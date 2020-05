St.Galler Untergymnasium zieht den Starttermin vor: Die jüngsten Kantischüler dürfen in zwei Wochen wieder zur Schule Das Untergymnasium der Kantonsschule am Burggraben kehrt am 25. Mai zum Präsenzunterricht zurück – zwei Wochen früher als der Rest der St.Galler Kantonsschulen. Das Alter der Schüler sei der Hauptgrund, heisst es beim Kanton. Adrian Vögele 11.05.2020, 17.47 Uhr

Die Kantonsschule am Burggraben St.Gallen kehrt am 25. Mai mit den untersten zwei Jahrgängen zum Präsenzunterricht zurück. Michel Canonica

Die Situation ist vertrackt. Die Schülerinnen und Schüler des Untergymnasiums sind zwar gleich alt wie Oberstufenschüler an der Volksschule. Doch während die St.Galler Volksschule am Montag wieder mit dem Präsenzunterricht begonnen hat, bleiben die Kantonsschulen bis zum 8. Juni geschlossen und setzen den Fernunterricht einstweilen fort. Eltern hatten diese Regelung kritisiert: Es sei eine Ungleichbehandlung der Untergymnasiasten gegenüber allen Gleichaltrigen. 12- und 13-Jährige seien zu jung, um über Monate hinweg selbstständig zu lernen (Ausgabe vom 24. April). Das Rektorat der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, wo das Untergymnasium angesiedelt ist, hatte sich allerdings zunächst für die einheitliche Lösung für die gesamte Kanti ausgesprochen. Insbesondere sei es schwierig, wenn manche Lehrpersonen sowohl Fern- als auch Präsenzunterricht abhalten müssten.

Soziale Kontakte wieder aufnehmen

Jetzt kommt in dieser Sache eine Art Kompromiss zu Stande: Der Start des Präsenzunterrichts am Untergymnasium wird um zwei Wochen vorgezogen. Gemäss Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, werden die Jugendlichen ab 25. Mai wieder vor Ort an der Kantonsschule am Burggraben beschult, vorerst in Halbklassen. In den kommenden Tagen sollen die Eltern und Schüler nähere Angaben dazu erhalten. Tina Cassidy, Leiterin des Amts für Mittelschulen, bestätigt den Entscheid auf Anfrage. «Die Schülerinnen und Schüler des Untergymnasiums sind noch im Alter der obligatorischen Schule.» Es sei darum richtig, dass sie früher als die anderen Gymnasiasten wieder zur Schule gehen könnten – «auch wegen der sozialen Kontakte».

Der 25. Mai als Termin wurde gewählt, weil in der vorangehenden Woche die Aufnahmeprüfungen für das Untergymnasium stattfinden, womit die Lehrkräfte bereits stark beansprucht sind.

Präsenzunterricht, Fernunterricht und Maturaprüfungen zugleich

Während der zwei Wochen bis zum 8.Juni läuft der Betrieb an der Kanti am Burggraben also parallel: Präsenzunterricht für das Untergymnasium, Fernunterricht für die oberen Klassen. «Uns ist bewusst, dass das für Lehrpersonen, die in beiden Bereichen unterrichten, anspruchsvoll ist», sagt Cassidy. Für zwei Wochen sei das Nebeneinander der beiden Unterrichtsformen aber vertretbar.

Die Schule stehe zu dieser Lösung, sagt Rektor Marc König. Sie sei aber nur durch einen «Rieseneinsatz» der Lehrpersonen überhaupt möglich. Denn in dieselbe Phase fallen auch noch die schriftlichen Maturaprüfungen der vierten Klassen.

Die Kanti am Burggraben führt derzeit vier Klassen im Untergymnasium, je zwei pro Jahrgang. Das Angebot richtet sich speziell an begabte Schülerinnen und Schüler. Besondere Schwierigkeiten mit dem Fernunterricht stellte die Schulleitung nicht fest. «Die Lernfortschritte im Untergymnasium sind sehr ähnlich wie in den oberen Klassen», sagt Prorektorin Judith Santschi. Das Alter der Schüler spiele diesbezüglich keine grosse Rolle.