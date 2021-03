Strafverfahren Wahlfälschungskandal in Frauenfeld: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Ex-Stadtschreiber Nach Abschluss der Strafuntersuchung erhebt die Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Stadtschreiber der Stadt Frauenfeld Anklage wegen Wahlfälschung. 26.03.2021, 08.42 Uhr

Die Wahlzettel der Grossratswahlen in Frauenfeld vom 15. März. Bild: Reto Martin (15. April 2020)

An den Grossratswahlen vom März 2020 kam es zu Unregelmässigkeiten.

Nach Intervention der GLP reichte die Staatskanzlei eine Anzeige gegen Unbekannt ein.

Der Generalstaatsanwalt eröffnete einen Fall, sprach daraufhin von Wahlfälschung.

Die GLP erhielt auf Kosten der SVP einen zusätzlichen Sitz.

In den nächsten Tagen will die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Im Fokus steht der Frauenfelder Stadtschreiber, der seine Stelle bereits kündigte.

(pd/lex) Im Zusammenhang mit den Grossratswahlen vom 15. März 2020 in der Stadt Frauenfeld konnte die am 2. April 2020 von der Staatsanwaltschaft Thurgau eröffnete Strafuntersuchung abgeschlossen werden. Basierend auf den Untersuchungserkenntnissen hat die Staatsanwaltschaft am 24. März gegen den ehemaligen Stadtschreiber der Stadt Frauenfeld Anklage erhoben, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Die Anklage erfolgte beim Bezirksgericht Frauenfeld.

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, wird dem ehemaligen Stadtschreiber der Tatbestand der qualifizierten Wahlfälschung vorgeworfen. «Die Staatsanwaltschaft beantragt eine bedingt vollziehbare Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Busse in der Höhe von 3000 Franken.»

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Update folgt ...