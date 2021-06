Brunnen in der Stadt St.Gallen wegen Frauenstreik violett gefärbt

Streik Brunnen in der Stadt St.Gallen sind wegen des Frauenstreiks violett gefärbt «Farbe bekennen gegen Diskriminierung». Das ist die Botschaft des heutigen Frauenstreiks. Die Streikenden haben in Schweizer Städten, darunter auch in St.Gallen, das Wasser von Brunnen violett gefärbt. 14.06.2021, 09.14 Uhr

Die Brunnen in St.Gallen sind heute dunkelviolett gefärbt. Bild: Raphael Rohner

(pd/mas) Normalerweise plätschert aus den Brunnen in der Stadt St.Gallen klares Wasser. Selten, so etwa im vergangenen Sommer, war das Wasser des Broderbrunnens grellgrün eingefärbt. Dies, um die gute Leistung des FC St.Gallens zu loben. Heute ist es weder klar noch grün, sondern violett.

Im vergangenen Sommer leuchtete das Wasser des Broderbrunnens zu Ehren des FCSG grün. Bild: pd

Zum Auftakt des Frauenstreiks wurden die Brunnen in Städten wie Zürich, Bern, Basel und eben auch St.Gallen violett gefärbt. Wie es in einer Mitteilung der Streikenden heisst, sei die Farbe für «Frau, Mutter, Kind und alles was kreucht und fleucht, auch für empfindliche Pflänzchen» unbedenklich. Es handle sich um Trawosa Lebensmittelfarbe, die aus Wasser, Propylenglykol und E-123 bestehe.

Mit der Färbeaktion und Flyern wollen die Streikenden auf die Missstände der Gleichberechtigung aufmerksam machen, heisst es weiter. Dies sei nur der Anfang von landesweit zahlreichen Aktionen. In St.Gallen beginnen die Veranstaltungen um 18 Uhr mit einem Sternmarsch von verschiedenen Treffpunkten in der Stadt (Hauptbahnhof, Bushaltestelle Mühlegg, Quartiertreff Ti-Rumpel/ Stahlstrasse 3, Bushaltestelle Langgass, Bushaltestelle St.Fiden und Kulturzentrum Palace). Ziel ist die Marktgasse, wo ab 19 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird.

Mit Flyern wollen die Streikenden auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Bild: PD

Update folgt...