesprochen. Ein Staatsabbau mitten in einer globalen Wirtschaftskrise sei verfehlt. Jetzt, da der Kanton fast eine Viertelmilliarde von der SNB erhält, fordert die Partei erst recht, dass die bürgerlichen Parteien ihre Sparpläne wieder fallenlassen.

Die SP rechnet vor, dass das Eigenkapital dank der zusätzlichen SNB-Ausschüttung voraussichtlich auf über 1,5 Milliarden Franken anwachsen wird. Das Niveau der Reserven sei damit «sehr hoch», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die Aufwände für die Bewältigung der Pandemie könnten aus dem Eigenkapital finanziert werden, ebenso die Steuerausfälle, welche insbesondere durch die Senkung der Unternehmenssteuern entstanden seien. Ein Sparpaket sei nicht nötig.

Die aktuelle, hohe Gewinnausschüttung der Nationalbank an die Kantone sei gerade für die Bewältigung der Coronakrise gedacht, betont die SP. «Mit der neuen Ausgangssituation sind die bürgerlichen Parteien aufgefordert, auf ihren Entscheid in der Finanzkommission zurückzukommen.» Falls sie auf ihrer Forderung nach dem Sparpaket beharren würden, «entlarven sie sich selber: Es geht ihnen dann einzig darum, den Staat abzubauen».

«Kein Verlass auf politische Abmachungen?»

Was die Mindereinnahmen bei den Steuern angeht, so erinnert die Linke nochmals an den Steuerkompromiss von 2018: Damals sei vereinbart worden, dass Ausfälle, insbesondere durch die Senkung der Unternehmenssteuern, aus dem Eigenkapital zu finanzieren seien – und nicht «über ein Sparpaket zu Lasten der ganzen Bevölkerung». Falls die bürgerlichen Parteien jetzt keine Kehrtwende einleiten würden, dann bedeute das, «dass auf politische Abmachungen kein Verlass ist».

Für die kommenden Jahre hat die Regierung SNB-Beträge von jeweils rund 80 Millionen Franken eingeplant. Die SP erwartet «bei gutem Geschäftsgang der Nationalbank» jedoch wiederum 240 Millionen für St.Gallen.