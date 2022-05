Strategie Der Ost-West-Konflikt: Thurgauer ringen um den Metropolitanraum Bodensee Schon zwei Mal hat die Thurgauer Regierung der St.Galler Einladung, sich an einem Metropolitanraum Bodensee zu beteiligen, eine Absage erteilt. Nun geht das Dossier an den neu gewählten Dominik Diezi, der als Oberthurgauer klar dafür ist. Kommt es zur grossen Wende in der Kantonsregierung? Christian Kamm Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Diezi, künftiger Thurgauer Regierungsrat und Hoffnungsträger der Anhänger eines Metropolitanraums Bodensee. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Entsprechende Erwartungen sind geweckt. Daran hat Dominik Diezi wesentlichen Anteil. Schon vor seiner Wahl in die Thurgauer Regierung machte er aus seiner Position keinen Hehl: «Wir sollten schauen, dass wir den Metropolitanraum Bodensee doch noch zu Stande bringen», forderte Diezi im Interview mit der «Thurgauer Zeitung». Und:

«Der Thurgau hätte das genauer anschauen müssen.»

Auch drei Tage nach seiner Wahl, wurde Diezi im TVO-Interview nochmals deutlich und bekräftigte seine Ansicht, dass sich der Kanton beteiligen sollte.

Ab Juni ist Diezi im Amt

Stephan Tobler, Gemeindepräsident von Egnach und SVP-Kantonsrat. PD

Bald gilt es ernst. Dominik Diezi hat am 2. Juni seinen ersten Arbeitstag als Thurgauer Regierungsrat. Auch ein guter Tag für den künftigen Metropolitanraum Bodensee? «Natürlich habe ich die Hoffnung, dass sich in dieser Frage etwas tun wird», sagt Stephan Tobler, Gemeindepräsident im oberthurgauischen Egnach und SVP-Fraktionschef im Grossen Rat. Tobler bildete mit Diezi das Präsidium der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau ‒ er als Präsident, der Arboner Diezi ist Vize. Die Region Oberthurgau hat, im Gegensatz zum Kanton, die Charta für einen Metropolitanraum Bodensee unterschrieben.

Thurgau sagte zweimal Nein In der Ostschweiz soll der Metropolitanraum Bodensee entstehen. Ein solcher Metropolitanraum bietet die Chance, vom Bund stärker berücksichtigt zu werden, etwa in der Verkehrspolitik oder in der Forschung. Nach der zweimaligen Absage des Thurgaus (2015 und 2019) wurden unterdessen das Vorarlberg und süddeutsche Grenzgebiete an Bord geholt. (red)

«Ich erwarte in der Regierung einen Schub in dieser Frage», betont auch GLP-Kantonsrat Ueli Fisch, dessen Herz schon länger für einen künftigen Metropolitanraum Bodensee mit Thurgauer Beteiligung schlägt. Für ihn, so Fisch, gebe es keinen Grund, nicht beizutreten. Bis anhin macht der Thurgau nur beim Metropolitanraum Zürich mit, wo er offiziell Mitglied ist.

«Bin nur einer von fünf»

Hoffnungsträger Diezi bestätigt auf Anfrage, dass seine Position weiterhin Bestand hat. Gleichzeitig ist er aber bestrebt, nicht gleich mit der Türe ins Regierungshaus zu fallen.

«Ich gehe nicht mit einer To-do-Liste in den Regierungsrat.»

Vielmehr werde er schauen, ob einmal die Möglichkeit bestehe, sich in der Frage Metropolitanraum Bodensee einzubringen, so Diezi diplomatisch. Mit Sicherheit sei es nicht so, dass man in der Kantonsregierung auf seine Meinung gewartet habe, um die bisherige Meinung ändern zu können. «Und ich bin nur Einer von Fünf.»

Urs Martin schweigt

Das stimmt ‒ und doch auch wieder nicht. Denn mit Dominik Diezi wird neben Urs Martin künftig ein zweiter Oberthurgauer in der Thurgauer Regierung sitzen. Also aus jener Region, die seit Jahren für eine Beteiligung am Metropolitanraum Bodensee ficht. Zur Mehrheit im künftigen Regierungsrat fehlt dem Oberthurgauer Duo dann noch eine Stimme.

Allerdings: Regierungsrat Urs Martin lässt sich auf Anfrage nicht in die Karten schauen, was indirekt zeigt, wie politisch brisant diese Frage im Thurgau unterdessen ist. Er sei bei diesem Thema nicht zuständig, sagt Martin, und verweist auf Baudirektorin Carmen Haag ‒ deren Departement Diezi am 2. Juni übernehmen wird. Auch das eine Pointe der besonderen Art bei diesem heiklen Thema: Ausgerechnet ein Oberthurgauer wird beim Dossier Metropolitanraum jetzt federführend.

«Das kommt relativ schnell auf den Tisch»

Ueli Fisch, GLP-Kantonsrat. Urs Bucher

Und wenn sich wider Erwarten im Regierungsrat doch nichts tut? Ueli Fisch will der Kantonsregierung zuerst einmal die Chance geben, von sich aus aktiv zu werden. Andernfalls könnte aber ein Vorstoss im Parlament sehr wohl zum Thema werden.

Stephan Tobler verweist auf die zahlreichen Interventionen und Gespräche, die in dieser Angelegenheit bereits stattgefunden haben ‒ ohne Erfolg. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass die Frage «relativ schnell wieder auf den Tisch kommen wird». Denn der Thurgau sei nun mal nach beiden Richtungen ‒ West und Ost ‒ ausgerichtet. Deshalb sei es konsequent, auch bei beiden Metropolitanräumen mitzumachen. Diezi und Fisch plädieren ebenfalls für ein Sowohl-als-auch. Die Befürchtung, dass der Thurgau damit halbiert werden könnte, wird nicht geteilt. «Die Spaltung besteht wenn schon jetzt», sagt Diezi mit Blick auf die heutige Ausrichtung auf den Metropolitanraum Zürich. Zürich sei allein schon stark genug, findet Fisch. «So gesehen ist der Metropolitanraum Bodensee fast stärker zu gewichten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen