St.Galler Spitaldebatte: Wird in Flawil und Rorschach nicht mehr operiert? — SP misstraut dem Verwaltungsrat

Die Angst vor einem Abbau geht um — die St.Galler Spitaldebatte nimmt wieder Fahrt auf

Trifft der St.Galler Spitalverwaltungsrat im Geheimen weitere Massnahmen? Wird in Flawil und Rorschach bald nicht mehr operiert? Diese und ähnliche Fragen und Sorgen machen derzeit die Runde. In drei Monaten muss das St.Galler Kantonsparlament Farbe bekennen: Dann stehen erste Entscheide über die künftige Spitalstrategie an.