St.Galler Regierungsratswahlen: Götte, Tinner, Bucher und Würmli verpassen Sprung in die Regierung – Bisherige und Susanne Hartmann gewählt Die St.Gallerinnen und St.Galler haben entschieden: Bruno Damann, Marc Mächler, Fredy Fässler und Stefan Kölliker schaffen die Wiederwahl in den Regierungsrat. Von den neu Kandidierenden übertrifft einzig die bisherige Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann das absolute Mehr. Daniel Walt 08.03.2020, 15.26 Uhr

Sie haben das absolute Mehr verpasst: (v.l.) Laura Bucher (SP), Rahel Würmli (Grüne), Michael Götte (SVP) und Beat Tinner (FDP). Bild: Keystone

Nach dem ersten Wahlgang sind fünf der sieben Sitze in der St.Galler Regierung wieder besetzt. Neben den Bisherigen Bruno Damann (CVP), Marc Mächler (FDP), Fredy Fässler (SP) und Stefan Kölliker (SVP) hat auch die neu antretende Susanne Hartmann (CVP) den Sprung in die Regierung geschafft. Sie ersetzt dort Benedikt Würth, der nach seiner Wahl in den Ständerat aus der St.Galler Regierung ausscheidet.