Kommentar St.Galler Ständeratswahl:

Büchels Chancen stehen schlecht Die «ungeteilte bürgerliche Standesstimme», die sich die St.Galler FDP und SVP im Ständerat erhoffen, wird kaum Realität werden. Adrian Vögele

Adrian Vögele, Redaktor Ostschweiz

FDP und SVP haben die Zahlen sprechen lassen und nüchtern entschieden. Dass Roland Rino Büchel (SVP) in St.Gallen zum zweiten Wahlgang für den Ständerat antritt und sich Marcel Dobler (FDP) zurückzieht, überrascht angesichts der Resultate vom vergangenen Sonntag nicht. Es ist legitim, dass insbesondere die SVP als wählerstärkste Partei weiterhin auf einen Sitz in der kleinen Kammer drängt. Die Aussichten sind für Büchel allerdings schlecht. Zu viele Stimmen haben die Bisherigen Benedikt Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) im ersten Wahlgang erzielt, als dass ein Gewinn für die SVP realistisch wäre. Für die FDP ist das Ganze so oder so eine bittere Pille, vor allem angesichts ihrer guten Resultate in der Nationalratswahl.

Die «ungeteilte bürgerliche Standesstimme», wie sie sich SVP und FDP erhoffen, wird kaum Realität werden. Auch ein bürgerlicher Schulterschluss liegt in weiter Ferne, wie Würths Reaktion zeigt: Die CVP hütet sich, mit FDP und SVP in ein Boot zu steigen. Ein beredtes Vorzeichen nicht nur für den Ständerat, sondern auch für die Regierungsratswahl im nächsten Frühling.