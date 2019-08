Am Montag entscheidet eine Findungskommission über die Kandidatenliste für die St.Galler Regierungsratswahlen 2020. Die Namen sind bereits durchgesickert.

St.Galler Regierung: Sechs Freisinnige wollen den Sitz von Martin Klöti Am Montag entscheidet eine Findungskommission über die Kandidatenliste für die St.Galler Regierungsratswahlen 2020. Die Namen sind bereits durchgesickert. Andri Rostetter

Eingang zum St.Galler Regierungsgebäude. (Bild: Ralph Ribi)

Der St.Galler FDP-Regierungsrat Martin Klöti hat schon länger angekündigt, dass er per Ende Legislatur zurücktreten wird. Seither sucht die FDP hinter den Kulissen nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Nun befindet sich die Partei auf der Zielgeraden: Am kommenden Montag trifft sich die Findungskommission zu ihrer abschliessenden Sitzung.

Die Findungskommission will dann eine vorläufige Liste mit Vorschlägen fixieren. Die Namen sind bereits durchgesickert. Insgesamt befinden sich sechs Kandidaten auf der Liste, darunter eine Frau.

Bei der einzigen Frau handelt es sich um Christine Bolt, Leiterin Lesermarkt und Marketing des St.Galler Tagblatts. Auf der Liste sind zudem Raphael Frei, Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident der Partei, der Sarganserländer Kantonsrat Jens Jäger, der Wiler Kantonsrat Jigme Shitsetsang, FDP-Fraktionspräsident Beat Tinner und sowie Martin Stöckling, Stadtpräsident von Rapperswil-Jona.

Nicht auf der Liste ist Susanne Stauffacher-Vincenz, die in der Vergangenheit mehrfach als mögliche Kandidatin für die Regierung gehandelt wurde. Beat Tinner dagegen stellt sich bereits zum wiederholten Mal zur Verfügung. Er trat parteiintern 2012 gegen Martin Klöti an, wurde aber nicht nominiert.

Offiziell zur Nomination vorgeschlagen werden die Kandidatinnen oder Kandidaten von der Parteileitung. Definitiv entscheiden werden die Delegierten am 24. Oktober. Die Wahlen finden am 8. März 2020 statt.

Der Nominationsprozess der Freisinnigen dürfte auch die anderen Parteien auf den Plan rufen. Die SVP beansprucht einen zweiten Sitz in der Regierung und dürfte auf Kandidatensuche sein. In der Favoritenrolle ist Esther Friedli, die bereits bei den Wahlen 2016 ohne Vorlauf in den zweiten Wahlgang startete und ein respektables Ergebnis erzielte.

Die CVP wird sich ebenfalls um Kandidaten bemühen müssen, wenn Benedikt Würth im Herbst als Ständerat bestätigt wird. Ein Name ist hier bereits gefallen: Ambitionen nachgesagt werden der Kantonsrätin Yvonne Suter aus Rapperswil-Jona.