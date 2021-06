Leiche im Abfallsack entsorgt: 36-Jähriger wird verurteilt

Störung des Totenfriedens Er hat die Leiche eines Drogenkuriers in einem Abfallsack entsorgt: Jetzt hat das Kreisgericht Toggenburg einen 36-jährigen Mann verurteilt Ein Drogenkurier übernachtet in der Wohnung eines Bekannten und stirbt: Dieser packt die Leiche in einen Abfallsack und deponiert sie am Strassenrand in Kirchberg. Nun wurde der Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Janina Gehrig 03.06.2021, 13.02 Uhr

(Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: Tobias Söldi) (Bild: BRK News) (Bild: BRK News) (Bild: BRK News) (Bild: BRK News) (Bild: BRK News)

Zuletzt habe er den Bekannten, der bei ihm genächtigt hatte, am Morgen des 27. Dezembers 2019 lebend gesehen. «Er stand in der Stube. Es war ihm übel. Er hatte erbrochen.» Er habe ihn gefragt, ob alles gut sei. «Er sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen.» Daraufhin sei er zur Arbeit gegangen. Als er zurückkam, fand er den 44-jährigen Drogenkurier aus Guatemala, tot auf. Dieser hatte zuvor mehrere Fingerlinge Kokain geschluckt und einen Darmdurchbruch erlitten.

Für sein Verhalten in den darauffolgenden Stunden musste sich der heute 36-Jährige vor dem Toggenburger Kreisgericht verantworten. Denn statt die Ambulanz oder die Polizei zu rufen, entkleidete er die Leiche, stülpte ihr eine Windel über den Kopf, verpackte sie in Abfallsäcke und deponierte sie eineinhalb Tage später an einem Strassenrand in Kirchberg, wo sie am Sonntag nach Weihnachten von einem Passanten gefunden wurde.

Störung des Totenfriedens: Bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten

Der Beschuldigte habe damit nicht nur die Pietätsgefühle der Hinterbliebenen, sondern auch jene der Öffentlichkeit sowie die Menschenwürde verletzt, sagte der Staatswanwalt.

«Er liess jeglichen Respekt vermissen. Er behandelte den Verstorbenen wortwörtlich wie Abfall, den man entsorgt.»

Der 36-Jährige wurde wegen Störung des Totenfriedens zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Zudem muss rund die Hälfte der Verfahrenskosten tragen, nämlich rund 37 300 Franken. Auch erhielt er wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz – in seiner Wohnung wurden 20 Gramm Kokain für den Eigengebrauch gefunden – eine Busse von 500 Franken.

Beschuldigter handelte aus Überforderung

Der Beschuldigte, der als 10-Jähriger aus der Dominikanischen Republik mit seinen Eltern in die Schweiz gekommen war, schilderte den Tathergang detalliert und nahm alle Schuld auf sich.

«Ich habe nicht überlegt. Ich wusste nicht, wie reagieren.»

So hat er, nachdem er den Toten aufgefunden hatte, mit seinem Halbbruder telefoniert, der in Spanien lebt. Dieser flog in die Schweiz. Gemeinsam suchten sie nach einer Lösung, um die Leiche loszuwerden. Sie zogen die Leiche aus und verpackten sie in die Abfallsäcke. In einem Lieferwagen, den der Beschuldigte mietete, fuhren die beiden ziellos herum, von Zürich nach Kirchberg. Dort hielten sie an und deponierten die Leiche am Strassenrand. Die Kleider, das Smartphone und das Portemonnaie des Toten entsorgten sie in mehreren Abfalleimern in der Stadt Zürich.

Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe zehn Monaten gefordert. Strafmildernd wirkte sich die Kooperationsbereitschaft des Angeklagten von der ersten Einvernahme an aus.

Das Tatverschulden sei mittelschwer, sagte der zuständige Einzelrichter bei der Urteilsverkündung. Der Beschuldigte sei in diese Situation hineingeraten und habe nicht mit hoher krimineller Energie, wohl aber in Unsicherheit und Unbeholfenheit, auch in Panik, gehandelt. «Es ist so passiert bei ihnen zu Hause, sie hatten das nicht gesucht.» Die Schilderungen seien nachvollziehbar. «Wir gehen von der Aufrichtigkeit der Reue aus».