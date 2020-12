Strassennetz «Der Bund soll nicht nur die Regionen mit den höchsten Verkehrszahlen berücksichtigen»: SVP-Ständerat Jakob Stark sagt, wie die Ostschweiz im Kampf um neue Nationalstrassen weiter vorgeht Wann werden die Bodensee-Thurtalstrasse und die Umfahrung Herisau gebaut? Während der Bund den nächsten Ausbauschritt für die Nationalstrassen ausarbeitet, halten Ostschweizer Parlamentarier den politischen Druck aufrecht. Ständerat Jakob Stark nennt drei Szenarien aus Sicht der Region. Adrian Vögele 10.12.2020, 05.00 Uhr

«Wir müssen eng am Ball bleiben»: Der Thurgauer Ständerat Jakob Stark hat in der aktuellen Session weitere Informationen zum Ausbau der Nationalstrassen verlangt. Bild: Donato Caspari

Bald ein Jahr ist es her, dass der Bund rund 400 Kilometer Strassen von den Kantonen übernommen und ins Nationalstrassennetz aufgenommen hat. Dazu gehören auch die Strecken zweier Ostschweizer Ausbauprojekte, der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und der Umfahrung Herisau. Wann diese Projekte realisiert werden, ist offen.

Ostschweizer Bundesparlamentarier verfolgen die Entwicklung mit Argusaugen. Im Ständerat reichte Jakob Stark (SVP/TG) im September eine Interpellation ein, samt Unterschriften der anderen bürgerlichen Ständeräte aus der Ostschweiz. Er wollte unter anderem wissen, ob der Bund genügend Kapazitäten für die Betreuung der insgesamt 414 Strassenkilometer bereitstelle – und warum die Ausbauprojekte auf diesen Strecken nicht höher priorisiert würden. Im Nationalrat ist ein gleichlautender Vorstoss von Diana Gutjahr (SVP/TG) hängig.

194 Millionen Franken pro Jahr

Der Bundesrat hat Starks Interpellation inzwischen beantwortet: Die Kapazitäten seien ausreichend. Höchste Priorität hätten notwendige Unterhaltsarbeiten, etwa zur Beseitigung von Sicherheitsrisiken. Für die neuen Strecken stehen 194 Millionen Franken zur Verfügung. Erweiterungsprojekte würden im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms (STEP) für die Nationalstrassen geprüft.

Stark hakt bei der Verkehrsministerin nach

Eine etwas gar kurze Antwort, wie Stark fand: Er wollte von Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga am Dienstag im Ständerat Genaueres wissen: Dass der Bund die 414 Kilometer Strassen übernommen habe, sei ein äusserst wichtiger Beschluss gewesen – «vor allem für viele abseits der grossen Zentren gelegene Kantone, zum Beispiel auch für die Kantone hinter Winterthur». Seit längerem seien neue Projekte geplant. Stark fragte deshalb, wie die 194 Millionen Franken zu verstehen seien:

«Das wären viel zu wenig Mittel, um die verschiedenen Netzprojekte in der ganzen Schweiz zu realisieren.»

Sommaruga präzisierte, die 194 Millionen würden für den unmittelbaren Unterhalt ausgegeben. «Wir müssen dort, wo dringendster Handlungsbedarf besteht, wo es wirklich nötig ist, etwas für den Unterhalt tun – rasch und schnell, da kann man nicht warten.»

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Die Erweiterungsprojekte hingegen würden im Rahmen des STEP geprüft und priorisiert. Dieses Paket schnüren Bundesrat und Parlament alle vier Jahre. Sommaruga warnte allerdings auch vor allzu grossen Hoffnungen: Der Bund werde – einmal mehr – nicht alle gewünschten Projekte berücksichtigen können.

«Einige von Ihnen werden jubeln, und die anderen werden vom Bundesrat enttäuscht sein und versuchen, in der Beratung noch ein Projekt einzubringen.»

Wichtig für die raumplanerische Entwicklung

Mit diesem Stand der Dinge ist Jakob Stark vorerst zufrieden, wie er auf Anfrage sagt. «Wichtig ist aus Ostschweizer Sicht, dass wir eng am Ball bleiben.» Die Nationalstrassen seien nicht nur für den Verkehr an sich, sondern auch für die raumplanerische Entwicklung sehr wichtig. «Der Bund soll darum nicht einfach nur die Regionen mit den höchsten Verkehrszahlen berücksichtigen.»

Die nächste STEP-Botschaft kommt 2021

Stark rechnet damit, dass der Bund im Frühjahr 2021 den Entwurf für den nächsten STEP in die Vernehmlassung geben wird. Für die Ostschweizer Ausbauprojekte gebe es dann drei Szenarien. Der beste Fall: Die BTS und die Umfahrung Herisau sind bereits in der Botschaft enthalten. Falls dem nicht so ist, werde man versuchen, eine Aufnahme der Projekte in den Entwurf zu bewirken, bevor dieser ins Parlament kommt. Falls das nicht gelingt, bleibt noch der parlamentarische Weg – die Ostschweiz müsste dann versuchen, ihre Projekte mit Anträgen im Bundesparlament doch noch ins Paket zu hieven. «Das ist allerdings eine hohe Kunst», sagt Stark. So ist ein Anlauf zu Gunsten der BTS im vergangenen Jahr gescheitert – wenn auch nur knapp.