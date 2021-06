ST.MARGRETHEN - Grosser Drogenfund am Zoll: Spürhund Sec erschnüffelt Kokain in Autoversteck

Grosser Drogenfund am Zoll: Spürhund Sec erschnüffelt Kokain in Autoversteck

Kokain in der Unterhose und in Autoversteck: Mitarbeitende der Zollverwaltung am Grenzübergang St.Margrethen stellen zusammen mit Betäubungsmittelspürhund Sec rund 3,3 Kilogramm Kokain sicher.