St.Galler Regierung informiert über Coronasituation im Kanton: Viele Ausbrüche in Heimen +++ Masken ab 12. Lebensjahr empfohlen +++ Exponentielles Wachstum gestoppt Der Kanton vermeldet für Montag 307 neue laborbestätigte Ansteckungen durch das Coronavirus und fünf weitere Todesfälle. Der leicht rückläufige Trend bei den Neuansteckungen hat sich damit fortgesetzt. Verfolgen Sie die Medienkonferenz der Regierung live im Ticker. Sheila Eggmann 24.11.2020, 13.45 Uhr

Regierungspräsident Bruno Damann informiert zusammen mit Regierungsrat Beat Tinner und Kantonsärztin Danuta Zemp über die Coronasituation im Kanton St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (10. November 2020)

Wie die Vertreter der Regierung am Dienstag mitteilen, ist es das Ziel, den aktuellen Trend der leicht sinkenden Fallzahlen auch in den kommenden Wochen aufrecht zu erhalten. Die Regierung bittet die Bevölkerung deshalb, wenn möglich Einkäufe zu den Stosszeiten am Abend und am Wochenende zu vermeiden. Ausserdem soll man beim Einkaufen nicht die ganze Familie mitnehmen, sofern man das nicht muss.

«Trotz leichter Abnahme der Zahlen sind die Spitäler nach wie vor hoch belastet», sagt Kantonsärztin Danuta Zemp. 29 Personen befinden sich am Dienstag auf den Intensivstationen, von diesen werden 20 beatmet. Besonders in den Heimen habe es in den vergangenen Tagen viele Ansteckungen gegeben. Bevor weitere Massnahmen verhängt werden, beziehungsweise die laufenden Massnahmen gelockert werden, würde der Regierungsrat die Situation abwarten und weiter beobachten.