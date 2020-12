ST.Galler Spitalschliessungen Tag 1 nach den Spitalentscheiden: Die Kämpfer gegen die Schliessungen bringen sich in Position – die Befürworter stellen Fragen zur konkreten Umsetzung Volksentscheide können doch nicht einfach so ausradiert werden, finden Gruppierungen im Rheintal und im Toggenburg. Nun erhalten sie Unterstützung von der SP. Lancieren sie das Referendum, müssen sie 4000 Unterschriften sammeln. Derweil wirft die Fraktion von CVP und EVP Fragen zur konkreten Umsetzung der Spitalschliessungen auf. Regula Weik 04.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Bild aus besseren Zeiten: Knieoperation am Spital Rorschach. Bild: Ralph Ribi (Rorschach, 11. April 2013)

Es war spät geworden an diesem Mittwochabend. Doch kaum war die letzte Abstimmung im St.Galler Kantonsrat über die Bühne, füllte sich bereits wieder der Posteingang der Regierung. «Wie wird die Strategie nun konkret umgesetzt? Wie sieht der Fahrplan aus? Wer hat in den verschiedenen Projekten den Lead?», fragte noch am selben Abend die Fraktion von CVP und EVP in einem Vorstoss.

Die Regierung muss es geahnt haben – auch sie versandte kurz nach Sessionsende eine Medienmitteilung inklusive Zeitplan: Bereits Anfang 2021 werden die stationären Angebote in Rorschach aufgehoben, Mitte 2021 dann in Flawil, 2024 in Wattwil, 2027 in Altstätten.

In Rorschach, möglicherweise auch in Flawil, werden bereits keine Spitalbetten mehr stehen, wenn dereinst die Antwort der Regierung auf den Vorstoss auf dem Tisch liegen wird. Bekannt ist: Das Gesundheits- und Notfallzentrum – ein solches wird überall dort realisiert, wo das Spital geschlossen wird – wird in Rorschach nicht am heutigen Spitalstandort stehen. Bereits früh war klar, dass dafür eine zentralere Lage gesucht wird. Diese Abklärungen laufen, der Bezug des neuen Standorts ist frühestens 2024/25 möglich. Bis dahin wird das Kantonsspital St.Gallen seine ambulanten Angebote wie Dialyse oder onkologische Sprechstunde im heutigen Spitalgebäude weiterführen.

Ebenfalls schon länger bekannt ist, dass sich das private Pflegeunternehmen Solviva für Flawil interessiert. Vertreter von Solviva, Schweizer Paraplegikerzentrum, niedergelassenen Ärzten, Kantonsspital St.Gallen, Gemeinde und Pflegeheim haben zusammen mit dem Kanton die Arbeiten für die Nachfolgelösung aufgenommen.

Referendum geplant – 4000 Unterschriften nötig

In Flawil wie auch in Rorschach war der Widerstand gegen die Schliessung des Spitals bescheiden. Anders im Rheintal und im Toggenburg. Beide Regionen schlucken die Aufhebung ihrer Spitäler nicht. Nun erhalten sie Unterstützung von der SP:

«Nur die Bevölkerung kann Volksentscheide rückgängig machen.»

Vor sechs Jahren hatten sich die St.Galler Stimmberechtigten deutlich für den Ausbau und die Erneuerung der Spitäler Altstätten und Wattwil ausgesprochen. Die SP-Fraktion hatte am Mittwoch vergeblich dafür gekämpft, die Aufhebung dieser Entscheide wiederum dem Volk vorzulegen. «Nun laufen in den Regionen Abklärungen für ein Referendum auf der Strasse», teilte die Partei nach Sessionsende mit.

Dafür notwendig sind 4000 Unterschriften. Sie müssen bis 25. Januar 2021 beisammen sein; dann läuft die Referendumsfrist ab.

Toggenburger Initianten warten ab

Im Rheintal stehen mehrere Gruppierungen und Personen in den Startlöchern. Einer, der sich tatkräftig an der Unterschriftensammlung beteiligen will, ist der Altstätter Anwalt Werner Ritter. Er sagt auf Anfrage:

«Ziel ist, den Weiterausbau von Wattwil und den Neubau von Altstätten zu ermöglichen.»

Etwas komplizierter ist die Situation im Toggenburg. Dort kämpft ein prominent besetztes Komitee für eine gute Grundversorgung in den ländlichen Regionen. Uwe Hauswirth, Präsident des Toggenburger Ärztevereins und Sprecher des Komitees, erklärt auf Anfrage:

Uwe Hauswirth, Arzt und Sprecher des Initiativkomitees. Bild: PD

«Wenn das Referendum lanciert wird, werden wir es unterstützen. Wir hätten die Initiative zwar vorgezogen, um die Versorgung in allen Landregionen zu sichern.»

Doch es gelte, die Kräfte zu bündeln. Inzwischen kann das Komitee bereits auf 1099 Unterstützerinnen und Unterstützer zählen. Sie alle haben sich verpflichtet, mindestens zehn Unterschriften für die Initiative zu sammeln – so sie denn lanciert wird.