Weinbau: St.Gallen ist nicht dafür bekannt - zu Unrecht?

St.Galler Wein 1,2 Millionen Rebstöcke, 400 Rebbauern: St.Gallen ist nicht als Weinbaukanton bekannt – «zu Unrecht», sagt die neue Chefin des St.Galler Weins Wie steht es um den St.Galler Wein? Wie ist die Nachfrage? Wie sein Image? Wie fit ist er für die Zukunft? Barbara Dürr gibt Antworten. Sie leitet seit Anfang Jahr die Geschäftsstelle des Branchenverbands St.Galler Wein. Regula Weik 30.07.2021, 05.00 Uhr

Im kleinsten Rebberg des Kantons beim Haus des Weins in Berneck: Barbara Dürr, neue Geschäftsstellenleiterin des Branchenverbandes St.Galler Wein.

Bild: Benjamin Manser

Barbara Dürr ist keine Rebbäuerin. Sie ist Bäuerin. Milchwirtschaft und Obstbau haben sie und ihr Mann betrieben. So wie viele Bäuerinnen und Bauern im Kanton. Vor bald drei Jahren übergaben sie den Hof am Dorfrand von Gams dem Sohn. Den Catering-Service, den sie seit Jahren gemeinsam mit anderen Werdenberger Bäuerinnen betreibt, behielt sie bei. An Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenjubiläen tischen die Bäuerinnen regionale Produkte auf: Käse, Fleisch – und Wein. So sei sie in Kontakt mit den hiesigen Winzern gekommen, habe sich für Wein zu interessieren begonnen – und dann sei eben die Geschäftsstelle des Branchenverbands St.Galler Wein frei gewesen. Seit einem halben Jahr ist Barbara Dürr nun deren Leiterin.

«Wir haben einiges wettzumachen», sagt sie. Das Virus habe die Branche hart getroffen: geschlossene Restaurants, verschobene Messen, abgesagte Generalversammlungen und Vereinsanlässe. Der Weinverkauf habe sich zunehmend in den Online-Handel verschoben. Einige Betriebe seien digital bereits fit, andere weniger. Der Verband bietet Unterstützung an und rüstete auch selber digital auf – «um trotz physischer Distanz eine grösstmögliche Nähe vom Produzenten zum Konsumenten herzustellen», sagt Barbara Dürr. So finden sich heute auf der Website kurze Filme einzelner Winzerbetriebe. Wein sei eben auch eine «persönliche und emotionale Sache».

60 Rebsorten und viele Meinungen

400 Rebbäuerinnen und Rebbauern gibt es im Kanton St.Gallen. Sie pflegen 1,2 Millionen Rebstöcke – auf insgesamt 217 Hektaren. Die grösste St.Galler Weinbaugemeinde ist Berneck mit 40 Hektaren Reben. Doch auch der kleinste Rebberg befindet sich in der Rheintaler Gemeinde, gleich neben dem Haus des Weins. Barbara Dürr hat den 50 Quadratmeter grossen Flecken als Treffpunkt ausgewählt. Hier wachsen die 31 häufigsten Rebsorten im Kanton – je ein Stock. Zweigelt, Gamaret, Dornfelder, Syrah, Maréchal Foch, Johanniter, Freisamer, Rheinriesling, Gewürztraminer, Räuschling – ob der vielen Namen kann einem leicht rauschig werden.

Ist das Klischee von St.Gallen als Blauburgunderland überholt? Barbara Dürr verneint: «Blauburgunder ist bei den roten Trauben, Müller-Thurgau bei den weissen nach wie vor die häufigste Sorte.»

Das kommt nicht von ungefähr: Bis in die 1990er-Jahre schrieb der Kanton den Winzerinnen und Winzern vor, was angepflanzt werden darf – und was nicht. Zugelassen war nur eine Handvoll Sorten. Erst als der Bund neue Sorten erlaubte, stieg die Vielfalt im Kanton. Heute werden rund 60 verschiedene Sorten angepflanzt.

Trotz der Sortenvielfalt: Der Kanton St.Gallen ist nicht als Weinbaukanton bekannt – «zu Unrecht», sagt Barbara Dürr, «wir haben innovative Winzer und Spitzenweine». Und was hat es mit dem Urteil jener Weintrinker auf sich, die den St.Galler Wein als sauer taxieren? «Der St.Galler Wein hat qualitativ Sprünge gemacht. Die Ertragsmengen pro Quadratmeter sind klar begrenzt, die Winzer gut ausgebildet.» Nach einer Pause fügt sie an:

«Ich würde mich nie für ein Produkt einsetzen, hinter dem ich nicht stehen kann.»

Pestizideinsatz: Der Druck auf die Winzer steigt

Im Juni ist die Pestizidinitiative an der Urne verworfen worden; die Winzer hatten sie bekämpft. Dennoch sagt Barbara Dürr:

«Der Druck, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, ist da.»

Zu Recht oder zu Unrecht? «Es ist auch im Interesse des Rebbauern, diese Mittel weniger und gezielter einzusetzen – nicht nur wegen der Kosten, auch wegen der Biodiversität.» St.Gallen habe einen hohen Anteil pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, sogenannte Piwi-Sorten. Das erlaube, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich zu reduzieren. Noch sind aber erst sieben Prozent der gesamten Rebfläche im Kanton mit diesen weniger krankheitsanfälligen Sorten bepflanzt. «Im Vergleich mit anderen Kantonen lässt sich dieser Anteil sehen.» Und sie gibt zu bedenken:

«Ein Rebberg ist eine langfristige Anlage. Da werden nicht jedes Jahr neue Sorten gepflanzt.»

Viele Jahre hatte Barbara Dürr den kantonalen Bäuerinnenverband präsidiert. Seit fünf Jahren politisiert sie für die CVP im St.Galler Kantonsparlament. Dieses Netzwerk will sie in ihrer neuen Funktion nutzen, ihre Kontakte zur Landwirtschaft, zum Tourismus, zur Gastronomie und sich auch an politischen Vernehmlassungen beteiligen, wo der Branchenverband dazu eingeladen ist. Sie führt ins Haus des Weins, in den klimatisierten Keller, wo 20 Betriebe aus dem ganzen Kanton ihre Produkte präsentieren – «eine wunderbare Plattform für den St.Galler Wein», schwärmt sie. Etwas Ähnliches schwebt ihr in Sargans vor. «Aber das ist noch nicht spruchreif.»

«Es ist kein einfaches Rebjahr. Es wird zu Ertragsausfällen kommen»

Nässe, Feuchte, Hagel: Wie sehr setzt das aktuelle Wetter den Reben zu? Wie gross sind die Schäden? Er habe noch keinen genauen Überblick über das Ausmass der Schäden, sagt Markus Hardegger, Leiter der Fachstelle Weinbau am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez. Es seien in den letzten Tagen aus praktisch allen Regionen des Kantons Schadensmeldungen eingegangen, im Rheintal und am Walensee habe es zum Teil stark gehagelt. Und: «Das Schadensausmass hängt auch stark von der kommenden Witterung ab. Schönes, trockenes Sommerwetter wäre jetzt ideal.» Umso mehr, als das bisher oft feuchte Wetter ideal für Pilzerkrankungen gewesen sei, insbesondere der falsche Mehltau sei dieses Jahr stärker als üblich. So ist für Hardegger heute bereits klar: «Es wird zu Ertragsausfällen kommen.»

Von falschem Mehltau befallene Reben. Bild: niz/BLZ

Wie schätzt er das laufende Rebjahr generell ein? «Es ist kein einfaches Rebjahr», sagt Hardegger. Die Winzerinnen und Winzer seien seit Frühling stark gefordert. Das feuchte Wetter lasse das Gras und die Reben enorm wachsen. «Da gibt es ständig Arbeit.» Und nach den starken Stürmen müssten die Triebe wieder neu fixiert werden. «Alles in allem ist es bisher ein arbeitsreiches Rebjahr.»

Wie reagieren die Winzer auf die extremen Wetterlagen?

Extreme Wetterlagen dürften zunehmen. Wie reagieren die Winzerinnen und Winzer darauf? Setzen sie auf neue Sorten? «Jeder Winzer und Winzerin wünscht sich Rebsorten, die weniger krankheitsanfällig sind», sagt Hardegger. «Damit kann auch die oft strenge Arbeit für den Pflanzenschutz verringert werden.» Bei den weissen Rebsorten gebe es bereits einige pilztolerante, die auch immer mehr angebaut würden. Bei den roten Sorten sei es etwas schwieriger, aber auch da werde stark experimentiert.

Die grosse Herausforderung bei den neuen Sorten sei die Weinbereitung. «Die Winzer wissen heute noch nicht, wie die Kunden in einigen Jahren auf die Weine aus den neuen Sorten reagieren. Es braucht viel Geld, Zeit und Überzeugungsarbeit, um neue Märkte für neue Weine zu erschliessen.» Diese Ungewissheit ist im Blick auf die grossen Investitionen von Neuanlagen für viele Winzerinnen und Winzer «ein nicht zu unterschätzendes Risiko». (rw)

