Rheintaler CVP-Präsident findet SVP-Wurm-Plakat «unter aller Sau» Das umstrittene Plakatsujet der SVP Schweiz empört auch St.Galler Politiker. Als erster distanziert sich der Rheintaler CVP-Kantonsrat Sandro Hess von der «unsäglichen» Kampagne. SVP-Kantonalpräsident Walter Gartmann hält sich auf Anfrage mit einem Kommentar zurück. Die Reaktionen von der Parteibasis seien aber «positiv». Marcel Elsener

Das neue Kampagnenplakat der SVP. (Bild: ZvG)

Die Entrüstung über das Apfel-Wurm-Plakatsujet der SVP Schweiz kam auch in der St.Galler Politlandschaft prompt. Bereits am Sonntagmittag liess CVP-Kantonsrat und Regionalpräsident Sandro Hess sein Facebook-Publikum klipp und klar wissen, was er davon hält. «Andersdenkende als Ungeziefer darzustellen», schreibt Hess.

«So sieht also das Schweizbild und das Demokratieverständnis der SVP aus. Unter aller Sau. Wer wählt noch diese Partei?»

Am späten Sonntagabend schrieb Kantonsrat und Grünen-Präsident Thomas Schwager ebenfalls auf Facebook: «Das Niveau der SVP rutscht immer tiefer. Nun stellt sie ihre politischen Gegner als Würmer dar. Zum Fremdschämen!» Unter den ersten Kommentaren bildete jemand das «Stürmer»-Plakat von 1931 mit einem Wurm mit Juden-Kopf ab und verwies auf die «gruseligen Vorbilder» der Kampagne. Damit zeige die SVP «ihr wahres Gesicht». «Zutiefst schockiert» davon meint die St.Galler SP-Stadtparlamentarierin Eva Crottogini: «Ich erwarte von der SVP St.Gallen eine dezidierte Distanzierung von der nationalen Kampagne.»

St.Galler SVP-Exponenten halten sich mit persönlichen Äusserungen zurück

Nicht lange bitten liessen sich auch St.Galler SP-Politiker: «Auch wer verzweifelt ist, sollte keine strohdummen Plakate machen», meint der Wiler SP-Stadtrat und Kantonsrat Dario Sulzer auf Facebook.

«Sorry, SVP, das ist erbärmlich.»

Gemäss Hashtags ist er umso zuversichtlicher, dass im Herbst ein Linksrutsch zu erwarten ist.

Noch nicht geäussert haben sich bislang St.Galler SVP-Politikerinnen und Politiker. Bis am Montagmittag gibt es noch keine Anzeichen auf eine interne Zerreissprobe. Auf Anfrage unserer Zeitung mochte sich der kantonale SVP-Präsident Walter Gartmann nicht auf eine persönliche Einschätzung hinauslassen. «Das Plakat der SVP Schweiz bringt zugespitzt auf den Punkt, dass die anderen Parteien und die EU die Schweiz kaputt machen wollen», schreibt er namens der St.Galler Parteileitung, ohne auf das heftig kritisierte Sujet einzugehen. «Mit dem Rahmenabkommen wollen sie die Schweiz an die EU anbinden und sie in ihren Handlungsfreiheiten einschränken. Dies wird die Eigenheiten zerstören, die uns stark gemacht haben: Föderalismus, direkte Demokratie, starker Wirtschafts- und Finanzplatz, etc. Zu einer solchen Politik sagen wir klar Nein.»

Auf die Frage, ob die SVP des Kantons St.Gallen die nationalen Plakate verwenden oder adaptieren wird, antwortet Gartmann: «Die St.Galler SVP macht keine Vorkampagne und wird mit ‹Frei und sicher› in die Wahlen steigen.» Die Kantonalpartei hat laut ihrer Leitung offensichtlich noch keine wüsten Reklamationen erhalten, im Gegenteil: «Die Reaktionen der Parteibasis sind positiv», teilt Gartmann mit.

Satiremagazin twittert Gegenvorschlag

Die Schweizer Satirezeitschrift «Nebelspalter» hat einen Gegenvorschlag zum SVP-Wurm-Plakat entworfen «für alle, die zurückäpfeln möchten». Das Sujet: Ein faulender Apfel und ein zu einem Hakenkreuz umgestaltetes Schweizerkreuz. Darunter steht:

«Lieber von Insekten geschätzt als von Braunfäule befallen.»

Und im SVP-Grün: «Niemals wählen!»

