St.Galler Regierungswahlen: Die SVP-Spitze ist sauer auf die CVP Die CVP unterstützt im zweiten Regierungswahlgang den Kandidaten der FDP - zum Unverständnis der SVP. Regula Weik 19.03.2020, 18.00 Uhr

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP Regina Kühne

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP, ist derzeit nicht gut auf die CVP zu sprechen. Er sei ziemlich verärgert und enttäuscht. Was ist geschehen? Am Mittwoch gab die CVP ihre Wahlempfehlung für den zweiten Regierungswahlgang bekannt – und: Die Mittepartei unterstützt den Kandidaten der Freisinnigen, Beat Tinner. Der Parteivorstand sei zum Schluss gelangt, dass die CVP «am konstruktivsten mit der FDP zusammenarbeitet». Und weiter: «Die lösungsorientierte bürgerliche Mittepolitik der CVP, die auf fortschrittliche, aber machbare Art den Kanton vorwärtsbringen will, verträgt sich häufig nicht mit den Positionen der Polparteien.»

Walter Gartmann schüttelt darüber nur den Kopf:

«Wir haben in der zu Ende gehenden Legislatur öfter gut mit der CVP zusammengearbeitet.»

Er nennt das Kopftuchverbot oder auch das neue Wahlgesetz. «Und auch in finanzpolitischen Fragen waren wir uns öfter einig.»

Doch besonders sauer ist Gartmann wegen der «Polparteien»-Argumentation der CVP. Sieht er die SVP anders? «Klar, politisieren wir rechts der Mitte. Und klar, politisiert auch unser Kandidat Michael Götte auf Parteilinie.» Aber es sei hinlänglich bekannt, dass Götte nicht am rechten Rand der SVP stehe. Gartmann:

«Er ist ein gemässigter Vertreter

unserer Partei und ein Konsenspolitiker, der stets den Dialog

mit den anderen Parteien sucht.»

Dies sei unbestritten – bis weit über die Mitte hinaus ins linke Lager. «Aber ganz offensichtlich nicht in der CVP.»

Andere Signale von CVP-Exponenten

Gartmann hatte noch am Abend des ersten Wahlgangs auf die Unterstützung der CVP im zweiten Durchgang gehofft. Hat sich der SVP-Präsident verspekuliert? Dazu Gartmann:

«Ich habe diesmal wirklich nicht mit diesem Entscheid gerechnet, aber überrascht hat es mich nun auch wieder nicht, weil es immer schon so war.»

Hatte er damals den Mund zu voll genommen? Oder gab es Anzeichen, dass die CVP sich hinter Götte stellen könnte? Mehrere CVP-Exponenten hätten ihm gegenüber die Unterstützung von Götte kundgetan – schon vor dem ersten Wahlgang. Nach den Wahlen von Anfang Monat habe er dann schriftlich beim CVP-Präsidenten angefragt, allerdings keine Antwort erhalten. Bis die Partei sich nun Mitte Woche für den zweiten FDP-Sitz ausgesprochen habe. «Selbst mit einer Stimmfreigabe der CVP hätte ich leben können», sagt Gartmann.

Tickt die CVP-Basis anders?

Der Entscheid der CVP ist für Gartmann umso unverständlicher, «als wir gemeinsam die kantonale Politik wesentlich hätten bestimmen können». Die SVP bleibt trotz Verlusten mit ihren 35 Sitzen die stärkste Partei im Kantonsparlament, die CVP ist die zweitstärkste. Zusammen haben die beiden neu 62 der insgesamt 120 Sitze inne.

Gartmann hofft nun schlicht darauf, dass «die CVP-Spitze nicht den Wunsch ihrer Basis umgesetzt hat» und so der eine oder andere CVP-Vertreter, die eine oder andere CVP-Wählerin im zweiten Wahlgang doch für Götte einlegen wird.

Noch zwei Sitze zu vergeben

Im ersten Wahlgang vom 8. März konnten erst fünf der sieben Regierungssitze besetzt werden. Von den Neukandidierenden schaffte einzig Susanne Hartmann (CVP) auf Anhieb den Sprung in die Exekutive. Am knappsten verpasste Michael Götte (SVP) die Wahl, gefolgt von Beat Tinner (FDP) und Laura Bucher (SP). Die drei trennten nur gerade 2000 Stimmen. Sie treten alle im zweiten Wahlgang vom 19. April wieder an.