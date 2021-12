Umfrage: Verschiedene Meinung zur Ausweitung Parkplatzgebühren

Strassenumfrage Die einen wollen eine autofreie Stadt, andere sind für mehr Parkplätze: Die Meinungen zur Ausweitung der Parkplatzgebühren klaffen auseinander Die Stadt St.Gallen weitet die Gebührenpflicht für oberirdische Parkplätze im Zentrum aus. Wer das Auto etwa auf dem Spelteriniplatz oder am Oberen Graben abstellt, zahlt ab 2022 nachts und am Sonntag 1.50 Franken pro Stunde. Nicht alle sind begeistert von dieser Regelung, wie eine Umfrage in der Stadt zeigt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Ab dem 1. Januar zahlt man für solche Parkplätze wie beim St.Leonhardspark auch nachts und am Sonntag. Bild: Benjamin Manser

Im Zentrum der Stadt St.Gallen werden rund 600 öffentliche Oberflächenparkplätze bewirtschaftet. Wer dort parkiert, zahlt bald rund um die Uhr. Ab 2022 kosten die Parkplätze nachts und sonntags 1.50 Franken pro Stunde. Bisher war das Parkieren zu diesen Randzeiten gratis. Die Stadt will damit die Attraktivität der Tiefgaragenparkplätze im Stadtzentrum steigern. Zudem sollen Kosten des öffentlichen Grundes besser gedeckt sowie Parkplatzsuchverkehr und Fahrzeuglärm reduziert werden. Auch will die Stadt den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr fördern. Die Meinungen zu diesem Beschluss sind sehr unterschiedlich, wie eine Strassenumfrage in der Innenstadt zeigt.

Sonja Dal Ponte, 41, Sozialarbeiterin, St.Gallen

Sonja Dal Ponte, St.Gallen. Bild: Sabrina Manser

Ich finde es gut, dass die Gebühren ausgeweitet werden und so der öffentliche Verkehr gefördert wird. Die Stadt will ja grüner werden. Weniger Autos in der Stadt tragen zu einem positiven Stadtbild bei und es ist fussgängerfreundlicher. Früher hatte das Auto zu viel Präsenz, ich finde es gut, dass man auch Fussgängerinnen und Fussgängern Raum gibt.

Willi Held, 77, Pensionär, Arbon

Willi Held, Arbon. Bild: Sabrina Manser

Ich denke, man will einfach die Autos aus der Stadt haben. Da ich etwas ausserhalb von Arbon wohne, komme ich mit dem Auto in die Stadt. Ich glaube, für Besucherinnen und Besucher ist es nicht so schlimm, wenn sie ein paar Franken mehr zahlen. Aber die Anwohnenden sind die Leidtragenden, es gibt sowieso schon wenig Parkplätze.

Luljeta Mehmet, 46, Detailhändlerin, St.Gallen

Luljeta Mehmet, St.Gallen. Bild: Sabrina Manser

Ich bin damit einverstanden, dass die Gebühren ausgeweitet werden. Ich finde ohnehin, dass es in der Innenstadt eine Fussgängerzone geben müsste. Ich komme ab und zu auch mit dem Auto in die Innenstadt, aber es stört mich nicht, wenn ich ein paar Franken mehr zahlen muss. Ich benutze sowieso lieber die Tiefgarage.

Benjamin Blaser, 33, Büroangestellter, Weinfelden

Benjamin Blaser, Weinfelden. Bild: Sabrina Manser

Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, wenn die Autos raus aus der Stadt kommen. Trotzdem kann man nicht die Gebühren ausweiten und zusätzlich Parkplätze streichen, ohne eine Alternative zu bieten. Wie zum Beispiel, dass man etwas ausserhalb der Stadt parkieren und dann gratis mit dem Bus ins Zentrum fahren kann.

Riccarda Dinger, 22, Pflegefachfrau, St.Gallen

Riccarda Dinger, St.Gallen. Bild: Sabrina Manser

Es ist unnötig, dass man nun auch in der Nacht für den Parkplatz bezahlen muss, auch wenn ich meistens den ÖV benutze. Aber meine Freunde aus Flawil kommen jeweils mit dem Auto in die Stadt und oft nach 19 Uhr, weil es ab dann gratis ist. Zudem finde ich, es sollte mehr Parkplätze geben, denn die Parkplatzsuche ist lästig.

Sulimani Fatmir, 41, arbeitssuchend, St.Gallen

Sulimani Fatmir, St.Gallen. Bild: Sabrina Manser

Ich finde die Ausweitung der Parkplatzgebühren nicht gut. Gerade wegen der Leute, die etwas weiter weg wohnen und am Wochenende mit dem Auto in die Stadt fahren. Mich betrifft es zwar nicht, da ich den öffentlichen Verkehr benutze, aber immer wird alles teurer.

Luce Kempter, 72, Pensionärin, Trogen

Luce Kempter, Trogen. Bild: Sabrina Manser

Mit der Gebührenausweitung bin ich einverstanden. Ich finde es unsinnig, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, das ist nur eine Belastung. Ich benutze jeweils das Trogenerbähnli. Ich finde zudem, dass die Stadt Tempo 30 einführen sollte. Das würde den Lärm reduzieren und die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger erhöhen.

Artan Kadrija, 43, Bühnentechniker, Uznach

Artan Kadrija, Uznach. Bild: Sabrina Manser

Für meine Arbeit als Bühnentechniker und auch privat fahre ich mit dem Auto nach St.Gallen. Beruflich oft nach 19 Uhr. Die Parkplatzgebühren muss ich sowieso schon selber tragen, nun kostet es auch in der Nacht. Das finde ich nicht in Ordnung. Zudem sollte es genug Parkplätze geben für solche, die weiter weg wohnen und mit dem Auto anreisen.

Julie Vucher, 23, Studentin, Zürich

Julie Vucher, Zürich. Bild: Sabrina Manser

Ich bin generell dagegen, wenn die Stadt etwas reguliert. Vielleicht kommen mit dieser Regelung weniger Leute mit dem Auto in die Stadt, aber ich finde es den falschen Ansatz. Die Leute sollen von sich aus entscheiden, ob sie mit dem Auto oder mit dem ÖV in die Stadt fahren wollen. Zudem stören mich als Fussgängerin die Autos im Zentrum nicht.

