St.Galler Spitaldebatte: Die Diskussion über die Zukunft der Spitäler findet im September statt Die Spitaldebatte war mit Spannung erwartet worden. Zumal es der Plan der St.Galler Regierung ist, fünf Regionalspitäler im Kanton zu schliessen. Ob es soweit kommt? Ganz gewiss werden Erkenntnisse aus der Coronapandemie und deren Bewältigung in die Debatte einfliessen. Regula Weik 03.04.2020, 14.09 Uhr

Operation am Kantonsspital St.Gallen Jil Lohse

Das Präsidium des St.Galler Kantonsparlaments hat an einer ausserordentlichen Sitzung den Fahrplan für einige wichtige, anstehende Geschäfte festgelegt. So auch für die Spitaldebatte. Sie soll nun in der Septembersession geführt werden; die zweite Lesung ist für die Novembersession geplant. Die vorberatende Kommission wird die Arbeit nach der Junisession aufnehmen.

Da einige Beschlüsse dem fakultativen oder obligatorischen Referendum unterstehen, wird die neue Spitalplanung erst verzögert in Kraft treten. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die Debatte über die Weiterentwicklung der St.Galler Spitallandschaft in der inzwischen abgesagten Aprilsession zu starten. Die zweite Lesung hätte in einer Sondersession im Mai erfolgen, die Volksabstimmungen im Herbst oder Winter stattfinden sollen.

Vorberatende Kommission für Corona-Massnahmen eingesetzt

Gleichzeitig hat das Präsidium zwei vorberatende Kommissionen bestimmt – die eine für zwei dringlichen Massnahmen der Regierung: So soll das Parlament in der Maisession über die Kredite zur Bewältigung der Krise wie auch über die spezielle, krisenbedingte Verwendung des besonderen Eigenkapitals befinden.

Die Gesetzesinitiative «Stopp dem Tierleid» und deren Umsetzung in einem Nachtrag zum Jagdgesetz soll dann in der Junisession beraten werden. Dieses Geschäft soll die zweite eingesetzte Kommission an die Hand nehmen.

Auch Junisession in der Olma-Halle

Gleichzeitig entschied das Präsidium des Kantonsparlaments: Nicht nur die Aufräumsession im Mai, auch die reguläre Junisession wird in einer Olma-Halle durchgeführt.