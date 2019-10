Stornierungen wegen Bergbahnenstreit: Die Gäste haben die Geduld verloren –jetzt will der Tourismusverband für ein gemeinsames Winterticket vermitteln

Ende September verlängerten die Toggenburger Bergbahnen am Chäserrugg ihr «feindliches Übernahmeangebot». Darin bieten die Bahnen in Unterwasser und Alt St.Johann den Aktionären der Wilhaus Bergbahnen an, ihnen die Aktien abzukaufen und so die Mehrheit an den Wildhaus Bergbahnen zu erhalten.

Während die Toggenburger Bergbahnen von einer Fusion sprechen, ist es für die Wildhauser ein «feindliches Übernahmeangebot», da das Angebot ohne das Wissen der Wildhauser in der Zeitung veröffentlicht wurde. Das Angebot läuft bis Ende August nächsten Jahres.

Da die beiden Bergbahnen im Toggenburg nicht mehr im selben Tarifverbung sind, gibt es diesen Winter kein gemeinsames Ticket. Gemäss Toggenburg Bergbahnen ist ein gemeinsames Ticket nur bei einer Annahme des Angebots und demensprechend einer Fusion möglich.