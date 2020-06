Stopp-Tierleid-Initiative ausgebremst: St.Galler Kantonsrat gehen Stacheldraht- und andere Zaunverbote für die Landwirtschaft zu weit Die Mehrheit des St.Galler Kantonsrats lehnt die Initiative gegen gefährliche Zäune als «Todesfallen» ab und beauftragt die Regierung mit einem Gegenvorschlag. Peter Weigelt, Co-Präsident des Initiativkomitees, ist enttäuscht und vertraut auf die Volksabstimmung. Marcel Elsener 02.06.2020, 21.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Junisession in der Olmahalle: Engagierte Ratsdebatte über die Tierleid-Initiative trotz der Corona-Massnahmen. Bild: Benjamin Manser

Überraschend ist allenfalls die deutliche Zweidrittels-Mehrheit, doch die Ablehnung der Initiative «Stopp Tierleid» war zu erwarten. Die Landwirtschaft, namentlich Bauernverbands-Geschäftsführer und CVP-Fraktionschef Andreas Widmer, hatte die Pflöcke ihres Widerstands früh und überzeugend genug eingeschlagen.

Die Voten in der gut stündigen Ratsdebatte spiegelten das Kräfteverhältnis klar ab: Den wenigen Wortmeldungen für die Initiative standen über ein Dutzend Gegenstimmen gegenüber, mehrheitlich aus der Bauernschaft. Bürgerliche Unterstützung für die Initianten aus Jagd- und Umweltverbänden mit dem früheren FDP-Nationalrat und Jägerpräsidenten Peter Weigelt als feurigem Kopf blieb gänzlich aus.

Entgegen dem Antrag der Regierung, die Initiative ohne Wenn und Aber umzusetzen, hielt die vorberatende Kommission mit 12:3 Stimmen dagegen. Das absolute Verbot von Stacheldraht sowie von Zäunen in Wäldern und die strengen Unterhalts- und Kontrollvorschriften für mobile Weidenetze gingen ihr zu weit. Stattdessen sollte ein Gegenvorschlag her, mit folgenden Eckpunkten:

Neue Anlagen von Stacheldraht sind verboten, mit Ausnahme an Absturzstellen.

Ungenutzte Stacheldrähte an Waldrändern sowie in Weiden sind zu beseitigen.

Weidenetze müssen unter Strom stehen und für das Wild klar (blau-weiss) markiert sein; nach Ende der Beweidung müssen sie entfernt werden.

Zäune im Wald sind verboten, mit Ausnahmen aus forstwirtschaftlicher Sicht oder zum Schutz wertvoller Lebensräume.

Zäune dienen auch dem Schutz der Nutztiere

Der CVP-Fraktionschef Andreas Widmer. Bild: PD

Andreas Widmer betonte namens der CVP-EVP-Fraktion die Widersprüche des Initiativtextes, der weit über die Gesetze anderer Kantone hinaus gehe. Nicht Stacheldraht, sondern mangelhaft unterhaltene und nicht mehr genutzte Zäune seien das wirkliche Problem.

Widmer wies den Vorwurf, die Kommission sei mit ihm sowie vier Landwirten einseitig zusammengesetzt, zurück: Bei Bildungsvorlagen sei auch fachliche Kompetenz gefragt. Zudem wisse er als Wanderer, Biker, Skitourengänger und Mitglied der Jagdkommission um die Ansprüche vieler Gruppen an den «Erlebnisraum» Natur. Die Sprecher der anderen bürgerlichen Fraktionen unterstützten ebenfalls den Gegenvorschlag.

Jakob Freund (SVP), selber Landwirt, sprach von einer «gut gemeinten, aber nicht umsetzbaren» Initiative. So würden Weidenetze mit wenig oder keinem Strom erst recht zu «Todesfallen». Rolf Huber (FDP) bescheinigte der Initiative gute Ansätze, aber sie trage der flexiblen Nutzung von Zäunen, etwa zur Sicherheit der Nutztiere, keine Rechnung.

Bäuerinnen und Bauern im Rat betonten den unzumutbaren Zusatzaufwand und die Notwendigkeit von Zäunen, nicht zuletzt zum Schutz des Wilds vor Hunden. Hedy Fürer-Ulrich (SVP) sagte:

«Unfälle passieren, so ist das Leben.»

Das Autofahren verbiete man aufgrund von jährlich über 1000 getöteten Wildtieren im Strassenverkehr auch nicht. Statt den Bauern «die Schuld an allem zu geben», solle man ihnen vertrauen.

«Haben Sie das Gefühl, die Bauern erstellen Zäune zum Plausch?» fragte Sepp Sennhauser (CVP) rhetorisch. Die Initiative mit dem provokanten Titel, der bei Bevölkerung ankomme, mache es sich zu einfach und setze «das Miteinander von Jagd und Landwirtschaft aufs Spiel. «Die Jäger sind auf der falschen Fährte», meinte auch Christian Rüegg (SVP), der wie andere Berufskollegen die seit 2018 forcierten Bemühungen der Landwirtschaft für den Rückbau ungenutzter Zäune betonte.

«Augenwischerei und Zeitverschwendung»

Die Fürsprecher für die Initiative auf linksgrüner Seite wehrten sich vergeblich. Das Stacheldrahtverbot sei auch im Sinn der Landwirtschaft, sagte Andreas Bisig (GLP), Bauerssohn.

«Der Gegenvorschlag ist Augenwischerei und Zeitverschwendung.»

Andrea Schöb (SP) sprach von längst nötigen Präzisierungen im Gesetz, um die «teils desolaten Zustände im Unterhalt» zu beseitigen. «Stacheldrähte sind wie Abfall in den Wald werfen und zudem auch eine Gefahr für Menschen», sagte Basil Oberholzer (Grüne). Die Initiative fordere nur, «was selbstverständlich sein sollte». Scharmützel am Rand: Die Fairness rufe im revidierten Jagdgesetz nach einem Verbot der Treibjagd, bemerkte Karl Güntzel (SVP). Worauf SP-Sprecherin Schöb eine Lanze für die Jäger brach, die keineswegs «mordlüsterne Tierabmurkser» seien.

Der neue Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP) stellte fest, dass Befürworter und Gegner gar nicht so weit auseinander lägen. Die Regierung werde bei der Arbeit am Gegenvorschlag die Interessensgruppen einbeziehen und die Ausnahmen «in einem engen Rahmen halten». Das Ziel sei, dass die Initiative zurückgezogen werde. Und an die Adresse der Bauern meinte Tinner:

«Wer Stacheldrähte freiwillig zurückbaut, erspart uns Arbeit.»

Die Regierung hat für den Gegenvorschlag nun ein Jahr Zeit.

Komitee sieht keinen Anlass für Rückzug der Initiative

Peter Weigelt, Co-Präsident Initiativkomitee. Bild: Mareycke Frehner

Wie wenig Spielraum bleibt, zeigt die Reaktion von Peter Weigelt, Co-Präsident Initiativkomitee. Die deutliche Ablehnung der Initiative im Kantonsrat sei «enttäuschend, aber nicht überraschend». Dass die bürgerlichen Fraktionen der Regierung «einen absolut schwammigen Auftrag erteilten, ist inakzeptabel», meint Weigelt.

«Aber die politische Diskussionsverweigerung wird nur von kurzer Dauer sein, da das Geschäft in einem Jahr wieder in den Rat kommt und dann wohl auch vor das Volk, wo es definitiv kein Verstecken mehr gibt.»

Das Initiativkomitee werde «einem Gegenvorschlag, der sich an den heute überwiesenen Vorgaben orientiert, mit Sicherheit nicht zustimmen». Wie bereits festgehalten, werde man «höchstens für eine klar definierte Ausnahme beim Thema Stacheldraht bei absturzgefährdeten Stellen im Alpgebiet Hand bieten».

Einer Volksabstimmung sehe man mit Gelassenheit entgegen, so Weigelt, «denn die von Eigeninteresse und Selbstmitleid getränkten Voten der Initiativgegner werden vor dem Volk nicht bestehen».