St.Galler Regierung nominiert Nachfolger für Canisius Braun: Benedikt van Spyk soll Staatssekretär werden Die St.Galler Regierung schlägt dem Kantonsrat Vizestaatssekretär Benedikt van Spyk als neuen Staatssekretär vor. Er soll per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Canisius Braun antreten. Der Kantonsrat entscheidet in der Februarsession über den Antrag. 21.01.2020, 11.20 Uhr

Benedikt van Spyk, Vize-Staatssekretär des Kantons St. Gallen, führte durch die Sicherheitsaspekte des eVotings. Bild: Sascha Erni

(red/dh) Die Regierung des Kantons St.Gallen schlägt dem Kantonsrat Vizestaatssekretär Benedikt van Spyk zur Wahl als neuen Staatssekretär vor. Er soll per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Canisius Braun antreten, der auf diesen Zeitpunkt zurücktritt. Benedikt van Spyk ist bereits Vizestaatssekretär. Er erfülle das umfangreiche Anforderungsprofil und sei in breiten Kreisen sowie bei den politischen Parteien anerkannt, schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung am Dienstag.