Kommentar St.Galler Stadtratswahlen: Bürgerliche vor einer Zerreissprobe – von einer Allianz zwischen FDP, CVP und SVP ist wenig zu spüren Wenn die Bürgerlichen es ernst meinen, sollten sie sich geschlossen hinter Mathias Gabathuler scharen. Der politische Quereinsteiger verpasste das Absolute Mehr bei der Wahl ins St.Galler Stadtpräsidium lediglich um 562 Stimmen. Daniel Wirth 27.09.2020, 17.41 Uhr

Daniel Wirth, Leiter Ressort Stadt Ralph Ribi

Die Mehrheit der Stimmberechtigten ist mit der pragmatischen linksliberalen Politik des St.Galler Stadtrats zufrieden. Aus diesem Grund haben sie die Bisherigen Peter Jans (SP), Maria Pappa (SP), Sonja Lüthi (Grünliberale) und Markus Buschor (parteilos) im Amt bestätigt. Dass Schuldirektor Buschor nur 732 Stimmen über dem Absoluten Mehr liegt, hat wohl mit der umstrittenen Absage des Kinderfests vom nächsten Jahr zu tun; diese wurde an ihm festgemacht.

Eine kleine Überraschung ist das gute Abschneiden des Freisinnigen Mathias Gabathuler. Der politische Quereinsteiger verpasste das Absolute Mehr lediglich um 562 Stimmen. Er überraschte auch bei der Wahl ins Stadtpräsidium. Gabathuler liess Markus Buschor klar hinter sich, Favoritin Maria Pappa kam der FDP-Mann relativ nahe. Im zweiten Wahlgang am 29. November ist der Freisinnig bei der Wahl um den einzigen noch freien Sitz im Stadtrat jetzt der Favorit. Bei der Wahl ins Präsidium ist Maria Pappa aber in der Pole Position. Markus Buschor ist aus dem Rennen.

Vor dem ersten Wahlgang war von einer bürgerlichen Allianz wenig zu spüren. Jetzt stehen FDP, CVP und SVP vor einer Zerreissprobe. SVP-Kandidatin Karin Winter-Dubs schnitt schlecht ab. Sie holte über 3000 Stimmen weniger als Trudy Cozzio von der CVP und fast 4000 Stimmen weniger als Mathias Gabathuler. Wenn es den Bürgerlichen ernst ist mit einer Allianz, sollten sie sich geschlossen hinter Mathias Gabathuler scharen. Die SVP muss einsehen: Gegenwärtig schafft sie es in St.Gallen nicht in die Exekutive; der Anti-SVP-Reflex ist zu gross, egal, mit wem sie antritt. Karin Winter-Dubs war die beste Kandidatin, welche die SVP rekrutieren konnte. Sie scheiterte klar. CVP-Frau Trudy Cozzio machte ein respektables Resultat. Sie hat weiterhin Wahlchancen. Aber: Tritt sie im zweiten Wahlgang gegen Gabathuler an, wäre das geradezu eine Einladung an Linksgrün, aufs Ganze zu gehen.

Die SP hat zwei Vertreter im Stadtrat, die Grünliberalen eine. Träten die CVP und die FDP im zweiten Wahlgang gegeneinander an, stünden die Grünen unter Zugzwang, will man dem bürgerlichen Lager nicht kampflos den freien Sitz in der Stadtregierung überlassen. Klar: Wer im ersten Wahlgang nicht antritt, hat es im zweiten Wahlgang schwerer. Wenn sich die Bürgerlichen jedoch verzetteln, wäre eine grüne Kandidatur gleichwohl nicht chancenlos. So oder so: Der zweite Wahlgang in den Stadtrat und ins Präsidium ist offen.