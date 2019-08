Ende August trifft sich die Spitalkommission des St.Galler Kantonsrates. Es geht um einen Notkredit in der Höhe von mehreren Millionen Franken. Das Geld soll den Betrieb in den Spitälern Wattwil und Wil sicherstellen. Die CVP kritisiert jetzt die Regierung wegen mangelnder Transparenz.

Ende August trifft sich die Spitalkommission des St.Galler Kantonsrates. Es geht um einen Notkredit in der Höhe von mehreren Millionen Franken. Das Geld soll den Betrieb in den Spitälern Wattwil und Wil sicherstellen. Die CVP kritisiert jetzt die Regierung wegen mangelnder Transparenz.

St.Galler Spitalpolitik: Die Hektik vor dem Sturm

Ende August trifft sich die Spitalkommission des St.Galler Kantonsrates. Es geht um einen Notkredit in der Höhe von mehreren Millionen Franken. Das Geld soll den Betrieb in den Spitälern Wattwil und Wil sicherstellen. Die CVP kritisiert jetzt die Regierung wegen mangelnder Transparenz.

Andri Rostetter

Gefährdet: Das Spital Wattwil. (Bild: Ralph Ribi)



Vor zehn Tagen kündigten die St.Galler Regierung und der Verwaltungsrat des Spitalverbundes die Schliessung eines Operationssaales in Walenstadt an. Es war die spektakulärste Massnahme aus einem breiten Forderungskatalog, den der Verwaltungsrat der Regierung gestellt hatte. Zudem leitet die St.Galler Regierung dem Kantonsrat in den nächsten Tagen eine Botschaft für einen Notkredit in der Höhe von mehreren Millionen Franken zu.



Scharfe Kritik an der Strategie kommt jetzt von der CVP: Ein «Abbruch auf Raten» sei im Gang, sagt Fraktionschef Andreas Widmer. «Das Problem ist, dass das Fachpersonal davon läuft. Die Leute wissen nicht, wie es weiter geht. Jeder schaut deshalb zuerst für sich selber.» Das gelte vor allem für die gefährdete und erkläre, weshalb Wahlenstadt den Operationssaal schliessen musste. «Wenn die Perspektive fehlt, fehlt bald auch das Personal.»

«Inakzeptables Geschäftsgebaren»

Die CVP befürchtet nun einen Dominoeffekt. Die aktuelle Situation sei «unverständlich» und stelle den Verantwortlichen in Regierung und Verwaltungsrat ein schlechtes Zeugnis aus. «Bevor das St.Galler Spitalwesen kollabiert, muss endlich Transparenz und Klarheit geschaffen werden. Bis heute liegen keine detaillierten oder vertrauenswürdigen Zahlen zu den einzelnen Spitälern vor», heisst es in einem Communique der Partei.

Das deute auf Rat- und Konzeptlosigkeit bei den verantwortlichen Akteuren hin. Ein solches Geschäftsgebaren sei gegenüber Patienten, Personal und Steuerzahlern inakzeptabel.

Die CVP fordert, dass die Regierung und der Verwaltungsrat der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen bis Ende Oktober 2019 eine überarbeitete Spitalstrategie vorlegen. So könne das Geschäft noch in der April-Session 2020 behandelt werden.



Im Kern bestehen die Forderungen der CVP aus drei Punkten:

Die bisherigen Spitalstandorte bleiben Teil der kantonalen Gesundheitsversorgung. Wo stationäre Angebote geschlossen werden müssen, sind Alternativen aufzuzeigen, um die künftigen Bedürfnisse der Bevölkerung im Gesundheitswesen abdecken zu können.

Die Strategie ist darauf auszurichten, dass wie bisher 90 Prozent der Bevölkerung innert 15 Minuten notfallmässig erstversorgt sind. Ergänzend dazu hat der Kanton sicherzustellen, dass genügend Standorte eine stationäre Akut- und Notfallversorgung angeboten werden können.

Die Spitalstrategie muss sicherstellen, dass die Bevölkerung weiterhin auf eine hohe Qualität im Leistungsangebot der öffentlichen Spitäler zählen kann. Gezielte Leistungskonzentrationen sind dazu unter dem Aspekt von Qualität und Rentabilität umzusetzen.

Ein erster Entscheid soll am 29. August fallen. Dann tagt Spezialkommission zu den Spitälern, die der St.Galler Kantonsrats Ende Juni eingesetzt hat.