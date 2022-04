Hermann Hess: Der Thurgau muss dem Tessin nacheifern

Strategie Thurgauer Image: Unternehmer Hermann Hess empfiehlt, dem Tessin nachzueifern Wenn Hermann Hess ruft, dann kommen nicht alle. Aber sehr, sehr viele. Zahlreiche Thurgauerinnen und Thurgauer aus Politik, Wirtschaft und Kultur liessen sich in Amriswil aus erster Hand über die Ideen und Thesen zum Image des Kantons informieren, die Hess umtreiben. Christian Kamm Jetzt kommentieren 27.04.2022, 18.00 Uhr

Präsentierte im Pentorama in Amriswil Ideen, um den Thurgauer besser zu verkaufen. Belinda Schmid

«Das Thurgauer Image beschäftigt mich seit Jahrzehnten», bekannte der Unternehmer und Altnationalrat gleich zu Beginn der von ihm initiierten Veranstaltung. Nun will der visionäre Unternehmer, der mit seiner Tätigkeit Glanzlichter in der thurgauischen Wirtschaft gesetzt hat, auch bei der Wahrnehmung des Thurgaus Wegweisendes schaffen. Nämlich: Der weit unter seinem Wert gehandelte Kanton soll sich endlich seiner Bedeutung angemessen präsentieren. Deshalb hat Hess die Projektskizze «Open Thurgau» ins Leben gerufen. Der Anlass am Dienstag war als Initialzündung gedacht.